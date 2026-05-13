Egyetlen rakétán múlik Amerika holdprogramja – feszült figyelemmel várja a NASA Musk újítását

A SpaceX május 19-re időzítette a Starship V3 első indítását, amely nemcsak a világ legerősebb rakétájának újabb tesztje lesz, hanem annak próbája is, meddig tarthat Elon Musk technológiai fölénye az amerikai űriparban. A NASA egyre kényelmetlenebb helyzetben figyeli a SpaceX növekvő dominanciáját, miközben a holdprogram és az amerikai emberes űrrepülés jelenleg nagyrészt Musk cégétől függ.

A texasi Starbase bázisról induló Flight 12 küldetés lesz az első repülése a Starship V3-as verziójának, amelyet a SpaceX jelentősen áttervezett az előző generációhoz képest. A vállalat célja egy olyan rendszer kialakítása, amely gyorsan újrahasznosítható, képes az űrbeli üzemanyag-utántöltésre, valamint emberek és rakomány Holdra, később pedig Marsra szállítására – írja a Space.

A mostani fejlesztések közül az egyik legfontosabb, hogy a Super Heavy hordozórakéta szerkezetét egyszerűsítették és megerősítették:

a korábbi négy helyett három, ugyanakkor jóval nagyobb és erősebb vezérsíkot kapott,

módosították a hajtóművek üzemanyag-ellátását,

és teljesen új rendszert építettek ki a 33 Raptor hajtómű egyidejű indítására.

A felső fokozat hajtóműrendszerét szintén újratervezték, részben azért, hogy a Starship később képes legyen az űrben másik járműből üzemanyagot felvenni. Ez kulcsfontosságú lenne a Hold- és Mars-küldetésekhez, mert a jelenlegi konfiguráció önmagában nem tud elegendő üzemanyagot magával vinni a mélyűri utakhoz.

A SpaceX szerint a V3-as verzió már a rendszer valódi képességeit készíti elő: a teljes újrafelhasználhatóságot, a Starlink műholdak tömeges pályára állítását és akár orbitális adatközpontok létrehozását is. Az utóbbi elképzelés különösen figyelemreméltó, mert jól mutatja, hogy Musk cége már nem kizárólag rakétafejlesztő vállalatként tekint magára, hanem az űralapú infrastruktúra egyik jövőbeli monopóliumát próbálja felépíteni.

A NASA nagyban függ Muskék sikerétől, és ez nem tetszik nekik

A NASA számára ez egyszerre előny és kockázat. Az amerikai űrhivatal rövid távon gyakorlatilag nem tudja megkerülni a SpaceX-et. A Boeing Starliner programjának problémái után a Crew Dragon maradt az Egyesült Államok legmegbízhatóbb emberes űrhajója, miközben az Artemis holdprogram holdraszálló rendszere is a Starshipre épül. A NASA ezért továbbra is kénytelen együttműködni Muskkal, még akkor is, ha az utóbbi időszakban egyre több feszültség alakult ki a háttérben.