Nagyon megindult a lejtőn a forint, nagyot drágult az euró és a dollár is – a pesti tőzsdével is elbántak a befektetők

Gyengén indították a hetet a hazai eszközök. A pesti tőzsde egy százalékos eséssel zárt hétfőn, a forintot megütötték a devizapiacon, a dollár 331 forintnál ját, az euró 385-ös szinthez közelít.
K. T.
2025.12.08, 17:20
Frissítve: 2025.12.08, 17:46

Nem indult jól a hét a forint és a pesti tőzsde számára sem, a hazai eszközöket adták hétfőn a befektetők. A Budapesti Értéktőzsde fő indexe a BUX a gyenge nemzetközi hangulatban is alulteljesítve 0,95 százalékos eséssel, 107 884 ponton nyugtázta a napot. A részvénypiac forgalma a megszokottnál magasabb, 21,9 milliárd forint volt.

A forint és a pesti tőzsde sem teljesített jól hétfőn / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezető magyar részvények közül az OTP és a Richter árfolyama 1,3 százalékkal esett, 33 670, illetve 9500 forintra, a Mol kurzusa pedig 1,2 százalékkal 2914 forintig csúszott vissza. A Magyar Telekom papírjai felülről lógtak ki a sorból, 0,6 százalékkal 1754 forintra drágulva. 

A forint délelőtti stabilitása megingott délután, kora estére pedig már jelentős veszteségeket könyvelhetett el a meghatározó devizákhoz képest. Bár a magyar pénz kamatelőnye továbbra is jelentős, és a Fed szerdai, várható kamatcsökkentése is inkább a hazai pénznek kedvez a dollár ellenében, a befektetők összességében mégis negatívan reagáltak a Fitch múlt pénteki, magyar adósbesorolási kilátásokat rontó felülvizsgálatára.

Az euró jegyzése 0,7 százalékkal 384,7 forintra emelkedett a tőzsdezárásra kora reggeli, 381,8-as szintről. A dollár eközben 0,8 százalékkal drágult, a reggeli 327,8 forint helyett már 330,9 forintot kell adni az amerikai pénz egységéért.

A régiós devizák is elszaladtak a forint mellett. A cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty fél százalékkal magasabbra került a nap folyamán.

