Bérleti díjak: kiderült, hogy mennyire drága valójában Budapest – rangsorolta az Eurostat az európai fővárosokat

Az Eurostat 38 európai ország 40 városára kiterjedő felmérése alapján egy kétszobás lakás havi bérleti díja átlagosan 470 és 3350 euró között mozog. A legalacsonyabb átlagos lakbért az észak-macedón fővárosban, Szkopjéban mérték, míg a lista élén a svájci Genf áll. Budapest a 27. helyen áll, azaz az átlagos lakbér mértéke (1300 euró) alapján a drágasági lista alsó harmadában szerepel a magyar főváros. Az összesítés tavalyi év második félére vonatkozó adatok alapján készült.

London a legdrágább európai, Dublin és Stockholm a legdrágább EU-s főváros az ingatlanbérlési piacon (illusztráció)

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

London a legdrágább európai főváros

Az Eurostat adatai alapján az Euronews azt írja, hogy a vizsgált európai fővárosok közül London bizonyult a legdrágábbnak lakásbérlés szempontjából: egy kétszobás lakás átlagos havi bérleti díja eléri a 3050 eurót. Ezzel az Egyesült Királyság fővárosa az összes vizsgált város rangsorában a második helyet foglalja el Genf mögött (amely nem fővárosi rangú város).

Az európai fővárosok között Dublin és Stockholm követi Londont, ezekben a városokban egy hasonló lakásért átlagosan 2650 eurót kell fizetni havonta. Az Európai Unión belül Dublin és Stockholm számít a legdrágább fővárosnak a bérlakáspiacon.

Oslo szintén a legdrágább városok közé tartozik 2550 eurós átlagos bérleti díjjal.

Ingatlanpiaci szakértők szerint a jelentős különbségek mögött elsősorban a kereslet és a kínálat egyensúlytalansága áll. Az olyan városokban, mint London, Dublin vagy Stockholm, a magas jövedelmű munkavállalók, a multinacionális vállalatok, a diákok és a bevándorlók erős kereslete találkozik korlátozott lakáskínálattal, ami folyamatosan felfelé hajtja az árakat.

Párizs vezeti az EU nagy gazdaságainak rangsorát

Az Európai Unió négy legnagyobb gazdaságának fővárosai közül Párizsban a legmagasabbak a bérleti díjak: egy kétszobás lakás átlagosan 2500 euróba kerül havonta.

A német fővárosban, Berlinben 1750 euró, Madridban 1700 euró, míg Rómában 1650 euró az átlagos havi lakbér.

A 2000 euró feletti kategóriába tartozik többek között Koppenhága, Luxembourg, Reykjavík, Hága, Bern és München is, ahol a havi bérleti díjak 2050 és 2350 euró között alakulnak.