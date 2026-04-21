Azonnali hatállyal felfüggesztette a szigetelési programját a Masterplast – 75-80 százalékos áremelkedés történt a szigetelőanyagoknál

A Fejér vármegyei Sárszentmihályon központi telephellyel működő Masterplast Hungária Kft. közleménye szerint április 17-től azonnali hatállyal állt le a Hungarocell Felújítási Program operatív megvalósítása – ez nem más, mint a Masterplast szigetelési programjának felfüggesztése, amely több ezer ügyfelet érint.

A Feol.hu Fejér vármegyi hírportál cikke szerint a programba eredetileg jelentkezők nagyrészt ingyen kapták volna a homlokzati hőszigetelő rendszer teljes anyagszükségletét, a finanszírozási hátteret pedig egy, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel tavaly szeptemberben kötött, több mint 10 évre szóló, mintegy 18 milliárd forint értékű keretmegállapodás biztosította volna.

A felfüggesztés hátterében a kőolajszármazékok piacán kialakult áruhiány és drasztikus áremelkedés áll: a polietilén, polipropilén, polisztirol és PVC ára gyakorlatilag megduplázódott,

a legnépszerűbb hungarocell szigetelőanyag esetében a végtermék áremelkedése eléri a 75-80 százalékot.

Több beszállító partner vis majorra hivatkozva felmondta vagy korlátozta a szállítási kötelezettségeit. A felfüggesztés azokat érinti, akiknél a kivitelezés még nem indult el – a már megkezdett, közel 500 épület esetében a cég vállalja a befejezést.

A vállalat azt várja, hogy a nyár folyamán a helyzet fokozatosan konszolidálódhat, bár az árak visszarendeződése az iráni krízis előtti szintre idén már nem várható. A Masterplast a program folytatásának lehetőségét a piaci, gazdasági és ellátási körülmények alakulásának függvényében vizsgálja felül.