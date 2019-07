Kincsem Park: Széchenyitől Madonnáig

A hazai lóverseny történelme közel kétszáz évre rúg vissza, a sportot – angliai mintára – Széchenyi István honosította meg hazánkban az 1820-as évek végén. Ma Magyarországon a lóversenyzés szíve a Kincsem Parkban dobog, ami a modern kor vívmányaival vegyítve ad helyt a polgári szórakozásnak.

A magyar emberek többségének a lóverseny hallatán egyből Széchenyi István neve ugrik be – a világlátott nemes volt ugyanis az, aki meghonosította hazánkban a külföldön már akkor is népszerű sportágat. Azonban nem csak a „legnagyobb magyar” neve jut eszébe az embereknek, ha a versenylovakról van szó, hanem a népszerű magyar film, a Kincsem is – a Herendi Gábor rendezte romantikus történelmi mű remek reklámot jelentett a hazai lóversenyzésnek, főképp a fővárosi Kincsem Parknak.

Mind forgalomban, mind nézőszámban nagy szolgálatot tett a leghíresebb magyar versenylóról szóló film a parknak

– válaszolta a VG.hu kérdésére Krebs András, a park marketing vezetője, aki hozzátette: a film megjelenésének évében – 2017-ben – szervezett Derby és Kincsem Film Fesztivál volt az egyik legnépszerűbb esemény a park életében.

Ezrek a lelátón, milliók a szelvényen

A kisebb versenynapokon 500-1000 ember foglal helyet a lelátókon, de figyelembe kell venni azokat is, akik az interneten követik a versenyeket, valamint az időjárás sem elhanyagolható tényező – mondta Krebs András.

A nagyobb rendezvényekre akár tizenötezren is kilátogathatnak, míg

a rekord a 2008-as Ügetőszilveszteren dőlt meg, amin közel húszezer ember vett részt.

A lóversenypályán azonban nem csak a befutóért lehet szorítani a nagyrendezvényeken, kulináris élvezetekkel vagy divatbemutatóval egybekötve is lehet izgulni a versenyek alatt. A fővárosi komplexuban

évente két Food Truck Showt rendeznek, ahol az érdeklődők a modern konyha nyújtotta lehetőségeket próbálhatják ki,

ezen a hétvégén került sor a Derby és Divatfesztivál elnevezésű eseményre, ahol a divat és a verseny harmóniája került a főszerepbe,

német mintára tartanak OktóberFesztivált is a szervezők,

valamint a már hagyománnyá váló Ügetőszilveszternek is rendre otthont adnak.

Az élményeken kívül komoly pénznyereményt is magukkal vihetnek a szerencsések. Krebs András a VG.hu-val megosztotta, hogy a helyszínen kifizetett eddigi legnagyobb nyeremény közel kétmillió forint volt egy hármas befutó helyes megtippelése után (a nyertes az első három helyezett lovat pontosan tippelte meg), míg a legnagyobb hazai lóverseny nyereményt ez év januárjában nyerték meg a Kincsem+ TUTI játékkal az egyik lottózóban,

a szerencsés nyertes 104 millió forintot vitt haza.

Madonna és Robbie Williams is zenélt a Kincsem Parkban

A park multifunkcionális jellegét és nemzetközi elismertségét mutatja, hogy több világsztár is adott már koncertet Budapest legnagyobb lóversenypályáján.

2006-ban Robbie Williams, tíz évvel ezelőtt pedig Madonna is fellépett már a létesítményben. A neves zenészek mellett a park kapcsolatban áll még a közép-európai országok lovassport szereplőivel, akikkel rendszeresen egyeztetik a versenynaptárat, valamint a szakági szövetség vezetőivel is rendszeresen konzultálnak.

Tavaly a park értékesítés nettó árbevétele 735,3 millió forint volt, viszont a cég veszteséggel zárta 2018-at: az adózott eredménye meghaladta a mínusz egymilliárd forintot.

A marketing vezető a VG.hu részére kiemelte: