Párját ritkító forgalomkorlátozás jön vágányzár formájában

Hatalmas kieséssel fenyegetik a magyar gazdaságot azok az augusztusra tervezett vasúti pályafelújítások, fejlesztések, amelyek miatt az érintett hazai fuvarozók megkongatták a vészharangot. Szerintük jobban is elő lehetne készíteni a munkák miatt szükségessé váló vágányzárakat.

Vágányzárral jár a Gubacsi híd megerősítése / Fotó: Róka László

Nagyon speciális vágányzárhelyzetre kell felkészülni

A Világgazdasághoz eljutott panasz szerint (várhatóan) a jövő hónapban esedékes, csak vágányzárak mellett végezhető munkák miatt nehezen kezelhető helyzetbe kerülnek a vasútvállalatok. Aggodalmukat erősít, hogy az RCT – BILK terminált már az eddigi munkák során is kizárták 12 napnyi időre a forgalomból. A kivitelezők ennyi idő alatt akár teljesen fel is újíthatták volna például a Soroksári úti vasúti felüljárót. A helyzet hátteréről, súlyosságáról, kilátásairól és a panaszok megalapozottságáról a Világgazdaság a hazai vasúti szakma egészére rálátó Hungrail Magyar Vasúti Egyesület ügyvezető igazgatóját kérdezte. „Így igaz, egyszerre három nagy vasútipálya-munkáról van szó” – erősítette meg Hódosi Lajos. Ezek

a Gubacsi híd megerősítése,

a Feso projekt, azaz a Ferencvárosi pályaudvar és a Soroksári út közötti szakasz felújítása a Soroksári út fölötti híd felújításával,

és a 150-es vasútvonal rekonstrukciója.

A lényeg Hódosi Lajos szerint az, hogy minél jobb legyen e munkák koordinálása. Megfelelő összhang esetén ugyanis csökkennek a vasútvállalatok kockázatai, mert így ők és ügyfeleik is jobban fel tudnak készülni a vágányzáras időszakokra. A tét nagy, hiszen az ezeken az útvonalakon elérhető terminálokon bonyolódik a magyarországi intermodális forgalom mintegy 90 százaléka. A minél tökéletesebb koordináció azért is fontos, mert a vágányzár miatt a vasútvállalatoknak még ekkor is

többletkiadása keletkezik,

bevételtől esnek el,

esetenként tolatómozdonyokat kell igénybe venniük.

Ideje az új hídra is gondolni

Igaz, hogy ilyenkor kapnak kompenzációt, de Hódosi Lajos úgy látja, hogy nem eleget. „Aligha szabad a Gubacsi híd 30-40 éve elmaradt rekonstrukcióját a mostani vasúti árufuvarozókkal, a terminálokkal, végső soron pedig az őket megbízó vállalatokkal megfizettetni” – mutatott rá. Ráadásul a Gubacsi híd mostani felújítása csak egy megerősítést jelent, de 2-3 év múlva ott új hídra lesz szükség. Minél előbb el kell kezdeni a tervezését és az építését.