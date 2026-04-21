Folytatódik a Budapest-Belgrád vasút kálváriája: újabb időpontot dobtak be, mikor indulhat el a személyforgalom
Az előzetes tervekhez képest tovább tolódhat a Budapest–Belgrád vasútvonal teljeskörű elindítása. A vonatbefolyásoló rendszer tesztelése ugyanis lassan halad, emiatt még akár hónapokig kell várni a személyforgalom elindulásig a magyar és a szerb főváros között gyors és közvetlen összeköttetést biztosító vasútvonalon.
Az InfoRádió által megkérdezett szakíró, Tevan Imre szerint akár még fél évig is eltarthatnak a tesztek a személyforgalom elindulásáig a Budapest–Belgrád vasútvonalon. A személyszállítás elindítását korábban az Építési és Közlekedési Minisztérium a vonatbefolyásoló rendszer átadásához kötötte, ez azonban nem történt meg.
„Elvileg már lehetne közlekedni a Budapest–Belgrád vonal magyar szakaszán, ezért is mennek már a tehervonatok. De az előírások szerint ez egy alacsonyabb biztonsági szint, aminek az a következménye, hogy maximálisan 100 kilométer/óra sebességgel szabad ilyen pályán menni, ha arról döntene bárki, akkor ilyen sebességgel elindulhatna a személyszállítás” – emelte ki Tevan, hozzátéve, hogy az ETCS (European Train Control System) tesztelése folyik, ami tulajdonképpen egy informatikai berendezés.
Ezt a rendszert kétszer is fogják minősíteni, és ez akár nagyon sokáig is eltarthat, bármikor szembejöhet egy akkora probléma, ami nagyobbnak tűnik. De ha optimisták vagyunk, és ilyen nem lesz, akkor jó esetben azt is el tudnám képzelni, hogy nyárra megvannak ezek a papírok. Őszre, jövő év elejére meglátjuk
– mondta a szakíró.
Tevan Imre kiemelte, hogy a kínai szakemberek ugyan magas színvonalon dolgoznak, de az európai rendszerekkel nehezen boldogulnak. Sok problémát okoznak a közúti átjárók, tehát a sorompók. Nyilvánvaló, hogy a sorompónak együtt kell működnie egyrészt a biztosítóberendezéssel, másrészt a vonatbefolyásolóval is, és úgy tűnik, hogy ez okozta a problémát, mivel ilyenek Kínában nem nagyon vannak, hiszen ott ezek a vonalak, pláne a nagysebességűek, szintkülönbséggel épülnek, nincs közúti átjáró. Ezért a szakíró szerint könnyen elképzelhető, hogy ez a kínaiaknak nem megy rutinból.
MÁV-vezér: egy feladat van hátra
Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán arról beszélt, mi kell még ahhoz, hogy a személyforgalom is elindulhasson. „Egy feladat van még előttünk, ez pedig a vonatbefolyásolási rendszer véglegesítése. A szoftver tesztelése folyamatban van, és ennek az elkészülése előfeltétele annak, hogy a személyforgalom 160 kilométer/órás sebességgel megindulhasson Budapest és Belgrád között” – mondta.
A teherforgalom februárban már elindult a Budapest–Belgrád vonalon, de többször is látványos hibákkal szembesültek az arra járók. A MÁV azt írta akkor, hogy a személyforgalom elindulásának a feltétele a vonatbefolyásoló rendszer tesztjének eredményes lezárása. Akkor kiemelték, hogy a felkészülés része az is, hogy a biztonsági rendszert különböző közlekedési szituációkban tesztelik.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium korábban többször is hangsúlyozta, hogy a személyforgalom indulása nem konkrét dátumhoz, hanem a biztonsági rendszer hiba nélküli működéséhez kötődik.
Budapest–Belgrád vasútonal: Kína lépett, mindent átadott a magyaroknak – ameddig ezek nem teljesülnek, nincs személyforgalom
Az utasforgalom megindítása kizárólag a vonatbefolyásoló rendszer, az ETCS sikeres üzembe helyezéstől és a független TÜV-vizsgálat eredményétől függ a Budapest–Belgrád (BuBe) vasútvonal hazai, Ferencváros és Kelebia közötti szakaszán az Iho cikke szerint, amely az üzembe helyezés várható új időpontjáról számol be.
Mint olvasható, az ETCS kínai fejlesztője átadta a szoftver legújabb változatát a vonalat üzemeltető vasúttársaságnak, ahogyan a biztosítóberendezés új szoftverét is. Egy rövid, állomási szakaszon ugyan már kedden megindulhat a személyforgalom, a vonal egészén azonban erre még várni kell: a 150-es vonalon kiépített ETCS berendezés üzembe helyezésének kitűzött időpontja május tizedikére változott a MÁV hálózati üzletszabályzatának tegnapi módosítása szerint.