A festményanyag korszak szerint válik ketté, december 6-án a Régi Mesterek és 19–20 századi festmények közül lehet válogatni. A Nagyházi Galéria tudatosan törekszik élő kapcsolatban lenni a gyűjtőkkel, de gondolnak azokra is, akik nem befektetésből, hanem örömszerzésből, vagy lakberendezési célokból vásárolnak.

Fotó: Nagyházi Galéria

Mayer Vera a galéria munkatársa lapunknak elmondta, hogy sok ház elmozdult a befektetési irányba, de ők felvállaltan megtartják azt a kategóriát, amit leginkább úgy lehet jellemezni, hogy „nézhető képek, kifizethető áron” és a régi gyűjtőiket is igyekeznek változatlanul kiszolgálni, olyan tárgyakkal, amik másutt nem elérhetők.

Emellett természetesen több kiemelkedő tételt is árvereznek, ilyen például a 19. századi osztrák festő Franz von Defregger vadászjelenete, 34 millió forintos kezdő áron. Defregger népi életképeiről ismert és népszerű, a mi Munkáncsynkhoz hasonló stílusban, mély technikai tudással festett és nagyon ritkán bukkan fel a magyar piacon, mert széles nyugat-európai gyűjtőköre van.

Van egy Rubens köréhez tartozó festőtől egy kép, 5 milliós kikiáltási áron. A Herodes és Salome Keresztelő Szent János fejével című védett festmény nem először szerepel hazai aukción, 5 éve már megfordult ugyancsak Nagyházi aukción és akkor 6,5 millióért kelt el. De ez azért különleges kép, mert sokat kutatott, sok analógia van hozzá és ritkaság az itthoni kínálatban.

A híres László Károly gyűjteményből származik az a Pre-Raffaelita festmény, – Pryenne: Emlékezet és remény 1896 címmel – ami ugyan alacsonyan, 850 ezer forintról indul, de sok európai tárlaton szerepelt korábban és ebből a műfajból szinte sosem bukkan fel kép nálunk. Borsos József 1853-ban festett Gróf Keglevich János Nepomuk arcképe 4,2 milliós kikiáltási áron indul és a Bars megyei főispánt ábrázolja. A kép saját keretében maradt fenn, ami ritkaság, a családi címer is sértetlen a keret tetején, és a katalógusban tanulmányt is közölnek a festmény kalandos történetéről, amely Borsos József 2009-es életmű kiállításának idején még lappangó mű volt.

Fotó: Nagyházi Galéria

Különleges darab még egy 4 méter hosszú monumentális akvarell, ismeretlen 19. századi magyar festő alkotása, és a Milleneumi ünnepségre vonuló főispánokat és nemesi bandériumokat ábrázolja, kikiáltási ára 1,4 millió forint. Egy korai Koszta József festmény, a Tanya 2,2 millióról kínálnak. A grafikai anyagban Jaschik Álmostól van egy szép gouache kép és egy színes ceruzarajz 200 ezer forint körüli kezdő árakon. De ezen a napon árverezik Keserü Ilona szitanyomatát is, 110 ezer forintról indulva, ugyanabból a sírköves sorozatból, amibe a 100 milliós rekorder festmény is tartozik. És van egy Bansky litografiájuk is, 53/150 eredetigazolással, 80 ezer forintos kezdő áron.

Fotó: Nagyházi Galéria

December 7-én a bútorokkal kezdődik az aukció, a szokásos szekrények, szalongarnitúrák és tálalók mellett kiemelkedő darabok egy 18. századi olasz, csontberakásos, vadászjelenteket ábrázoló komód 3,4 milliós kezdő áron, valamint egy 19. századi angol női Davenport íróasztalka 120 ezerért, és van egy utcai verklijük 8 milliós kezdő áron. A Nagyházi Galéria műtárgyanyagába mindig igyekeznek kuriózumokat is betenni, nem félnek a hazai piacon szokatlan tárgyaktól. Ilyen például az ötvenes évekbeli működő szerencsejáték gép, egy chicago-i félkarú rabló 1 millió forintos kikiáltási áron. Vagy Marvo, a majom, 1,2 millió forintos kezdő áron. A felhúzós zenélő faragott figura valószínűleg egy gyarmatárú kereskedés becsalogató tárgya volt.

A galériához kötődő műtárgygyűjtők december 8-án és 10-én, válogathatnak a gyűjtői daraboknak számító urbinoi ónmázas kerámiák közt, egy 17. századi tál például 380 ezer forintról indul, és bőven vannak különlegességek az üvegpoharak, díszpoharak, vázák közt is. Ezen a területen nagyon specializálódtak a gyűjtők, van aki csak a címeres poharakat gyűjti, van aki szín szerint válogat, van aki fürdőpoharakat gyűjt terület szerint, sok irány, sok réteg jellemző ebben a tárgytípusban. Ezek a törékeny tárgyak sokszor sérültek, vagy a készlet hiányos, de a Nagyházi Galéria tiszteli a mesterségbeli tudást, így bevállal az anyagba restaurált vagy hiányos porcelánokat is, így szerepel itt egy meissen-i készlet egy-egy megmaradt része, például fedeles cukordoboz 120 ezer forintért, vagy Herendi jubileumi tányérok 1939-ből, a manufaktúra életét bemutató jelenetekkel, 60 ezer forintért.

Az aukciós sorozat zárójótékonysági árverés bevételét a Regőczi Alapítvány által támogatott Covid-árvák kapják. Ez a második árverés Áder János diplomáciai ajándékaiból, de most már a kikiáltási ár magasabb, mint a két hónappal ezelőtti aukció összleütése. A legértékesebb egy új, Lange und Söhne férfi karóra 8 millió forintért, és egy arany datolyapálma 7 millió forintos kezdő áron, ez utóbbi a katari emír ajándéka volt.