A magyarországi közúti fuvarozók egy részének akár havi 500 euró többletköltsége keletkezik az elmúlt másfél évben több lépésben bevezetett uniós mobilitási csomag

– derül ki abból a levélből, amelyet két hazai érdekképviselet, a Magyarországi Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT) fogalmazott meg az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) kérésére.

Több, jobb és megfizethető szolgáltatást kínáló kamionparkolóra lenne szükség Európa-szerte.

Fotó: AFP

Döntően a kicsiket sújtja a nagy költség

A szaktárca arra volt kíváncsi, hogy az Európai Uniós Bírósága előtt tárgyalás alatt lévő – egyes pontjaiban Magyarország által is megtámadott – csomag követelményeinek betartása milyen hatással van a magyarországi közúti fuvarozókra. A válasz érdekében az érdekképviseletek által végzett felmérés során több mint 200 cégtől érkezett visszajelzés, a válaszadók összetétele pedig jól reprezentálja a hazai közúti áruszállítók szerkezetét is: közel kétharmaduk legfeljebb 10 gépjárművet üzemeltető mikrovállalkozás, további 30 százaléknyi kisvállalkozásnak is kevesebbje van 50 gépjárműnél, és csak a fennmaradó hányad számít közép-, vagy nagyvállalkozásnak. Ez azért is fontos, mert a mobilitási csomag előírásainak betartása döntően kis tőkeerejű vállalkozásokat kényszerít nagyobb, egyben a versenyképességüket rontó kiadásra.

Átgondolatlan kabintilalom

A Kovács Kornél főosztályvezetőnek címzett levél szerint a válaszadók közel kétharmadának nőttek a kiadásai a mobilitási csomag miatt, e csoportnak pedig a negyede nyilatkozott úgy, hogy legalább az említett havi 500 euróval kell többet fizetniük az új előírások betartása miatt.

A többletkiadást a formálisan a gépjárművezetők munkakörülményeinek javítását célzó, valójában rejtett piacvédelmi intézkedésnek is tartható csomag okozza

– válaszolt a Világgazdaságnak Árvay Tivadar, az MKFE főtitkára. Az előírások, így a költségnövekedések is szoros összefüggésben állnak a cikkünk címében kiemelt kamionparkolók szolgáltatásaival. Az egyik új szabály ugyanis a sofőrök nem tölthetik a vezetőfülkében a pihenőidejüket, ha az 45 óránál hosszabb, valamilyen szállást kell igénybe venniük. Ám, ha a kamionparkolóban nincs szálláshely – márpedig alig van –, akkor a sofőr kénytelen az áruval tele járművét őrizetlenül hagyni a parkolóban – mert kevés az őrzött parkoló is –, hogy az esetenként 20-30 kilométerre lévő szállodában éjszakázva plusz költsége is keletkezzen. Kézenfekvő elvárás lett volna Árvay Tivadar szerint, főleg, ha a csomag célja valóban a gépkocsivezetők munka- és szociális körülményeinek a javítása, hogy a kötelezettség életbe lépésének idejére álljanak rendelkezésre megfelelő számban, kellő infrastruktúrával felszerelt, őrzött, megfizethető díjakat kérő kamionparkolók, Európa-szerte. A mobilitási csomag azonban nem várt el ilyet. Eközben a kabintilalom a válaszadó vállalkozók 30 százalékának növelte a költségeit, a számszerűsítve válaszolók ötödének legalább 200 euróval. A kabinban alvás bírsága alkalmanként 2000 euró.

Legalább mosdó lenne!

A magyarországi fuvarozók a hazai parkolókban nemigen éjszakáznak, számukra inkább a rövidebb idejű tartózkodáskor szükséges infrastruktúra a fontos, például tisztálkodási és az lehetőség, de az országon áthaladó külföldi kamionosok a szállást is igényelhetik. Az országban több tucat kamionparkoló működik, van köztük néhány jó minőségű is, de a többségüket fejleszteni kellene Árvay Tivadar szerint, a számukat pedig megnövelni. Most ugyanis gyakori, hogy a jobb minőségű parkolókba olyan sok kamion áll be éjszakára, hogy a sor kilóg az útra, vészvillogóval néha még a leállósávot is elfoglalva. Esetenként a rendőrségnek kell intézkednie.

Kézenfekvő, hogy elsősorban az M1, az M0 és az M3 autópályák mentén lenne mielőbb szükség új létesítményekre.

Az unióban minősíthetők a kamionparkolók bronz, ezüst, arany vagy platina fokozattal. Az erről kiadott kézikönyv szerint nem ördögtől való a kulturált pihenés lehetőség, a wifi, a zuhanyozó, a vécé, a mosási és a szárítási lehetőség, az elkerített és bekamerázott járműrakomány őrzése, vagy a szilárd járműbeálló burkolat. Nem árt a megfelelő világítás az elektromos beléptető rendszer sem. Az ilyen célú beruházásokhoz támogatás is igényelhető az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF).

A kézikönyv egy Európa-térképen zöld pöttyökkel jelölte meg azokat a helyeket – Magyarországon több mint kéttucatot –, ahol hiányosságok vannak a biztonságos és védett parkolók terén.

A minősítés nem kötelező, Európa keleti felében egy horvátországi és egy romániai parkolón kívül máshol nem is éltek vele a kiadvány szerint. Ez az összeállítás azonban nem feltétlenül naprakész, Árvay Tivadar úgy tudja, hogy Magyarországon is van néhány minősített kamionparkoló. Igaz, a minősíttetést Németországon és Belgiumon kívül máshol sem vitték túlzásba.

Már a bronz minősítéshez is szükségesek a következők:

Férfi és női vécék megléte és üzemelése

Férfi és női tusolók megléte és üzemelése

Vécék rendszeres tisztítása és ellenőrzése (tisztítási terv szerint)

Fürdők rendszeres tisztítása és ellenőrzése (tisztítási terv szerint)

Vízcsapok megléte és üzemelése Szemétládák megléte

Biztonságos közlekedést segítő, világos jelzések elhelyezése a parkolóban

Segélykérési elérhetőségek kihelyezése a parkolóban

Étel- és italvásárlási lehetőség 24/7 alapon

Internetes hozzáférés

Személyes használatra szolgáló áramellátás

Ezzel szemben a tapasztalatok szerint ott sem mindig működik, vagy nincs rendben tartva zuhanyozó, ahol egyébként van.

Parkolófejlesztésekre szükség lehet egy másik mobilitási előírás, a gépjárművek nyolchetenkénti hazatérési kötelezettsége miatt is. Ez esetben a kamionnak nem elég a saját országába belépnie, el kell jutnia a telephelyére, de Árvay Tivadar szerint ez teljesíthető lenne, ha határmenti parkolók indítanának egy ilyen célú telephely-szolgáltatást. Ekkor elég lenne a sofőrnek hazautaznia, a járművet viszont nem kellene üresen közlekedtetni. Persze, a járművezetőknek maguknak legalább hathetente haza kell térniük, ami a válaszadók 15 százalékának további legalább 200 eurójába kerül. Közel negyedük úgy érzi, hogy a fenti pluszköltségek miatt romlik a belföldi versenyképessége is.