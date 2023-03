Ötletes megoldást találtak egyes európai közúti árufuvarozó vállalkozások arra, hogy gépkocsivezetőik eleget tegyenek többek között a pihenőidőre vonatkozó uniós előírásoknak, de a jármű ezalatt ne vesztegeljen. Adott távolság levezetése után ugyanis a kamion megáll a megfelelő infrastruktúrával, mindenekelőtt szállás- és tisztálkodási hellyel ellátott parkolóban, a vezető marad éjszakára, a járművet pedig egy másik sofőr viszi tovább. Ez persze megfelelő szervezést igényel, és pluszköltségekkel is jár, de úgy tűnik, bevált.

Ha szükséges, elválnak a kamion és sofőrjének útjai.

Fotó: Getty Images

A kisebbik rossz a hazautaztatás pluszköltsége

Beválhat a magyarországi fuvarozóknak is. Kialakulását – mint megtudtuk – a legújabb uniós mobilitási csomag kényszerítette ki, de a szervezése nem feltétlenül a felvázolt módon történik. „A csomag egyrészt azt írja elő, hogy a gépkocsivezetőknek legalább négyhetente haza kell térniük a lakóhelyük, nyolchetente pedig maguknak a járműveknek a székhelyük szerinti országba” – magyarázta a Világgazdaságnak Árvay Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára. A két kötelezettség nem fedi le teljesen egymást, ami problémás lehet. Mint elmondta, a lapunk által hozott példa esetében az történhet, hogy

amikor a gépjárművezetőnek haza kellene térnie, de a kamionnak nincs megfelelő mennyiségű fuvarja, akkor végrehajtanak egy sofőrcserét, ahelyett hogy a kamion egy gazdaságtalan üresjárattal hazatérne.

Ilyenkor azonban a kiszálló gépjárművezető nem feltétlenül marad a szálláshelyen, hanem hazajön, mert letelt a négy hete. Hazautaztatása a munkáltatójának még akkor is jobban megéri, ha fizetnie kell annak költségét, hiszen ellenkező esetben magának az üresjáratnak a gazdasági következményeit kellene viselnie.

Jó kis uniós baklövés

„Ugyanakkor a mobilitási csomag ezzel kapcsolatos előírása az egész EU szempontjából baklövés, mert az várja el, hogy miközben a járművek minél nagyobb kihasználtsággal közlekedjenek, és ne hagyjanak felesleges karbonlábnyomot az EU útjain, nyolchetente térjenek haza, akár üresen is. Ez szerintünk fölösleges, és rontja az egész EU versenyképességét” – szögezte le a szervezet főtitkára. Mint felidézte, az MKFE már korábban is felhívta a figyelmet arra, hogy

ez az előírás az EU részéről csak körítés, valójában pedig egy bújtatott protekcionista lépés.

Egyes tagállamok álltak mögötte, főként az erős lobbista Franciaország és Németország, de bizonyos mértékben a Benelux államok is. Szerették volna a piacaiktól távol tartani a kelet-európai fuvarozókat. Csakhogy ez lehetetlen küldetés, hiszen éppen a térségünk fuvarozói, köztük a magyarok tartják életben ezt a piacot. Ráadásul, amikor éppen gépkocsivezető-hiány van, akkor azt még növelni is fogja a piacnak az előbbi eszközökkel való túlszabályozása. Az emiatti nehézségek pedig nemcsak középtávon jelentkeznek, hanem már most is. A nevető harmadik pedig a harmadik országok fuvarozói lesznek, akik kikerülhetnek minden uniós előírást, hiszen azok rájuk nem vonatkoznak. Ez ellen védekeznének az uniós fuvarozók is a felesleges futásokat csökkentő sofőrcserékkel.