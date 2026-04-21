Szankciók ide vagy oda: új útvonalakat talált az orosz olaj – így reagáltak a korlátozásokra

Az Európai Unió már a Krím-félsziget 2014-es orosz annexióját követően szankciókat szabott ki Oroszországgal szemben, azonban a valódi fordulópont az Ukrajna elleni 2022-es invázió volt – összegzi az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatásából. Ekkor az Unió országainak a nagy része – szoros együttműködésben a G7-ekkel és a NATO-országokkal – egymás után vezették be a szankciókat, amelyek közül több is közvetlenül az olajimportot célozta.

Az orosz eredetű olaj közvetett módon továbbra is jelentős mennyiségben jut el Európába / Fotó: Maxx-Studio

Az intézkedés célja egyrészt, hogy véget vessen Oroszország Ukrajna elleni agressziójának, másrészt pedig, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel nyomás alá helyezze az orosz gazdaságot, ezzel ellehetetlenítse a konfliktus elhúzódását. A szankciók nemcsak a „nagy medvére” vonatkoznak, hanem annak szövetségeseire is, például Belaruszra, Iránra, valamint Észak-Koreára is.

A szankciók nemcsak szervezetekre, de személyekre is vonatkoznak, elsősorban olyanokra, akik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét veszélyeztetik, ilyen például:

Vlagyimir Putyin

és Szergej Lavrov,

az orosz parlament tagjai,

illetve üzletemberek

és oligarchák.

A személyekkel szembeni szankciók utazási tilalomból, illetve a vagyoneszközök befagyasztásából állnak, a szervezetekre vonatkozó szankciók pedig csak az utóbbit foglalják magukban.

A gazdasági szankciók részeként az EU számos import- és exportkorlátozást foganatosított Oroszországgal szemben.

Ez azt jelenti, hogy európai jogalanyok nem kereskedhetnek bizonyos termékekkel az oroszokkal, illetve, hogy az orosz jogalanyok nem értékesíthetik bizonyos termékeiket az EU országai számára. A tiltott termékeket úgy próbálták meghatározni, hogy az EU-ra kevés, de Oroszország gazdaságára nagy hatással legyenek. Az Európai Bizottság adatai szerint 2022 februárja óta az Oroszországba irányuló,

a tilalom miatt meghiúsult export értéke meghaladta a 48 milliárd eurót, ezzel szemben a meghiúsult import mértéke 91,2 milliárd euró körül volt.

Olajembargó: van, ahol nincs alternatíva

Az olajembargóról szóló szankciós csomagot 2022 júniusában fogadta el a tanács, amely többek között megtiltja, hogy az EU Oroszországból tengeren szállított nyersolajat és bizonyos olajipari termékeket vegyen. Átmeneti mentesség érvényes azon uniós tagállamokba vezetéken szállított kőolajimport esetében, amely országok a földrajzi adottságaikból kifolyólag rá vannak utalva az orosz energiaforrásokra, és nem rendelkeznek alternatívákkal.