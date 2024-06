Szólt a MÁV: máshogy fogunk utazni a nyáron

A turisztikai szezon felpörgésével csúcsra járatja a balatoni forgalmat a MÁV-Volán csoport. Június 22-től, a főszezontól több vonatot, IC-kocsit és motorvonatot állít forgalomba. A népszerű turisztikai úti célokat sűrűbb közlekedéssel kiszolgáló menetrend szeptember 1-jéig lesz érvényben, utána pedig az utószezoni menetrend nyújtja meg a nyarat az előszezonihoz hasonló kínálattal szeptember 22-ig – tette közzé a MÁV.

Javítja a MÁV a Balaton nyári elérhetőségét / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Közvetlen járat a vidéki városokból a Balatonra

A főszezonban a főváros és a Dunántúl mellett a keleti, délkeleti országrészt (Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Békéscsaba, Szeged, Kecskemét és Szolnok térségét) is közvetlen járatokkal köti össze a csoport a Balatonnal, ahogy ezt hosszú évek óta teszi. Gyakrabban járnak majd a bagolyvonatok és a Jégmadár expressz is az idei főszezonban. A Dunántúli nagyvárosokból is mindennap pluszvonatok indulnak a tóhoz: Győrből a Tanúhegy expresszvonat, Szombathelyről a Lesence expresszvonat és a Kék Hullám InterCity, Pécsről pedig a Fenyves expresszvonat.

Helyi, helyközi járataival az ország számos térségéből a Volánbusz is közvetlen eljutást kínál a magyar tengerhez és a térségébe.

Az Emma is segít

A Balatonhoz utazóknak érdemes kihasználniuk a vadonatúj Emma (Egységes Menetrend Magyarországon) néven indult utazástervező rendszert, amellyel bárki egyszerűen, gyorsan és megbízhatóan tervezheti meg utazását – akár vonattal, akár autóbusszal, vagy pedig ezek kombinációjával szeretne eljutni a tóhoz.

Ettől az évtől a rendkívül népszerű vármegye- és országbérletek napijegyváltozatai (Vármegye24, Magyarország24) is használhatók az utazáshoz, ezáltal az egynapos (24 órán belüli) utazások kényelmesebbé és olcsóbbá váltak. Ráadásul a Magyarország24 – helyjegy megváltása mellett – az IC-ken is használható, az adott vármegyére érvényes Vármegye24 napijegy pedig a tó menti utazások során használható.

Naponta útra kel majd a Jégmadár

Az utóbbi években a főváros és a Balaton közötti megszokott járatokon kívül június 22-től közvetlen vonatok indulnak a keleti, délkeleti vármegyékből is a Balatonhoz. A kerékpárosokra egységes tarifával, a garantált férőhely érdekében minden balatoni járaton kerékpárhelyjegy-váltási kötelezettséggel és jócskán megnövelt kapacitással készül a MÁV-Start.

A Dunakanyart a Velencei-tóval és a Balaton déli partjával összekötő Jégmadár expresszvonat minden hétvégén közlekedik már az előszezontól, ám július 6-tól augusztus 25-ig naponta fog járni.

A főszezonban ez lesz a társaság legnagyobb kapacitású járata, ugyanis hétvégenként a kétegységnyi emeletes KISS-en 968 ülőhely lesz. Június 22-től az éjszakai bagolyvonatok már nemcsak a déli partot, hanem hétvégenként az északi part településeit is összekötik egymással és a fővárossal. A déli parton minden éjszaka kétóránként közlekednek majd Budapest és Keszthely között, hétvégén pedig órás ütem lesz Budapest és Fonyód között.

Jobb lesz a MÁV–Volán-csatlakozás

A MÁV-Volán csoport integrációjának köszönhetően a Volánbusz a vasúti közlekedéshez hangolta a vonat-busz csatlakozásokat. Eddig is a MÁV-applikáció és az Elvira volt a legegyszerűbb, leggyorsabb jegyváltási mód, de az Elvirán júniustól már a Volánbuszra is válthatók jegyek. Hétvégente 9 és 18 óra között már 30 percenként indulnak a Tihanybusz körjáratai Balatonfüred és a félsziget között.

Elővétel és helyjegy

A közlemény figyelmeztet: az utasforgalom emelkedése miatt minden korábbinál fontosabb, hogy az utasok elővételben, akár napokkal az utazás előtt váltsák meg a jegyüket, helyjegyüket, mert ekkor a csoport – a lehetőségei figyelembevételével – jobban hozzá tudja igazítani az igényekhez a férőhelyeket.

A csoportok, kerékpáros csoportok pedig legalább egy héttel előre jelezzék utazási szándékukat a kocsik, ülőhelyek és átszállások leszervezése miatt.

A helyjegy váltása – a Balaton-part menti szakaszok kivételével – minden balatoni InterCity- és expresszvonatra kötelező. A hétvégi időszakban a helyjegyeket érdemes több nappal az utazás előtt, elővételben megvásárolni, így a másodosztályú InterCity-helyjegyek ára alacsonyabb, mint az utazás napján megváltotté. Az InterCity- és expresszvonatokon az országbérlet mellé is kötelező helyjegyet váltani.

A Balaton déli partja

Budapest és a Balaton déli partja között a sűrűn közlekedő és közvetlen Balaton és Tópart InterCity, valamint a Déli-Parti InterRégió vonatokkal lehet utazni. A hétvégi csúcsidőszakban új Napfürdő expresszvonat közlekedik a Déli pályaudvar és Balatonszentgyörgy között mindkét irányban, vasárnap délutánonként pedig további mentesítő vonatok indulnak a déli partról a főváros felé. Ezenkívül a keleti országrész és a Balaton közötti, a fővárost érintő járatokat is választhatják az utasok, éjszakánként pedig a bagolyvonatokat.

A főváros és Keszthely közötti Balaton IC-k a tavalyihoz hasonló első osztályú kocsival és étkezőkocsival közlekednek a teljes szezonban.

A Budapest és Nagykanizsa közötti Tópart InterCity a főszezonban is első osztályú kocsikkal és nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsikkal kiegészülve közlekedik. E járatokat javasolja a MÁV a kerékpárral utazóknak is.

A két InterCity együtt óránként közlekedik a tó déli partján, ezek visznek a leggyorsabban a fővárosból Siófokra (Kelenföld–Siófok 73 perc) és a déli part egyéb nagyobb településeire.

A Budapest és Fonyód (egyes vonatok esetében Balatonszentgyörgy) közötti Déli-Parti InterRégiók alacsonypadlós, klímás FLIRT motorvonatokból állnak – megkönnyítve az akadálymentes eljutást a magyar tengerhez.

A bagolyvonatok minden éjszaka kétórás ütemben közlekednek Budapest és Keszthely között, hétvégén pedig órás ütem elérhetők Budapest és Fonyód között. Fesztiválok idején további sűrítő vonatok közlekednek.

A Balaton északi partja

Az északi parton a tavalyihoz hasonló menetrendben közlekednek a vonatok a főszezonban.

Budapest és Tapolca között kétóránként közlekedik mindkét irányba a Kék Hullám InterCity. Az IC+ prémium- és bisztrókocsikban könnyed fedélzeti étkezést (lepények, hot dog, édességek, üdítők, sörök) és kényelmes, emelt színvonalú utazást ígér a társaság, amely másodosztályú IC-kocsikat is kapcsol az InterCityhez.

Budapest és Balatonfüred között naponta kétóránként Vízipók sebesvonatok közlekednek. Változás, hogy Káptalanfüreden nem állnak meg. A nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsi miatt a bicikliseknek ezeket a járatokat javasolja a MÁV.

Budapest és Balatonfüred között akadálymentes és klímás FLIRT motorvonatból álló Katica InterRégió vonatok is közlekednek, szintén kétóránként.

Balatonfüred és Tapolca között kétóránként személyvonatok is járnak, ezekhez Bz kerékpárszállító mellékkocsikat is kapcsolnak.

A főszezontól hétvégenként bagolyvonatok is járnak az északi parton: péntekről szombatra és szombatról vasárnapra virradó éjszakákon Balatonfüred és Tapolca, valamint Tapolca és Keszthely között.

Balatonfüreden csatlakozik a Budapest felől érkező InterCity-vonatokhoz a Tihanybusz: a „kincses félszigetet” közösségi közlekedéssel a Volánbusz Tihanybusz nevet és logót viselő 7355-ös járataival lehet megközelíteni.

Dunántúli kapcsolatok

A Dunántúl észak-déli irányú fő balatoni kapcsolatát a kétóránként közlekedő Helikon InterRégió vonatok biztosítják Győr és Kaposvár (egyes járatok esetében Pécs) között, Tapolca, Keszthely és Fonyód érintésével. (A Helikon IR-vonatok Pécs és Kaposvár közötti szakaszán kötelező a helyjegy.)

A Helikon InterRégiókon kívül naponta szezonális vonatok is közlekednek, ezekhez kerékpárszállító kocsikat is kapcsol a MÁV:

a Tanúhegy expresszvonat Győr és Keszthely,

a Lesence expresszvonat Szombathely és Keszthely,

a Fenyves expresszvonat Pécs és Keszthely között, valamint

a Kék Hullám InterCity Budapest–Székesfehérvár–Balatonfüred–Tapolca–Szombathely között.

Az InterCity- és expresszvonatokon a helyjegy váltása kötelező. A MÁV javasolja ezen vonatok igénybevételét a Helikon InterRégió vonatok helyett.

Keszthely és Tapolca között kétóránként a Balaton InterCity vonatokhoz csatlakozva személyvonatok is közlekednek, melyek helyjegy váltása nélkül, kerékpárszállítás esetén kerékpárhely foglalása mellett vehetők igénybe.

A Dunántúl számos településéről – többek között Dunaújvárosból, Szekszárdról, Pécsről, Komlóról, Kaposvárról, Lentiből, Nagykanizsáról, Szombathelyről, Zalaegerszegről, Sopronból, Győrből, Esztergomból és Tatabányáról, valamint a járatok útvonalán felszállóhellyel érintett településekről – a Volánbusszal is egyszerűen elérhető a Balaton.

Kelet-Magyarország és a Balaton között, a déli parton

Aranypart expressz: Záhony, Nyíregyháza, Debrecen, Szolnok és Fonyód között közlekedik, első osztályú, valamint kerékpárszállító kocsit is kapcsolnak hozzá.

Ezüstpart expressz: Miskolc és Fonyód között jár első osztályú és kerékpárszállító kocsival kiegészülve.

Aranyhíd expressz: Szeged és Fonyód között biztosítja a közvetlen eljutást. Elsőosztályú, továbbá kerékpárszállító kocsi is közlekedik.

Vitorlás InterRégió: Szolnok és Fonyód között hétvégénként nagykapacitású KISS motorvonattal.

Panoráma expressz: Nyíregyháza, Debrecen és Siófok között hétvégenként KISS motorvonat közlekedik.

Esti Csók InterRégió: vasárnapokon Fonyódról Kőbánya-Kispestre KISS emeletes motorvonattal segíti a hazajutást a Balaton partjáról.

A Volánbusz Salgótarjánból Siófokra, Szegedről, Egerből és Gyöngyösről Siófokra és Keszthelyen át Hévízre, Kecskemétről Dunaújvároson át Siófokra, Zalaegerszegre és Fonyódra, Bajáról pedig Hévízre és Siófokra is indít autóbuszjáratokat. A Békéscsaba–Kecskemét–Dunaújváros–Siófok–Zalaegerszeg közvetlen járattal pedig az ország leghosszabb menetrend szerinti autóbuszvonalán érhető el a Balaton déli partja.

Kelet-Magyarország és a Balaton között az északi parton

Szabolcsi Tekergő expresszvonat: naponta közlekedik Záhony és Zánka-Erzsébettábor között Debrecen, Nyíregyháza, Püspökladány és Szolnok érintésével. Kerékpárszállító kocsival közlekedik, így a kerékpárral utazóknak is érdemes kihasználni.

Csabai Tekergő expresszvonat: Békéscsaba és Tapolca között hétvégi napokon jár. Kerékpárszállító kocsival egészítik ki a bicikliszállítás biztosítása érdekében.

Kecskemétről induló autóbusszal Dunaújváros, Székesfehérvár és Veszprém érintésével érhető el az északi part, Bajáról pedig Balatonalmádin át Veszprémbe lehet eljutni.

Jégmadárral a Dunakanyartól a Balatonig lehet utazni.

A Volánbusz is készül a főszezonra

A Volánbusz helyi és helyközi járataival idén is megkönnyíti a Balatonnál nyaralók és kirándulók közlekedését, illetve az ország számos térségéből biztosít most is közvetlen eljutást a tóhoz. A társaság négy Balaton-parti településen, Siófokon, Balatonfüreden, Keszthelyen és Fonyódon üzemeltet helyi járatokat, melyek helyi jegyekkel és bérletekkel vehetők igénybe.

Balatonfüreden csatlakozik a Budapest felől érkező InterCity-vonatokhoz a Tihanybusz. Tihany ugyanis a legjelentősebb település a Balaton partján, amely nem érhető el vasúttal. A „kincses félszigetet” közösségi közlekedéssel a 7355-ös autóbuszokkal lehet megközelíteni. A Tihanybusz Balatonfüredről körjáratként, két útvonalon éri el Tihanyt, így akár Tihanyon belüli utazásra is igénybe vehetők országbérlettel, Veszprém vármegyebérlettel és napijegyekkel.

A nyári tanszünetben péntek és szombat éjszakánként a Káli-kör nevű, 7702-es vonalszámú buszok közlekednek Tapolcáról Révfülöpre és vissza, Gyulakeszi, Káptalantóti, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Köveskál, Balatonhenye és Kővágóörs település érintésével. A járatok a Balatonfüred és Tapolca között közlekedő bagolyvonatokhoz Révfülöp vasútállomáson biztosítanak csatlakozást.

Fedélzeti vendéglátás a vonatokon

A 75 éves Utasellátó az idei szezonban is fedélzeti szolgáltatást biztosít a balatoni vonatokon. A Balaton InterCity vonatokban május 25-től közlekedik napi 8 pár vonatban étkezőkocsi Budapest és Keszthely között, egészen a szezon végéig.

A streetfood jellegű irányzatot követve újdonságként megjelenik a kínálatában a nachostál, a sajttal töltött jalapeno és a gyrostál.

A sokak által kedvelt hideg és zamatos gyümölcslevesek vonalát követve idén őszibarack-krémlevessel várják az utasokat az étkezőkocsi fedélzetén.

A főételek között megjelenik a paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával, valamint a zöldborsófőzelék, amely opcionálisan kérhető tükörtojással vagy zöldségpogácsával.

Az igazi nyári hangulatot megteremtve egy új, szezonális hamburgerrel is készül az Utasellátó csapata, amelynek frissítő és ízes összeállítása garantálja az élvezetes étkezést.

A főszezontól a Kék Hullám IC vonatokban a bisztrókocsiban is szolgáltat az Utasellátó. Lesz: hűtött üdítőital, sör, bor, lepénykínálat, hot dog, édesség, a prémiumkocsirészen utazóknak jegyárba foglalt kávé vagy tea.