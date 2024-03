Ukrajna nyugati, az uniós országokkal határos oldalán tizenhárom áruátrakó építését határozták el, ebből hat már elkészült. Ennek következtében a vasútvállalatok azért a széles és nyomtáv közötti áruátrakó szolgáltatásért, amelyért eddig ezekben az uniós országokban – például Magyarországon – vettek igénybe, részben már az ukrán átrakóknak fizetnek.

Elveszőben az érintett kelet-magyarországi megbízások / Fotó: LAC Holding

Munkácsig megvan a normál nyomtáv Ukrajnában

„Nekünk ez azért különösen rossz, mert mivel Munkácsig eleve megvan a normál nyomtávú vasút, a Magyarországot érintő fuvarokat ukrán oldalon már most is könnyűszerrel, több helyen átrakodhatják a normál vágány menti településeken is” – magyarázta a Világgazdaságnak Bíró Koppány Ajtony, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltatók Szövetségének (MLSZKSZ) főtitkára. Emiatt még annak a kevés fuvarnak az átrakását is elveszíthetik a hazai szolgáltatók, amely megmaradt az Ukrajnán keresztüli vasúti áruszállítás múlt évi bezuhanása után.

Ukrajna minden szomszédjának fáj

Bíró Koppány Ajtony szerint az ukrán félnek nem is kell nagyon megerőltetnie a logisztika megszervezésével magát ahhoz, hogy átvegye a magyarországi áruátrakást. Igaz, hogy a munkácsi vonal nincs túl jó állapotban, de elég berendelniük a normál vasúti kocsikat, átrakják az árut, átküldik a szerelvényt a határon, és náluk jelentkeznek a bevételek. Onnan a magyar félnek nincs sok köze az egészhez. Az ukrán lépés két magyar áruátrakót érint, a záhonyit és a bátyúit, az utóbbi ukrán oldalon van.

Az adott szolgáltatás átcsábítása az ukrajnai háború megkezdése óta folyamatos, lépésről lépésre haladnak.

Tavaly már jelentősen nőtt a határ túloldalán átrakott áru mennyisége. A jelenség – mutatott rá a főtitkár – természetesen jobban fáj azoknak az országoknak, amelyeken keresztül eleve nagyobb forgalom halad át Ukrajna felől, például Lengyelországnak. A magyar átrakóknak viszont azért, mert az említett, egyébként is összezsugorodott forgalom vész el, márpedig ez a kelet-magyarországi térség ebből él.

Borult a sok évtizedes egyensúly

Mint elmondta, a korábbi, még a szovjet–magyar megállapodás szerint a keletről széles nyomtávon érkező árut a szovjet határokon kívül, Európában rakták át, az innen a Szovjetunióba tartót pedig a szovjet (ma ukrán) oldalon. Ez akkor nagyjából fele-fele arányú munkamegosztást eredményezett. Most ez látszik borulni az ukrán oldal javára. (Mellesleg – erről a Világgazdaság tavaly augusztusban írt – uniós javaslat szerint Ukrajnában a teljes kiemelt vasúti árufolyosó-hálózaton (TEN-T) ki kellene építeni a normál nyomtávú pályát.)

A közúti árufuvarozásban is nehézségeket okoz az alacsonyabb költséggel dolgozó ukrán riválisok terjeszkedése, ami miatt jellemzően családi vállalkozások működése lehetetlenülhet el.