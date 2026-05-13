Gigantikus szélerőműrendszert hoztak létre egy olyan helyen, ahol kevesen számítanának rá

Kitűnő példát szolgáltat az emberi életre vagy mezőgazdasági termelésre alkalmatlan területek hasznosítására az a gigantikus méretű szélerőműrendszer, amelyet a világ egyik legszárazabb helyének számító Atacama-sivatagban hoztak létre.
Világgazdaság
2026.05.13, 20:15

Három nagyszabású szélerőműpark-projektet valósított meg négy év alatt a Strabag Chile északi részén, az Atacama-sivatagban. A beruházások során 248 szélturbina alapozását készítették el egy 215 négyzetkilométeres területen, a világ egyik legszárazabb vidékén – írta meg az Origo.

Nagyszabású szélerőműpark-projekt valósult meg az Atacama-sivatagban / Fotó: Unsplash

A szélerőműpark a számok nyelvén

A Magyar Építők cikke ezzel kapcsolatban kiemeli: a projektek eredményeként létrejött szélerőműparkok összesen 1501 megawatt tiszta energiát termelnek, amely mintegy 1,5 millió háztartás ellátását biztosíthatja.

Az építkezéseken

  • 135 ezer köbméter betont dolgoztak be,
  • 17 ezer tonna acélt használtak fel,
  • 7,32 millió köbméter földmunkát végeztek,
  • valamint 240 kilométernyi új utat építettek ki a sivatagi környezetben.

Az egyik legnagyobb kihívásnak az extrém időjárási és logisztikai körülmények bizonyultak. További érdekességeket itt olvashat a projektről és a megújuló energiatermelés árnyoldalairól.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
