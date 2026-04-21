Azonnali hatállyal felfüggesztette a szigetelési programját a Masterplast – 75-80 százalékos áremelkedés történt a szigetelőanyagoknál
A Fejér vármegyei Sárszentmihályon központi telephellyel működő Masterplast Hungária Kft. közleménye szerint április 17-től azonnali hatállyal állt le a Hungarocell Felújítási Program operatív megvalósítása – ez nem más, mint a Masterplast szigetelési programjának felfüggesztése, amely több ezer ügyfelet érint.
A Feol.hu Fejér vármegyi hírportál cikke szerint a programba eredetileg jelentkezők nagyrészt ingyen kapták volna a homlokzati hőszigetelő rendszer teljes anyagszükségletét, a finanszírozási hátteret pedig egy, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel tavaly szeptemberben kötött, több mint 10 évre szóló, mintegy 18 milliárd forint értékű keretmegállapodás biztosította volna.
A felfüggesztés hátterében a kőolajszármazékok piacán kialakult áruhiány és drasztikus áremelkedés áll: a polietilén, polipropilén, polisztirol és PVC ára gyakorlatilag megduplázódott,
a legnépszerűbb hungarocell szigetelőanyag esetében a végtermék áremelkedése eléri a 75-80 százalékot.
Több beszállító partner vis majorra hivatkozva felmondta vagy korlátozta a szállítási kötelezettségeit. A felfüggesztés azokat érinti, akiknél a kivitelezés még nem indult el – a már megkezdett, közel 500 épület esetében a cég vállalja a befejezést.
A vállalat azt várja, hogy a nyár folyamán a helyzet fokozatosan konszolidálódhat, bár az árak visszarendeződése az iráni krízis előtti szintre idén már nem várható. A Masterplast a program folytatásának lehetőségét a piaci, gazdasági és ellátási körülmények alakulásának függvényében vizsgálja felül.
Egyszeri tételek szorították veszteségbe a Masterplastot, de a termelés már nyereséges volt
A negyedik negyedévben az építőipari anyagokat gyártó Masterplast történetének legmagasabb – 60,9 millió eurós – konszolidált árbevételét érte el, a normál üzletmenet szerinti EBITDA pedig 6,4 millió eurót tett ki, ami a vállalat eddigi harmadik legerősebb negyedéves teljesítményének felel meg – közölte február végén a vállalat.
Érdemben járult hozzá az eredményekhez a HEM- (hiteles energiamegtakarítás) termékek erőteljes értékesítése, miközben a termékportfólió egészében is élénkült a forgalom.
A növekvő volumenekkel párhuzamosan a gyártási kapacitások a menedzsment szerint magasabb kihasználtság mellett, javuló hatékonysággal működtek. A negyed évben megvalósult a korábban előrejelzett eredményességi fordulat is. Az egyszeri tételek nélkül a nettó eredmény pluszba fordult volna és a profit megközelítette volna a 2,2 millió eurót, miután a bázis 1,7 millió eurós veszteség volt.