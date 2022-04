Növelte a török hátterű Ekol Kft. megbízásait, hogy az ukrajnai háború miatt Törökország felé terelődött át az Oroszországgal összekötő közúti forgalom egy része?

Az alternatív megoldás nem eredményezett jelentős üzletszerzést, elsősorban azért, mert egyelőre járható az orosz tranzitútvonal. Az új folyosó kiépítésével elsősorban az a célunk, hogy ügyfeleink részére megoldást biztosítsunk az üzletmenetük folytatására.

Hogyan változtatta meg az ukrajnai háború a kft. tevékenységét?

A forgalmunk szerencsére csak kismértékben esett, mert nem túl kiemelkedő az ukrajnai, illetve az oroszországi tevékenységünk. Viszont jelentkezett nálunk török megbízásokért pár olyan fuvarozó partnerünk, aki korábban az orosz pályát járta. Néhányukat sikerült is munkával ellátni, pótolva a kiesésüket.

A koronavírusjárvány, majd a háború miatt hogyan módosította fejlesztési terveit az Ekol?

Mint minden európai ellátási láncban szerepet vállaló szolgáltatót, minket is érintett és érint a szomszédos országban zajló fegyveres konfliktus. Ukrajna ennek következtében megközelíthetetlenné vált a cél- és a tranzitforgalom számára is. Üzletet veszített több, szakosodott fuvarozó, bizonyos termékek pedig hiányoznak a gazdaságból, emiatt más területeken, gyártásokban is keletkezik hiány vagy esik ki fuvarigény. Szerencsére törökországi kerülővel elérhetővé váltak a belső-ázsiai országok, és már Nyugat-Ukrajnát is vissza tudtuk kapcsolni az áruáramlásunkba. Az események nem érintik számottevően a magyarországi Ekol üzletmenetét. Csak akkor érintenék, ha európai vagy globális történések befolyásolnák a gazdasági életet, és azok gyűrűznének be. Így tehát nem csak a magunk érdekében bízunk abban, hogy ilyenek nem lesznek.

A járvány idején jelentkező fő logisztikai nehézségekből mi maradt mostanra?

Jelenleg az üzemanyagár drasztikus növekedése okozza a legnagyobb nehézséget. Igyekeztünk a végsőkig megtartani a korábban szerződésbe foglalt fuvardíjakat, ám stabil működésünk érdekében kénytelenek voltunk bevezetni a heti üzemanyagár-követést. Az utólagos kompenzáció (kiemelten a következő időszak fuvardíjaiba beépített felár) ilyen mértékű és gyorsaságú növekmény mellett már nem tartható. A konténerhiány már régi probléma, de a tengeri fuvardíjak extrém magas szintje mellé a felelősségvállalást nélkülöző szolgáltatás és a magas, inflációfelhajtó hatású termékárak további súlyos gondot okoznak a gazdasági élet sok szereplőjének.

Jellemző még a sofőrhiány?

Most a korábbi években jellemzőnél is erősebb a hiány a minőségi gépkocsivezetőkből, de még kezelhető. Kétségtelen, hogy folyamatosan kell gépjárművezetőt keresnünk, van mozgás, azonban a helyeket mindig fel tudjuk tölteni.

Azt gondolom, hogy a vonzóbb munkáltatók közé tartozunk, mert a járműparkunk korszerű, a fizetések a magasabb kategóriába sorolhatók, és tiszta, írott feltételek mellett dolgozunk gépjárművezetői téren is. Mennyiségi probléma tehát nincs, de ugyanez nem mondható el a minőségről.



Más dolgozóból van elég a cégnél?

Igen, úgy érezzük, hogy a nagyjából egy éve megindult nagy mozgás erősen lelassult. Mára hat helyszínen van valamilyen tevékenységünk, aminek ki is használjuk az előnyeit. Nem ragaszkodunk ahhoz, hogy egy adott funkcionális terület minden dolgozója ugyanazon a telephelyen dolgozzon, vagyis úgy veszünk fel alkalmazottakat, hogy bármelyik helyszínen dolgozhatnak. Ez persze kihívás a vezetők számára, de a személyügyi kérdés így elég stabilnak mondható.

Megmaradtak a járvány miatti előírásokból olyanok, amelyek befolyásolják az Ekol működését?

A mai napig fokozottan odafigyelünk az irodák, közösségi terek, munkaállomások fertőtlenítésére, de már nem kötelezzük a kollégákat a maszk használatára és a másfél méteres távolság betartására. Az otthoni munkavégzés intézménye azonban beépült a szervezet működésébe, és teljes visszatérést egyelőre nem is tervezünk.

Mik voltak az Ekol fő tavalyi fejlesztései, beruházásai? Mik az idei tervek?

Talán a legnagyobb fejlesztésünk a flottánk bővítése volt: harminc új kamiont szereztünk be, az utolsók decemberben érkeztek, így nagyobb a fuvareszközparkunk. A bővülés ellenére az idei terveink visszafogottabbak, mert igen sok a bizonytalanság a gazdasági környezetben. Ráadásul a tervek készítésekor még nem is volt kilátásban egy fegyveres konfliktus a beláthatatlan következményeivel. Ennek ellenére,

ha olyan üzleti lehetőség adódik, amely miatt érdemes beruházni, fejleszteni, azt kellő alapossággal, körültekintéssel körbejárva, megfelelő üzleti terv mellett megvalósítjuk.

Ez az elv érvényesült az április elején bekapcsolt hatodik operációs lokációnk indításakor. Ez Üllőn egy 2500 négyzetméteres raktárterület, amelynek a hőmérséklete is szabályozható. További új helyszínekről is zajlanak egyeztetések, de csak az említett esetekben vágunk bele a bővítésbe, új üzletekbe.

Az előzetes adatok szerint mekkora árbevétellel és eredménnyel zárta 2021-et a kft.?

Most már tisztán látjuk, az előző évhez hasonló kilencmilliárd forint feletti árbevételt és kétszázmillió feletti üzemi eredményt tudunk kimutatni.