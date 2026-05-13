Egyetlen rakétán múlik Amerika holdprogramja – feszült figyelemmel várja a NASA Musk újítását
A SpaceX május 19-re időzítette a Starship V3 első indítását, amely nemcsak a világ legerősebb rakétájának újabb tesztje lesz, hanem annak próbája is, meddig tarthat Elon Musk technológiai fölénye az amerikai űriparban. A NASA egyre kényelmetlenebb helyzetben figyeli a SpaceX növekvő dominanciáját, miközben a holdprogram és az amerikai emberes űrrepülés jelenleg nagyrészt Musk cégétől függ.
A texasi Starbase bázisról induló Flight 12 küldetés lesz az első repülése a Starship V3-as verziójának, amelyet a SpaceX jelentősen áttervezett az előző generációhoz képest. A vállalat célja egy olyan rendszer kialakítása, amely gyorsan újrahasznosítható, képes az űrbeli üzemanyag-utántöltésre, valamint emberek és rakomány Holdra, később pedig Marsra szállítására – írja a Space.
A mostani fejlesztések közül az egyik legfontosabb, hogy a Super Heavy hordozórakéta szerkezetét egyszerűsítették és megerősítették:
- a korábbi négy helyett három, ugyanakkor jóval nagyobb és erősebb vezérsíkot kapott,
- módosították a hajtóművek üzemanyag-ellátását,
- és teljesen új rendszert építettek ki a 33 Raptor hajtómű egyidejű indítására.
A felső fokozat hajtóműrendszerét szintén újratervezték, részben azért, hogy a Starship később képes legyen az űrben másik járműből üzemanyagot felvenni. Ez kulcsfontosságú lenne a Hold- és Mars-küldetésekhez, mert a jelenlegi konfiguráció önmagában nem tud elegendő üzemanyagot magával vinni a mélyűri utakhoz.
A SpaceX szerint a V3-as verzió már a rendszer valódi képességeit készíti elő: a teljes újrafelhasználhatóságot, a Starlink műholdak tömeges pályára állítását és akár orbitális adatközpontok létrehozását is. Az utóbbi elképzelés különösen figyelemreméltó, mert jól mutatja, hogy Musk cége már nem kizárólag rakétafejlesztő vállalatként tekint magára, hanem az űralapú infrastruktúra egyik jövőbeli monopóliumát próbálja felépíteni.
A NASA nagyban függ Muskék sikerétől, és ez nem tetszik nekik
A NASA számára ez egyszerre előny és kockázat. Az amerikai űrhivatal rövid távon gyakorlatilag nem tudja megkerülni a SpaceX-et. A Boeing Starliner programjának problémái után a Crew Dragon maradt az Egyesült Államok legmegbízhatóbb emberes űrhajója, miközben az Artemis holdprogram holdraszálló rendszere is a Starshipre épül. A NASA ezért továbbra is kénytelen együttműködni Muskkal, még akkor is, ha az utóbbi időszakban egyre több feszültség alakult ki a háttérben.
A konfliktusok főként Musk politikai és kommunikációs szerepvállalása miatt erősödtek fel. Az üzletember az elmúlt hónapokban többször nyílt vitába keveredett volt NASA-űrhajósokkal és az amerikai űripar szereplőivel, különösen a Nemzetközi Űrállomás jövőjéről.
Miközben a NASA stabil, kiszámítható programokat próbál építeni, a SpaceX működése sokszor továbbra is egyetlen ember gyors döntéseitől és nyilvános megszólalásaitól függ.
Ez az oka annak is, hogy Washingtonban egyre többet beszélnek a SpaceX-függőség csökkentéséről. A NASA és az amerikai kormányzat igyekszik életben tartani alternatív szereplőket, köztük Jeff Bezos Blue Origin vállalatát, még akkor is, ha technológiai szempontból egyik rivális sem tud versenyezni a SpaceX-szel. A Falcon 9 megbízhatóságát, a Dragon rendszer rutinműködését és a Starship fejlesztési tempóját ma gyakorlatilag egyetlen nyugati cég sem tudja reprodukálni.
A mostani Starship-teszt ezért túlmutat önmagán. Ha a V3-as verzió beváltja a hozzá fűzött reményeket, a SpaceX előnye tovább nőhet az amerikai űriparban, ami még nehezebb helyzetbe hozhatja a NASA-t és a versenytársakat. Ha viszont az új rendszer komoly hibákat mutat, az új lendületet adhat azoknak a washingtoni törekvéseknek, amelyek több szereplő között osztanák meg az amerikai űrprogram stratégiai feladatait.
A Flight 12 küldetés során a Starship a tervek szerint szuborbitális pályán repül majd, tesztműholdakat bocsát ki, valamint újraindít egy Raptor hajtóművet az űrben. A felső fokozat az Indiai-óceánba érkezhet vissza, míg a Super Heavy a Mexikói-öbölben hajt végre irányított vízre szállást. A SpaceX ezúttal nem próbálja meg visszakapni a hordozórakétát az indítóállásnál, mert a vállalat szerint a jelentősen áttervezett rendszer első tesztjén a legfontosabb cél most az alapvető működés igazolása.