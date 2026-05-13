Deviza
EUR/HUF358,55 +0,25% USD/HUF306,09 +0,43% GBP/HUF414,08 +0,37% CHF/HUF391,54 +0,27% PLN/HUF84,4 +0,35% RON/HUF68,84 +0,13% CZK/HUF14,73 +0,25% EUR/HUF358,55 +0,25% USD/HUF306,09 +0,43% GBP/HUF414,08 +0,37% CHF/HUF391,54 +0,27% PLN/HUF84,4 +0,35% RON/HUF68,84 +0,13% CZK/HUF14,73 +0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 071,24 -1,07% MTELEKOM2 480 +2,56% MOL3 980 -2,93% OTP40 970 -1,66% RICHTER12 380 +0,08% OPUS299,5 +0,34% ANY7 730 +3,07% AUTOWALLIS152,5 +0,33% WABERERS4 690 -1,26% BUMIX9 227,76 -0,05% CETOP4 484,72 +0,75% CETOP NTR2 818,54 +0,75% BUX131 071,24 -1,07% MTELEKOM2 480 +2,56% MOL3 980 -2,93% OTP40 970 -1,66% RICHTER12 380 +0,08% OPUS299,5 +0,34% ANY7 730 +3,07% AUTOWALLIS152,5 +0,33% WABERERS4 690 -1,26% BUMIX9 227,76 -0,05% CETOP4 484,72 +0,75% CETOP NTR2 818,54 +0,75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Debrecen
akkugyár
akkumulátorgyártás
CATL

Szép csendben elkészült Magyarország legnagyobb kínai akkugyára: egész Európa erre várt – egyetlen lépés maradt hátra

Új szintre lépett a CATL debreceni beruházása: megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése az új gyárépületben, miközben gyakorlatilag elkészült az első cellagyár is. A kínai vállalat ezzel közelebb került ahhoz, hogy teljes értékű akkugyártást indítson Magyarországon. Már csak a végső hatósági engedélyek hiányoznak ahhoz, hogy elstartoljon a cellagyártás is.
VG
2026.05.13, 21:49
Frissítve: 2026.05.13, 21:55

Új szakaszába lépett a CATL debreceni gigaberuházása: megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése az új gyárépületben, miközben gyakorlatilag befejeződött az első cellagyár építése is. A kínai vállalat ezzel közelebb került ahhoz, hogy teljes értékű akkugyártást indítson Magyarországon, amire az európai autóipar hónapok óta vár. A tényleges cellagyártás elindításához azonban még hiányoznak a végső engedélyek, így egyetlen fontos lépés választja el a projektet a teljes üzembe helyezéstől.

Szép csendben elkészült Magyarország legnagyobb kínai akkugyára: egész Európa erre várt – egyetlen lépés maradt hátra
Szép csendben elkészült Magyarország legnagyobb kínai akkugyára: egész Európa erre várt – egyetlen lépés maradt hátra / Fotó: Joó István / Facebook

A CATL május 6-án indította el az akkumulátormodulok összeszerelését az új debreceni üzemben, miután a létesítmény megkapta a szükséges működési engedélyeket. Az új modulgyártósor éves kapacitása 5 gigawattóra, ami már önmagában is jelentős volumennek számít az európai elektromosautó-piacon.

A beruházás ezzel célegyenesbe fordult. A Debreceni Déli Ipari Parkban felépült első cellagyár szerkezetileg elkészült, és az Ipar 4.0-alapú gyártóberendezések telepítése is befejeződött. Amint a vállalat megszerzi a cellagyártáshoz szükséges összes hatósági engedélyt, elindulhat az akkumulátorcellák tesztgyártása is, ami már a teljes gyártási lánc működését jelentené helyben.

A CATL egy bérelt csarnokban 2024 ősze óta gyárt akkumulátormodulokat két összeszerelő soron, ahol eddig mintegy 240 ezer modul készült el. 

Ezeket európai autógyártók használják fel, és a cég szerint nagyjából 60 ezer elektromos autó működéséhez elegendő akkumulátoregységet jelentettek.

A debreceni beruházás jelentősége messze túlmutat Magyarországon. Az európai autóipar jelenleg versenyt fut az idővel, miközben az elektromos átállás miatt drasztikusan nő az igény a nagy teljesítményű akkumulátorokra. Az európai gyártók egyik legnagyobb problémája éppen az, hogy továbbra is erősen függnek az ázsiai akkugyártóktól, különösen a kínai szereplőktől. A CATL debreceni gyára ezért stratégiai fontosságú lehet az európai ellátási láncok számára is.

A kínai vállalat ráadásul nem egyszerű összeszerelő üzemet épít Magyarországon, hanem teljes gyártási ökoszisztémát próbál kialakítani. A cellagyártás helyi elindítása jelentősen csökkentheti a szállítási költségeket és az európai autógyárak ellátási kockázatait, miközben gyorsabban tudnak reagálni a piaci igények változásaira.

A projekt ugyanakkor továbbra is érzékeny politikai és társadalmi kérdés Magyarországon. A debreceni akkugyár körül az elmúlt években több vita alakult ki a vízfogyasztás, a környezetvédelmi kockázatok és a kínai ipari térnyerés miatt. Eközben az európai autóipar számára egyre fontosabbá válik, hogy helyben biztosítsa az elektromos átálláshoz szükséges akkumulátorkapacitást.

A CATL újabb több milliárd dollárnyi részvényt dob piacra Hongkongban

Közben a CATL újabb nagyszabású tőkebevonást jelentett be Hongkongban: a vállalat mintegy ötmilliárd dollárnyi (nagyjából 1800 milliárd forintnyi) új részvényt értékesítene. A kínai akkumulátorgyártó az iráni háború miatt megugró energiaárakra és a megújulóenergia-részvények iránti erős befektetői keresletre próbál ráépíteni. 

A CATL árfolyama február vége óta közel 40 százalékkal emelkedett, mert a piac arra számít, hogy egy tartós olajpiaci sokk tovább gyorsíthatja az elektromos autók térnyerését. Az új részvénykibocsátásból származó pénzt a vállalat kutatás-fejlesztésre és globális újenergia-projektekre fordítaná, miközben tovább építi európai jelenlétét Magyarországon, Németországban és Spanyolországban. Elemzők szerint a CATL most igyekszik kihasználni, hogy a befektetők jelenleg az egyik legfontosabb nyertesnek tartják az energiaátmenet globális felgyorsulásában.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu