Szép csendben elkészült Magyarország legnagyobb kínai akkugyára: egész Európa erre várt – egyetlen lépés maradt hátra

Új szakaszába lépett a CATL debreceni gigaberuházása: megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése az új gyárépületben, miközben gyakorlatilag befejeződött az első cellagyár építése is. A kínai vállalat ezzel közelebb került ahhoz, hogy teljes értékű akkugyártást indítson Magyarországon, amire az európai autóipar hónapok óta vár. A tényleges cellagyártás elindításához azonban még hiányoznak a végső engedélyek, így egyetlen fontos lépés választja el a projektet a teljes üzembe helyezéstől.

A CATL május 6-án indította el az akkumulátormodulok összeszerelését az új debreceni üzemben, miután a létesítmény megkapta a szükséges működési engedélyeket. Az új modulgyártósor éves kapacitása 5 gigawattóra, ami már önmagában is jelentős volumennek számít az európai elektromosautó-piacon.

A beruházás ezzel célegyenesbe fordult. A Debreceni Déli Ipari Parkban felépült első cellagyár szerkezetileg elkészült, és az Ipar 4.0-alapú gyártóberendezések telepítése is befejeződött. Amint a vállalat megszerzi a cellagyártáshoz szükséges összes hatósági engedélyt, elindulhat az akkumulátorcellák tesztgyártása is, ami már a teljes gyártási lánc működését jelentené helyben.

A CATL egy bérelt csarnokban 2024 ősze óta gyárt akkumulátormodulokat két összeszerelő soron, ahol eddig mintegy 240 ezer modul készült el.

Ezeket európai autógyártók használják fel, és a cég szerint nagyjából 60 ezer elektromos autó működéséhez elegendő akkumulátoregységet jelentettek.

A debreceni beruházás jelentősége messze túlmutat Magyarországon. Az európai autóipar jelenleg versenyt fut az idővel, miközben az elektromos átállás miatt drasztikusan nő az igény a nagy teljesítményű akkumulátorokra. Az európai gyártók egyik legnagyobb problémája éppen az, hogy továbbra is erősen függnek az ázsiai akkugyártóktól, különösen a kínai szereplőktől. A CATL debreceni gyára ezért stratégiai fontosságú lehet az európai ellátási láncok számára is.

A kínai vállalat ráadásul nem egyszerű összeszerelő üzemet épít Magyarországon, hanem teljes gyártási ökoszisztémát próbál kialakítani. A cellagyártás helyi elindítása jelentősen csökkentheti a szállítási költségeket és az európai autógyárak ellátási kockázatait, miközben gyorsabban tudnak reagálni a piaci igények változásaira.