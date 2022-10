Folytatódik a tendencia: egyre értékesebb, kifejezetten gyűjtői darabok jelennek meg növekvő számban a Darabanth online aukcióin, és nagyobb szeletet hasít ki a kortárs művészet.

A piac mindig előhozza azoknak a művészeknek az alkotásait, akik körül mozgás érzékelhető, így a mostani őszi aukción Nádler István, Fajó János, Lantos Ferenc, Csiky Tibor, Vera Molnar és Keserü Ilona grafikáira is lehet licitálni. Az utóbbiakra félmillió forinttól várják az ajánlatokat.

Több papíralapú munka is elérhető a Párizsban élő, magyar származású Anna Marktól, akinek Szentendrén a napokban zárt be az egész nyáron nyitva tartó retrospektív kiállítása.

Két ritkaságszámba menő Makói mappát is kínálnak, az egyik mindössze ötven példányban megjelent gyűjtői darab 1979-ből. Makón a hetvenes-nyolcvanas években működő művésztelep fő profilja a helyi nyomda adottságaira építő, fotóalapú sokszorosított grafika volt. 1978-tól minden évben kiadtak egy mappát az ott készült legsikerültebb munkákból, ezek közül most egy 1979-es és egy 1980-ast kínálnak eladásra, mindkettő Hajas Tibor-grafikát is tartalmaz.

Értékes klasszikus mappa is elérhető: Szőnyi István százlapos rézkarcalbumát 1956-ban a Koller Galéria adta ki, félmillió forint a kezdőára. A festmények közt a kortársaknál Lakner László Mozart, g-moll szimfónia című 2020-as olajfestménye fontos darab, kétmilliós kezdőáron, a klasszikusok közül pedig Scheiber Hugó Táncosnő című képe, 3,4 milliós kezdőáron, amely a háború előtt Wiesner László szegedi iparművész, bútortervező, lakberendező tulajdonában volt.

A kéziratok és történelmi dokumentumok gyűjtőinek most sem okoz csalódást az aukciósház anyaga. A sport-, különösen a focirajongóknak itt van az angol labdarúgó-válogatottat először legyőző magyar csapat fotója, rajta a válogatottak aláírásaival 1934-ből. A fotó Dinnyés Lajos kisgazda politikus, országgyűlési képviselő, későbbi miniszterelnök, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagjának hagyatékából származik, és alacsonyan indul érte a licit.

Számos sport- és filmcsillag autogramja, aláírt fotója, olimpiákról hazaküldött, bajnokok által aláírt képeslapok mellett néhány beatkorszakbeli relikvia is árverésre kerül. Köztük van például a magyar Omega zenekar aláírt fotója, a Doors billentyűsének, Ray Manzareknek a dedikált könyve és a beatkorszak irodalmi művei közül az amerikai Charles Bukowski 1979-ben írt könyve saját rajzos dedikációjával.

A különleges papírrégiségek közt találunk egy Kodály Zoltán-kéziratot. Az 1942-ben, nyugdíjazása idején született, fontos, kézzel, ceruzával írt 11 oldalas írásában hitet tesz a magyar zenei élet és zenei oktatás megújítása mellett.

A történelmi ritkaságok közé tartozik a Horthy család kijelentkező lapja a németországi Weilheimből, mielőtt 1948 decemberében Portugáliába távoztak. A Pollinger strassei címen 1945 júniusától élt a család, előtte a Weilheim melletti Hirschberg kastélyban őrizte őket először a Gestapo, majd az amerikai katonai őrség. Szerepel az anyagban Szálasi nyugdíjba bocsátó okirata 1938 decemberéből, az akkori honvédelmi miniszter szignójával, 300 ezer forintos kezdőártól.

Különleges tárgy Árpád-házi Szent Erzsébet csontereklyéje, egyedileg készített modern ereklyetartó dobozban, a Lodi püspök hitelesítő viaszpecsétjével.

Az ékszer- és nemesfémkínálat az átlagnál erősebb, több klasszikus ékszer és szép dísztárgy bukkant fel, a műtárgykínálatban pedig a régi hajós iránytűtől a női ridikülpisztolyig sokféle tárgytípus felbukkan.

Csonka Krisztián, az aukciósház egyik vezetője szerint a beadói és vásárlói oldalon is növekvő érdeklődést tapasztalnak. A gazdasági helyzet törvényszerűen hozta ezt magával, s bár békeidőben is megéri szép és ritkaságnak számító tárgyakat venni, mert azoknak nem fog lefelé mozdulni az áruk, de ez most hatványozottan érvényes: aki tud műtárgyat venni, annak érdemes.