A vállalatok sokszor a megszokás alapján rendelik meg a szállítást, pedig egy kis tervezéssel komoly, több mint 40 százalékos költségmegtakarítás is elérhető – írja közleményében az egyik hazai logisztikai társaság, a Dachser. Ehhez pedig nem szükséges más, mint furgonos árutovábbítás helyett a gyűjtőszállítást választani.

Kisebb a dupla rakodási felületű kamionok karbonlábnyoma

Fotó: Dachser

Több szempontot is mérlegelni kell

A hagyományos megközelítés szerint a furgonos szállítás gyorsabban, rugalmasabban alkalmazkodik az ügyfél igényeihez – cserébe mindezekért drágább. A gyűjtőben küldött árut kedvezőbb költségszinten, ám lassabban, illetve konkrét indítási időpontokban, meghatározott menetrend alapján lehet eljuttatni a célállomásra. Azonban érdemes átgondolni, hogy vajon egy adott esetben a 40-50 százalékos költségkülönbség megéri-e az egy nappal gyorsabb kiszállítást.

A Dachser konkrét példákon keresztül mutatja meg különbséget, tipikus európai célpontokat megvizsgálva. Például Németország, Hollandia és Belgium esetén a furgonnal elérhető egy nappal gyorsabb kiszállítás 40 százalékkal drágább. Spanyolország, Portugália, Nagy-Britannia és Olaszország egyes részein is hasonló a helyzet: a futamidőben megmutatkozó két munkanapos különbség több mint 50 százalékos felárat jelent furgonos szállítás esetén.

Ugyanakkor fontos, hogy

minden esetben a konkrét cím alapján több lehetőséget is megvizsgáljon az ügyfél, hiszen országokon belül is lehet eltérés.

Ilyen például Svédország: Göteborgba egy nappal rövidebb szállítási idővel juthat el az áru furgonnal, így amennyiben adott esetben az időtényező a meghatározó választási szempont, akkor egyértelmű, hogy a magasabb költségű furgon lesz a kiválasztott eszköz. Ám például Jönköping esetében nincs időbeli különbség: a Dachser hálózatában például gyűjtőben ugyanúgy három munkanap alatt jut el az áru a címzetthez, tehát itt a részletes tájékozódással a fuvardíj több mint 50 százalékát takaríthatja meg a díjfizető ugyanolyan futamidő mellett.

Nem mindig a költség dönt

Általánosságban elmondható, hogy a távolság növekedésével nő a különbség a futamidőben és költségszintben is. Az azonban egyértelmű, hogy nem mindig a költség a döntő szempont. A mindennapi életben mindkét szállítási módnak megvan a helye és a szükségessége, a kettő közötti választást az adott vállalkozás prioritásai is befolyásolják. Ahhoz, hogy egy vállalat elkezdje alkalmazni a

gyűjtőszállítást, az eddig használt szállítási módok mellé ezt is felvegye a palettára, fontos a tudatos előre tervezés, sőt bizonyos esetekben a gyártás átszervezése is szükséges lehet.

Egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezettudatosság is. Ha az adott ügyfélnek ez is fontos, akkor ismét a gyűjtőszállítás felé billen a mérleg nyelve.

Az egy raklapra jutó üzemanyagfogyasztás sokkal kedvezőbb egy negyven tonnás szerelvény használatával, mint egy kis furgonnál.

Mindez számszerűsítve a közvetkezőképpen néz ki: furgonos szállításkor a 100 kilométereként 12-14 literes gázolajfogyasztásból adódó károsanyag-kibocsátás 1-2 raklapra rakódik, addig a dupla rakodási felületű, csereszekrényes tehergépkocsik akár 76 raklapot is el tudnak juttatni a rendeltetési helyhez legközelebbi gyűjtőraktárig. Bár ezek a tehergépkocsik minden 100 kilométer megtételével 30-32 liter üzemanyagot használnak el, az adott küldeményre vetítve a környezeti terhelés 85 százalékkal kisebb, mint furgonos szállításkor.

Van, amikor sürget az idő

Természetesen léteznek olyan sürgős esetek, illetve előfordulhat olyan áru, amikor a furgon az ésszerű, vagy akár egyetlen megoldás. Rugalmasság és gyorsaság szempontjából biztosan ez a szállítási mód a versenyképesebb. Összességében tehát az a legfontosabb, hogy a megrendelők ezen a téren is tudatosak legyenek és próbáljanak előre tervezni – hangsúlyozza a társaság. Amennyiben megfelelően tájékozódnak és nem megszokásból dolgoznak, akkor komoly költségmegtakarítást érhetnek el.

Hálózat Európában és a tengeren is

A családi vállalkozásként működő Dachser székhelye a németországi Kemptenben van. Két üzletágban nyújt szállítmányozási és raktározási szolgáltatást, személyre szabottan. Európai és tengerentúli szállítási hálózattal is rendelkezik. globálisan 379 helyszínen 32 850 munkavállalót foglalkoztat. 2022-ben mintegy 8,1 euró milliárd árbevételt ért el, 81,1 millió szállítmányt kezelt, amelyek együttes tömege 42,8 millió tonna volt. Saját szervezete 41 országban van. Magyarországi érdekeltségének árbevétele az előző évi 25,8 milliárd forintról 31,6 milliárd forintra, az adózott eredménye pedig 2,3 milliárdról 2,7 milliárd forintra nőtt.