Gigantikus szélerőműrendszert hoztak létre egy olyan helyen, ahol kevesen számítanának rá

Három nagyszabású szélerőműpark-projektet valósított meg négy év alatt a Strabag Chile északi részén, az Atacama-sivatagban. A beruházások során 248 szélturbina alapozását készítették el egy 215 négyzetkilométeres területen, a világ egyik legszárazabb vidékén – írta meg az Origo.

A szélerőműpark a számok nyelvén

A Magyar Építők cikke ezzel kapcsolatban kiemeli: a projektek eredményeként létrejött szélerőműparkok összesen 1501 megawatt tiszta energiát termelnek, amely mintegy 1,5 millió háztartás ellátását biztosíthatja.

Az építkezéseken

135 ezer köbméter betont dolgoztak be,

17 ezer tonna acélt használtak fel,

7,32 millió köbméter földmunkát végeztek,

valamint 240 kilométernyi új utat építettek ki a sivatagi környezetben.

Az egyik legnagyobb kihívásnak az extrém időjárási és logisztikai körülmények bizonyultak.