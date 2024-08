A hónap végén már pár órára többször lezárják a Gubacsi hidat

Több infót ígér a MÁV

Korábbi cikkünk szerint a vasútvállalatok több tájékoztatást és egyeztetést szeretnének a vágányzárakkal kapcsolatban, hogy azokra (megbízóikkal) jobban felkészülhessenek. Ennek kapcsán az igazgató azt írta, hogy „a társaságunk rendelkezésére bocsátott információk alapján, több egyeztetés után a társaságunkat is érintő vasúti vágányokon és hidakon a közeljövőben lesznek karbantartási munkálatok, de azokat több részletben, egyeztetve végzi el az infrastruktúra-kezelő és -kivitelező. (…) A Gubacsi híd üzemképességének fenntartása érdekében az üzemeltető MÁV Pályavasút az elmúlt években számos vágányzárral járó felújítást tartott, és a cikk által idézett 150-es vonal felújítása is többszöri, többnapos vágányzári időszakokat jelentett csak az idén, ami szintén érintette a budapesti terminálok egy részét, üzemkiesést okozva.”

Az egyébként, hogy a vasúti pályákon folyó munkákról a fuvarozók több információt szeretnének, a közúti áruszállítók részéről is felmerült, az együttműködésre a MÁV is nyitott. Mivel pedig a következő években kezdődő közúti és vasúti fejlesztések miatt jelentős korlátozások lesznek a már most is gyakran túlterhelt szállítási vonalakon, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) és a MÁV augusztus elején rendszeres egyeztetésről állapodott meg. A cél éppen az, hogy a fuvarozók és megbízóik időben értesüljenek a várható korlátozásokról, és felkészülhessenek rájuk.