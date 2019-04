Hatalmas fehér gyémántot találtak Ausztráliában

Fehér gyémántot találtak a híres nyugat-ausztráliai Rio Tinto bányatársaság egyik bányájában. A bánya vezetője szerint az Argyle Octavia a Kimberley régió keleti részén lévő Argyle bánya 35 éves története során talált egyik legnagyobb drágakő minőségű gyémánt.

A 28,84 karátos kő bár milliókat érhet, mégsem lehet elég ahhoz, hogy megmentse a bányát a jövő évi bezárástól

– írta a The West Australian című helyi lap.

#diamonds #jewelry Rio finds one of its largest white diamonds ever at Argyle mine: Rio Tinto’s (ASX, LON: RIO) iconic Argyle mine in Western Australia has yielded one of the largest rare, gem-quality white diamonds in its 35-yea https://t.co/S0Y5vpZiLN pic.twitter.com/NB7PgB4dd7

— Diamond Buyers Club (@DiamondBuyClub) April 23, 2019