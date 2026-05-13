Gigantikus szélerőműrendszert hoztak létre egy olyan helyen, ahol kevesen számítanának rá
Három nagyszabású szélerőműpark-projektet valósított meg négy év alatt a Strabag Chile északi részén, az Atacama-sivatagban. A beruházások során 248 szélturbina alapozását készítették el egy 215 négyzetkilométeres területen, a világ egyik legszárazabb vidékén – írta meg az Origo.
A szélerőműpark a számok nyelvén
A Magyar Építők cikke ezzel kapcsolatban kiemeli: a projektek eredményeként létrejött szélerőműparkok összesen 1501 megawatt tiszta energiát termelnek, amely mintegy 1,5 millió háztartás ellátását biztosíthatja.
Az építkezéseken
- 135 ezer köbméter betont dolgoztak be,
- 17 ezer tonna acélt használtak fel,
- 7,32 millió köbméter földmunkát végeztek,
- valamint 240 kilométernyi új utat építettek ki a sivatagi környezetben.
Az egyik legnagyobb kihívásnak az extrém időjárási és logisztikai körülmények bizonyultak.