Telefonon egyeztetett Aleksandar Vucic és Magyar Péter – erről beszélgetett a két politikus

Aleksandar Vucic szerb elnök telefonon egyeztetett Magyar Péterrel, majd hivatalosan is meghívta őt Szerbiába. A beszélgetésen nemcsak udvariassági köröket futottak, hanem konkrét stratégiai kérdések is terítékre kerültek.

Már az első kapcsolatfelvétel is komoly súlyt kapott: Vucic és Magyar Péter stratégiai ügyekről tárgyalt / Fotó: Anadolu via AFP

Vucic nem vesztegette az időt: közvetlenül a választási eredmények után telefonon beszélt Magyar Péterrel, akit egyúttal szerbiai látogatásra is meghívott.

A szerb elnök közösségi oldalán számolt be a beszélgetésről.

Bejegyzése szerint gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, majd – saját megfogalmazása szerint – „fontos, tartalmas és konstruktív” egyeztetést folytattak.

A megbeszélés középpontjában a szerb–magyar kapcsolatok jövője állt. Kiemelt téma volt az energetikai együttműködés, amely az utóbbi években különösen felértékelődött a régióban.

Vucic: folytatnánk, amit elkezdtünk a magyarokkal!

Emellett szóba került a gazdasági együttműködés további erősítése is. A két ország kapcsolata az elmúlt években látványosan szorosabbá vált, és úgy tűnik, Belgrád ezt a tendenciát a jövőben is fenntartaná. Vucic hangsúlyozta a stabil növekedés fontosságát, ami arra utal, hogy Szerbia hosszabb távon is stratégiai partnerként tekint Magyarországra.

A biztonságpolitikai és regionális együttműködés szintén napirenden volt, hiszen a Nyugat-Balkán stabilitása továbbra is kulcskérdés, és ebben Magyarország szerepe az elmúlt időszakban felértékelődött. Külön figyelmet kaptak a kisebbségi ügyek is. A szerbiai magyar közösség és a magyarországi szerb kisebbség helyzete régóta fontos eleme a kétoldalú kapcsolatoknak. Az, hogy ez a téma már az első beszélgetés során előkerült, arra utal, hogy mindkét fél kiemelt jelentőséget tulajdonít neki.

Szó esett Szerbia európai uniós csatlakozási folyamatáról is, mivel Magyarország az EU tagjaként fontos szereplő lehet Belgrád integrációs törekvéseiben.

A mostani egyeztetés alapján elképzelhető, hogy a jövőben a Tisza-kormány aktívabban is támogathatja ezt a folyamatot.

A meghívás önmagában is politikai üzenet. Vucic ezzel gyakorlatilag elismerte Magyar Pétert potenciális partnerként, és már most igyekszik megalapozni a jövőbeli együttműködést. A gyors kapcsolatfelvétel arra utal, hogy Szerbia nem akar kivárni, hanem azonnal pozíciót foglal a változó magyar politikai térben.