A szenátus elé állt Trump embere, így még nem izzasztottak meg Fed-elnököt – lesz-e rendszerváltás a jegybanknál?

Az infláció és a politikai befolyás megkerülhetetlen ügyek voltak. Warsh „rendszerváltást” sürget a Federal Reserve működésében, miközben a törvényhozók a függetlenségét és politikai kötődéseit firtatják.
VG
2026.04.21, 21:15
Frissítve: 2026.04.21, 21:16

Kevin Warsh, Donald Trump jelöltje a Federal Reserve élére, kedden szenátusi meghallgatáson állt a törvényhozók elé. A kihallgatáson az infláció, a jegybanki függetlenség és a politikai befolyás is kiemelt ügy volt, miközben a jelöltség sorsa továbbra is bizonytalan.

A szenátus banki bizottsága előtt Kevin Warsh kemény kérdésekkel szembesült a Fed jövőjéről és a monetáris politika irányáról / Fotó: NurPhoto via AFP

Kevin Warsh sorsdöntő meghallgatása a szenátus banki bizottsága előtt nem egyszerű szakmai egyeztetés volt, hanem egy politikailag túlfűtött erőpróba, amely a Federal Reserve jövőbeli irányát is meghatározhatja. 

Donald Trump jelöltje a Fed élére olyan időszakban került a reflektorfénybe, amikor az Egyesült Államok gazdaságát egyszerre terheli az inflációs nyomás, az energiaárak ingadozása és a jegybanki függetlenség körüli vita.

Warsh meghallgatásán nem meglepő módon központi elem volt az infláció kezelése. A jelölt élesen bírálta a Fed korábbi politikáját, és kiemelte, hogy a koronavírus-járvány utáni időszakban elkövetett hibák hozzájárultak a tartós árnyomáshoz.

Szerinte a jegybanknak „új keretrendszerre” van szüksége, amely szigorúbban kezeli az inflációt és visszafogottabb kommunikációt alkalmaz a piacok felé. Warsh a Fed működésének átalakítását is szükségesnek tartja, amit egyes szakértők „rendszerváltásként” értelmeznek a jegybanki gyakorlatban.

Trump zsebében van az új Fed-elnök?

A meghallgatás azonban nem kizárólag gazdasági kérdésekről szólt. A szenátorok visszatérően firtatták a jegybank függetlenségét, különösen annak fényében, hogy Donald Trump nyíltan támogatja a kamatcsökkentést, és többször bírálta a jelenlegi Fed-vezetést. Warsh igyekezett hangsúlyozni, hogy a monetáris politikának el kell különülnie a politikai nyomástól, ugyanakkor korábban azt is kijelentette, hogy a Fed „válságban van” a mandátumának teljesítését illetően.

A politikai feszültséget tovább fokozta a jelölt pénzügyi háttere. Warsh több mint 100 millió dolláros vagyonról számolt be friss nyilatkozataiban, ami komoly kritikákat váltott ki a demokrata oldalon. 

Elizabeth Warren szenátor például összeférhetetlenségi kockázatokat emlegetett, míg mások azt kérdőjelezték meg, mennyire képes egy ilyen vagyonos jelölt független döntéseket hozni a gazdaságpolitikában.

A meghallgatás egyik legérzékenyebb pontja a politikai lojalitás kérdése volt. Egyes szenátorok felvetették, hogy Warsh mennyire képes ellenállni a Fehér Ház esetleges nyomásának, különösen a kamatcsökkentésekkel kapcsolatban

Gazdasági oldalról Warsh egyértelműen a szigorúbb irányt képviseli:

  • a Fed mérlegének fokozatos csökkentését;
  • és az inflációs cél fegyelmezettebb betartását is támogatja.

A piaci szereplők számára ez potenciálisan szigorúbb pénzügyi környezetet vetít előre, még akkor is, ha Warsh közben a technológiai fejlődés – például a mesterséges intelligencia – hosszabb távon dezinflációs hatásairól beszél.

A szenátusi meghallgatás nem egy egyszerű kinevezési procedúra volt, hanem egy szélesebb hatalmi és gazdaságpolitikai vita része. A tét nem csupán az, ki vezeti a Federal Reserve-t a következő években, hanem az is, milyen irányt vesz az amerikai monetáris stratégia egy politikailag erősen polarizált Egyesült Államokban.

