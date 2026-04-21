Egy újabb bankár állt be a Tisza-kormány mögé: az Erste vezére bevallotta egy interjúban, hogy felszabadult Magyar Péterék győzelmétől
Megkönnyebbülten beszélt a választások után Jelasity Radován, az Erste Bank vezetője, aki állítólag kokárdával a mellén ment dolgozni másnap. Kemény kritikát fogalmazott meg az előző kormány gazdaságpolitikájáról, ám komoly kockázatokra is figyelmeztetett, amelyekbe beleütközhet Magyar Péter és kormánya.
Jelasity, aki egyben az Erste Bank magyarországi elnök-vezérigazgatója és a Magyar Bankszövetség vezetője is, a Della című műsor vendégeként beszélt a választások utáni helyzetről, ahol nemcsak személyes érzéseit osztotta meg, hanem kemény kritikát fogalmazott meg az elmúlt másfél évtized gazdaságpolitikájáról és a pénzügyi szektor működéséről is.
Az Erste-vezérnek már most sem hiányzik az előző kormány
A bankvezér nem titkolta, hogy megkönnyebbült az április 12-i választási eredmények láttán. Elmondása szerint hétfőn kokárdát tűzött a zakójára, amikor munkába indult, és egy ismert Hofi-idézettel érzékeltette hangulatát: most végre szabad országban szabad emberként mondhatja el a véleményét.
A beszélgetés egyik legélesebb pontja az volt, amikor felidézte azokat a politikai támadásokat, amelyek az Erste Bankot érték a kampány során. Orbán Viktor miniszterelnök korábban „háború kutyájának” és „halál vámszedőjének” nevezte az osztrák tulajdonú pénzintézetet. Jelasity szerint különösen fájó volt, hogy a bankszektor többi szereplője még informálisan sem állt ki mellettük.
A bankvezér részletesen beszélt az elmúlt 16 év gazdaságpolitikai döntéseiről is, amelyeket több ponton kifejezetten károsnak nevezett. Kiemelte az egyenlőtlen versenyfeltételeket, amelyek szerinte bizonyos pénzintézeteket előnybe hoztak másokkal szemben. Szóba került a Nemzeti Együttműködés Rendszerében kialakult cégstruktúrák kérdése is, különösen a magántőkealapok működése.
Jelasity szerint ezeknél alapvető lenne az átláthatóság erősítése, mert jelenlegi formájukban komoly kérdéseket vetnek fel.
A Tisza még nem a megváltó
A jövővel kapcsolatban sem volt derűlátó. Az egyik legsúlyosabb kockázatnak a pénzmosás elleni védekezés gyengeségeit nevezte. Figyelmeztetett arra, hogy a közelgő Moneyval-jelentés ronthatja Magyarország nemzetközi megítélését, ami közvetlen hatással lehet a hazai bankok működésére és nemzetközi kapcsolataira. Ezt a veszélyt kifejezetten komolynak tartja, és szerinte sürgős lépésekre van szükség.
A távozó gazdasági miniszterről, Nagy Mártonról is megfogalmazott egy rövid, de beszédes értékelést: elsőként a „rögtönzés” szó jutott eszébe róla, mivel szerinte a gazdaságirányítás sok esetben nem hosszú távú stratégiák mentén működött.
A beszélgetés kitért a politikába tartó szakemberek kérdésére is. Jelasity reagált Kármán András szerepvállalására, aki korábban az Erste alkalmazottja volt, és a jövőben pénzügyminiszteri pozíciót tölthet be a Tisza-kormányban.
A bankvezér szerint várhatóan hamarosan személyesen is egyeztetnek, és a Magyar Bankszövetség részletes javaslatcsomagot készít az új vezetés számára.
Felmerült az is, hogy a bankszövetség az elmúlt években sokszor passzívan viszonyult a piacot torzító kormányzati intézkedésekhez. Jelasity válasza alapján ez részben a környezetből fakadó kényszer volt, ami ismét visszautal arra, hogy a pénzügyi szektor mozgástere korlátozott volt.
