Szép csendben elkészült Magyarország legnagyobb kínai akkugyára: egész Európa erre várt – egyetlen lépés maradt hátra
Új szakaszába lépett a CATL debreceni gigaberuházása: megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése az új gyárépületben, miközben gyakorlatilag befejeződött az első cellagyár építése is. A kínai vállalat ezzel közelebb került ahhoz, hogy teljes értékű akkugyártást indítson Magyarországon, amire az európai autóipar hónapok óta vár. A tényleges cellagyártás elindításához azonban még hiányoznak a végső engedélyek, így egyetlen fontos lépés választja el a projektet a teljes üzembe helyezéstől.
A CATL május 6-án indította el az akkumulátormodulok összeszerelését az új debreceni üzemben, miután a létesítmény megkapta a szükséges működési engedélyeket. Az új modulgyártósor éves kapacitása 5 gigawattóra, ami már önmagában is jelentős volumennek számít az európai elektromosautó-piacon.
A beruházás ezzel célegyenesbe fordult. A Debreceni Déli Ipari Parkban felépült első cellagyár szerkezetileg elkészült, és az Ipar 4.0-alapú gyártóberendezések telepítése is befejeződött. Amint a vállalat megszerzi a cellagyártáshoz szükséges összes hatósági engedélyt, elindulhat az akkumulátorcellák tesztgyártása is, ami már a teljes gyártási lánc működését jelentené helyben.
A CATL egy bérelt csarnokban 2024 ősze óta gyárt akkumulátormodulokat két összeszerelő soron, ahol eddig mintegy 240 ezer modul készült el.
Ezeket európai autógyártók használják fel, és a cég szerint nagyjából 60 ezer elektromos autó működéséhez elegendő akkumulátoregységet jelentettek.
A debreceni beruházás jelentősége messze túlmutat Magyarországon. Az európai autóipar jelenleg versenyt fut az idővel, miközben az elektromos átállás miatt drasztikusan nő az igény a nagy teljesítményű akkumulátorokra. Az európai gyártók egyik legnagyobb problémája éppen az, hogy továbbra is erősen függnek az ázsiai akkugyártóktól, különösen a kínai szereplőktől. A CATL debreceni gyára ezért stratégiai fontosságú lehet az európai ellátási láncok számára is.
A kínai vállalat ráadásul nem egyszerű összeszerelő üzemet épít Magyarországon, hanem teljes gyártási ökoszisztémát próbál kialakítani. A cellagyártás helyi elindítása jelentősen csökkentheti a szállítási költségeket és az európai autógyárak ellátási kockázatait, miközben gyorsabban tudnak reagálni a piaci igények változásaira.
A projekt ugyanakkor továbbra is érzékeny politikai és társadalmi kérdés Magyarországon. A debreceni akkugyár körül az elmúlt években több vita alakult ki a vízfogyasztás, a környezetvédelmi kockázatok és a kínai ipari térnyerés miatt. Eközben az európai autóipar számára egyre fontosabbá válik, hogy helyben biztosítsa az elektromos átálláshoz szükséges akkumulátorkapacitást.
A CATL újabb több milliárd dollárnyi részvényt dob piacra Hongkongban
Közben a CATL újabb nagyszabású tőkebevonást jelentett be Hongkongban: a vállalat mintegy ötmilliárd dollárnyi (nagyjából 1800 milliárd forintnyi) új részvényt értékesítene. A kínai akkumulátorgyártó az iráni háború miatt megugró energiaárakra és a megújulóenergia-részvények iránti erős befektetői keresletre próbál ráépíteni.
A CATL árfolyama február vége óta közel 40 százalékkal emelkedett, mert a piac arra számít, hogy egy tartós olajpiaci sokk tovább gyorsíthatja az elektromos autók térnyerését. Az új részvénykibocsátásból származó pénzt a vállalat kutatás-fejlesztésre és globális újenergia-projektekre fordítaná, miközben tovább építi európai jelenlétét Magyarországon, Németországban és Spanyolországban. Elemzők szerint a CATL most igyekszik kihasználni, hogy a befektetők jelenleg az egyik legfontosabb nyertesnek tartják az energiaátmenet globális felgyorsulásában.