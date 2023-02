Hagyományosan régi mesterekkel kezdte az évet mindkét nagy aukciósház. A Christie’s és a Sotheby’s aukcióin, az Old Master’s Week eseményein New Yorkban az elmúlt évek kortárs felfutása után ismét növekvő érdeklődést tapasztaltak. A különleges tételekre a múzeumok is reagáltak, több intézmény vásárolt. Aukciós rekordok dőltek meg többek között Francisco Goya, Peter Paul Rubens és Jean-Baptiste Oudry alkotásaival.

Fotó: AFP

Az aukciós eredményeket kommentálva a házak szakértői elmondták, hogy új vásárlók jelentek meg ebben a kategóriában, köztük olyanok is, akik más gyűjtési kategóriákból, főként a kortárs művészet felől és új földrajzi területekről érkeztek. Az amerikai gyűjtők mellett sokan licitáltak Kínából és Európából.

A Christie’s január 25-én egy 75 tételből álló anyagot vitt kalapács alá, amellyel 62,8 millió dolláros összbevételt ért el. Az anyag egyik része egy fontos klasszikus műgyűjtemény volt, J. E. Safra kollekciójának minden darabját eladták, összesen 18,5 millió dollárért, a többi tétel pedig 44,2 millió dollárt tett hozzá. A Sotheby’s január 26-án tartott Old Master aukciója 86,6 millió dollárt hozott. Mindkét ház a nagy aukciókhoz kapcsolódva Old Master rajzokat is értékesített. A legértékesebb tételeket kínáló fő aukciók forgalma a két háznál összesen csaknem 150 millió dollár lett.

Tavaly decemberben ugyanez az Old Masters kategória Londonban 56 millió dollárt hozott. Az Artnet News akkori értékelése szerint beérett az a törekvés, hogy több figyelmet igyekeztek generálni a klasszikus művekre. Új művészettörténeti narratívákat dolgoztak ki, amelyek a női művészeket emelték ki, valamint az eladásra kínált műveket több helyszínen is bemutatták a közönségnek. Az új vásárlók a kortárs után kezdik felismerni a régi mesterek alapvető értékét. Jó döntésnek bizonyult, hogy a Christie’s is visszahelyezte az Old Masters árveréseit áprilisról januárra, és így a két nagy ház egy időben viszi piacra a klasszikus tételeket, és a koncentrált kínálat növelte az érdeklődést is.

Francisco Goya kettős portréja új művészaukciós rekordot döntött a Christie’s Old Master aukcióján 2023. január 25-én New Yorkban. A páros kép 16,4 millió dollárért kelt el, ami több mint a duplája a művész korábbi, 7,7 millió dolláros árverési rekordjának. A második legdrágább tétel egy Turner-kép volt 4,6 millió dollárért, a harmadik pedig egy Pieter Brueghel-festmény 2,9 millió dollárért. Szintén a Christie’snél kelt el 2,7 millió dolláros áron egy olyan album, amely Jean-Baptiste Oudry illusztrációit tartalmazza La Fontaine meséihez. Ez új aukciós rekordot jelentett Oudry számára.

A Microsoft-társalapító és milliárdos, a néhai Paul Allen gyűjteményének árverezése tavaly rekordokat döntött, de a kollekcióból visszatartották Canaletto egy velencei képét, amely a Rialto hidat ábrázolja. Az 1740-es festmény most 2,7 millió dollárért kelt el, megvásárlója jó vételt realizált.

„A régi mesterek piaca erőt mutatott” – kommentálta az eredményeket Francois de Poortere, a Christie’s Old Master Paintings vezetője.

A Sotheby’s is árverezett egy fontos privát barokk kollekciót. Fisch Davidson gyűjteményének legfontosabb tétele Peter Paul Rubens Salome Keresztelő Szent János fejével című festménye volt, amely 27 millió dolláros új aukciós rekordot ért el. A következő két legmagasabb tétel, Valentin de Boulogne Krisztusa és Orazio Gentileschi Bűnbánó Szent Mária Magdolnája egyformán 4,89 millió dolláros áron kelt el.

Fotó: Alena Veasey / Getty Images

A Stockholmi Nemzeti Múzeum 945 ezer dollárért vásárolt egy festményt, egy fiatal férfi portréját, szerzője Rembrandt van Rijn köréhez tartozott. A Cleveland-i Művészeti Múzeum 441 ezer dollárért megvásárolta Anna Dorothea Therbusch festményét, amely egy íróasztalnál gyertyafénynél ülő tudóst ábrázol.

Hosszú licitharc zajlott Agnolo Bronzino férfiportréjáért, végül 10,7 millió dollárért adták el, s a kép ára jótékony célra megy.

A Sotheby’s Old Masters szekcióvezetője szerint az új vevők beáramlása erőteljesebb eladásokat eredményezhet a jövőben, de kiszámíthatatlan, mire fognak majd licitálni: „Vannak új vásárlók a piacon, többségük az Egyesült Államokból, néhányuk Ázsiából, de gyűjtési szokásaik igen széles körűek, ezért kevésbé kiszámíthatók, mint korábban.”

Szerinte a régi mesterek kategória azért vonzó, akár az új, akár a régi, tapasztalt gyűjtők számára, mert biztonságos befektetés, hiszen ezeknek az alkotóknak a művei évszázadok óta a múzeumok falain lógnak, nem kell várni és kockáztatni, hogy befut-e a kortárs művész.