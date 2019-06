Bronzérmet nyert az Eb-n a magyar férfi párbajtőrcsapat

Bronzérmet nyert a Rédli András, Siklósi Gergely, Berta Dániel, Koch Máté összeállítású férfi párbajtőrcsapat a düsseldorfi Európa-bajnokságon.

A versenynap elején a magyarok taktikus vívással győzték le könnyedén a cseheket, majd kicsit szorosabb mérkőzésen a két egyéni érmessel felálló olaszokat. A döntőért a címvédő oroszokkal csaptak össze, és színvonalas ütközetben minimális különbséggel, hosszabbításban esett tussal maradtak alul. Így utoljára a bronzéremért léphettek pástra.

Az észtek ellen ugyanolyan koncentráltan vívtak, mint korábban, egy pillanatig sem forgott veszélyben a győzelmük. Berta az első asszóban 3-1-re verte Sten Priinitset, majd percekig állt a mérkőzés, mert a kijelzőkön Larisza Korobejnyikova és Ysaora Thibus neve, az orosz-francia női tőr döntő egyik párosítása jelent meg. A kényszerszünet nem zavarta meg a magyar csapatot, fokozatosan növelte előnyét, amely az utolsó asszóban, Rédli és Priinits párharcának elején már 13 találatnyi volt. A végére – bár közben volt hét is – 11 maradt a különbség.

Berta plusz 6-tal, Rédli plusz 5-tel zárt, Siklósi pedig ugyanannyi tust adott, mint amennyit kapott.

„Engem még bánt az oroszok elleni egytusos vereség, főleg azért, mert én kaptam a végén a tust, nem sok kellett volna ahhoz, hogy mi adjuk, és akkor most döntőzhetnénk a dánokkal” – kezdte értékelését Rédli. – „Azt hiszem, egy elég egységes és jó csapat benyomását keltettük az egész nap folyamán. Amit kiemelnék, az az, hogy tudunk még ennél többet is, én magammal szemben kritikus vagyok, tudtam volna még jobban is vívni. Szerencsére a bronzmeccsen nagyon összeszedtem magamat, és talán a középső asszó kulcs volt ahhoz, hogy megtörjenek az észtek” – utalt a Marno Allika elleni 4-0-s eredményre.

„Azt hiszem, hogy kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottunk a nap folyamán, és borzasztó kellemetlen csapatokat tudtunk megverni. Örülök ennek a bronzéremnek, sokat jelent a kvalifikáció szempontjából, sokat jelent ennek a csapatnak önbizalom szempontjából is, erre lehet építkezni” – tette hozzá, megemlítve ugyanakkor, hogy az elmúlt évek eredményei és a világranglistás helyezésük alapján azért joggal hihettek magukban.

„Nyilván éremért jöttünk erre az Európa-bajnokságra, de nagyon örülünk, hogy egy nagy, kiegyensúlyozott és erős mezőnyben sikerült ezt megvalósítanunk” – összegzett.

„Kicsit meglep, hogy sokan azt mondták, nagyon jól vívtam. Belülről azért én éreztem egy kis hullámvölgyet, voltak nehéz pillanataim, de annak például nagyon örülök, hogy az olaszok ellen sikerült fordítanom kéttusos hátrányból – mondta Berta Dániel. – Összességében nagyon elégedett vagyok a vívásommal és a mai napon nyújtott teljesítményemmel, de igazából mindannyian nagyon jól vívtunk, egységesek voltunk” – vélekedett.

Ez volt a harmadik magyar érem

A párbajtőrözők a magyar küldöttség harmadik érmét szerezték a németországi Eb-n. Hétfőn a kardozó Márton Anna harmadik lett, csütörtökön pedig a Márton, Pusztai Liza, Katona Renáta, László Luca összeállítású női kardcsapat ezüstöt nyert.

Eredmények:

a 16 között:

Magyarország – Csehország 45-26

negyeddöntő:

Magyarország – Olaszország 33-28

elődöntő:

Oroszország – Magyarország 24-23

a 3. helyért:

Magyarország – Észtország 36-25