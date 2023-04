A művek 1945 és 2023 közt keletkeztek, ezért az aukció a 78 év művészete címet viseli. Kieselbach Tamás, a katalógushoz írt előszavában úgy fogalmaz, hogy az Európai Iskolától a mai fiatal kortárs alkotókig húzódó ívet szeretné felrajzolni az anyaggal. A kortárs művek esetében is megmutatja a katalógusban a láthatatlan művészettörténeti kapcsolati hálót a képi analógiákkal. Az aukció kiemelt tétele, Vajda Lajos műve, és ez éppen egy kivétel, hiszen nem a korszakhatárban alkotott, 1941-ben elhunyt, de ránk maradt életműve a mai napi hat a kortárs alkotókra, a művészettörténészek egyöntetűen azt vallják róla, hogy „nem sorolható sehova, nem analóg senkivel”.

Az 1936-os, papírra festett Gyertyás lány című olajképe kapta a legmagasabb becsértéket 65-85 millió forintot. A magas becsértéket a mű kvalitásain kívül az is indokolja, hogy nagyon kevés maradt fent Vajda olajképeiből. A képet egyébként 1960 körül a művész özvegye felajánlotta megvételre a Magyar Nemzeti Galériának, de végül is nem a múzeum vette meg, hanem Rácz István műgyűjtő legendás kollekciójába került.

A másik nagy szentendrei mester, Korniss Dezső három kis méretű és összetartozó művét kínálják Szentendrei motívumok címmel és 40-65 milliós becsértékkel. Mindhárom kép abból a törekvésből született, amellyel Korniss ugyanazt akarta megvalósítani a festészetben, amit Bartók a zenében, s amit ő úgy hívott, hogy a magyar gyökerű modern festészet. A képek Knoll József gyűjteményének darabjai voltak, aki európai hírű magyar kutatóorvosként több gyógyszert is felfedezett, amellyel a Parkinson-kórt és a depressziót kezelik.

Keserü Ilonától, a modern magyar művészet nagyasszonyától három tételt is kalapács alá visznek, közülük az egyik, a 2011-es datálású Tányéros – Reinkarnáció című munkája, amely a hatvanas évek végén készült művének, a magyar pop-art egyik ikonikus darabjának az újraalkotása.

Keserütől nem szokatlan, hogy visszatér egy-egy régi motívumához, sokszor újrafesti, újraalkotja régebbi műveit, ő maga sokszor elmondta, hogy nem lineáris, hanem inkább spirálisan felfelé haladó az életműve. Ezúttal lángoló vörös alapon 12 tányérforma van felragasztva négyes sorokban. A mű becsértéke 50-70 millió forint, és 45 millió forintról kezdődik érte a licit. A másik az 1991-es Küzdelem című festmény, 44-58 millió forintos becsértékkel, kikiáltási ára 38 millió forint, a harmadik Keserü-tétel pedig egy 1963-as tusrajz a római magyar művészeti szalont működtető Triznya házaspárról.

A pár hónapja elhunyt Bak Imre 1997-es Brughel című festménye 15-20 millió becsértékkel egyfajta vizuális lebegés barna és zöld színekben.

Swierkiewitz Róbert Meteorológiai jelentés című 1984-es nagy méretű különleges munkája már keletkezése idején legendává vált és kanonizálódott. Ennek a nyolcvanas évekbeli sorozatának a darabjait madzagokkal feszítette ki egy fakeret közepére, és a hatalmas vászondarabokra három tuscsepegtető pettyezte ki a piros, fekete és kék foltokat a váci görög templom kiállítóterében.

A pécsi születésű Swierkiewicz fontos szerepet vitt a nyolcvanas évek underground művészetében és ökotudatos alkata meglepően időszerű ma is. A most árverésre kerülő Meteorológiai jelentés becsértéke 30-46 millió forint, párdarabja a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében található.

A szürnaturalizmust képviselő Korga György Budapest 1962 című, olaj-farost technikájú festményébe korabeli címlapokat és újságkivágásokat montírozott bele. A legenda szerint a korszak kultúrájában élet-halál uraként működő Aczél György személyesen tiltotta le Korga kiállításait hosszú évekre, most viszont 14-18 millió forintot ér ez a festménye.

Idén lenne százéves Reigl Judit, az évforduló kapcsán több kiállítást is rendeznek neki jelentős intézményekben világszerte, most egy 1970 körüli szitanyomatát árverezik 2-3 millió forintos becsértékkel. Az árverési katalógus címlapján is reprodukált 1969-es Kék és zöld II. című Fajó János-festmény 10-16 milliós becsértéket kapott, és a mester műtermét díszítő hasonló kép kisebb méretű mása.