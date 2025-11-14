Deviza
Nincs több titok: így érkezik hamarosan a 14. havi nyugdíj

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy hétfő esti háttérbeszélgetésen árulta el részleteket a 14. havi nyugdíj kifizetéséről. Jövő februárban átlagosan 573 ezer forintot kaphat készhez egy nyugdíjas a 13. és a 14. havi nyugdíj egyheti összegének köszönhetően.
Járdi Roland
2025.11.11, 12:46
Frissítve: 2025.11.11, 13:14

Egyheti nyugdíjat fizet ki a 14. havi nyugdíjból jövő februárban a magyar kormány – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfő este egy háttérbeszélgetésen. Idáig csak annyit lehetett tudni, hogy a kormány döntött a 14.havi nyugdíjról, amit több lépcsőben, néhány év alatt építene fel teljes egészében.

14.havi nyugdíj
Nincs több titok: így érkezik jövő februárban a 14. havi nyugdíj / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

14. havi nyugdíj: Lázár szerint ez a megoldás a kisnyugdíjasok helyzetére

Először október 14-én Lázár János építési és közlekedési miniszter beszélt a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, ami szerinte megoldás lenne a kisnyugdíjasok helyzetére.

Csakis egy megoldás van, a 14. havi nyugdíj. Ezen kell dolgozni, ezt már többször bemondtuk, nagyon számoljuk, nagyon nézzük és kőkeményen dolgozunk rajta, hogy ez megvalósítható legyen

– fogalmazott a miniszter a Lázárinfó kaposvári állomásán. Mindezt azzal indokolta, hogy a mai 2 millió 400 ezer nyugdíjas polgár nem az előző évtizedek megtakarításaiból kapja juttatását, hanem azokból a befizetésekből, amelyeket a jelenlegi dolgozók teljesítenek. Szerinte hiába takarékoskodott valaki, hiába vonták a nyugdíjjárulékot a 60-as, 70-es, 80-as években, abból egy fillér sincs meg, emiatt nagyon sokan kapnak alacsony nyugdíjat.

Orbán: több lépcsőben építi fel a kormány

Pár nappal később, október 17-én már Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában erősítette meg, hogy a kormány dolgozik a megoldáson. A 14. havi nyugdíjról azt mondta el, hogy azt a 13. havihoz hasonlóan két-három-négy év alatt lehetne felépíteni, ám ehhez szükség van a már említett gazdasági erőre és békére is. Az intézkedés ugyanis jelentős terhet jelentene a költségvetés számára, hiszen a Nemzetgazdasági Minisztérium márciusi közlése szerint a 13. havi nyugdíj 536 milliárd forintba került idén. A nyugdíjasok számának növekedésével és a nyugdíjak emelkedésével ez az összeg pedig várhatóan csak nőni fog. Legutóbb Orbán Viktor a múlt héten erősítette meg, hogy a kormány tényleg kifizeti a 14. havi nyugdíjat.

A 13. havi nyugdíj két év alatt épült fel

Orbán Viktor 2020 áprilisában jelentette be, hogy négy év alatt fokozatosan vezetik vissza a 13. havi nyugdíjat: 2021-ben egyheti pluszjuttatással indul a program, majd évente újabb egy hét jár, 2024-re pedig elérik a teljes havi összeget. Később a kormány ezt a folyamatot felgyorsította, és 2022 februárjában már a teljes 13. havi nyugdíjat kifizették minden jogosultnak.

Magyarország egy szűk elitklub tagja lehet 2026-tól

Ugyanakkor nem teljesen egyedülálló a 14. havi nyugdíj, ma már négy európai országban is fizetnek ilyen juttatást, így Magyarország egy szűk klub tagja lehet jövőre. Jelenleg hasonló rendszert alkalmaz

  • Spanyolország,
  • Portugália,
  • Lengyelország és
  • Ausztria.

A legismertebb Ausztria, ahol évente 14 kifizetés történik. A havi nyugdíj plusz két „különleges” kifizetés (ún. Sonderzahlungen) együtt adja ki a teljes éves összeget. Az „extra” kifizetések az áprilisi és októberi hónapokban történnek meg: ezekben a hónapokban duplán fizetnek ki, tehát áprilisban és októberben kapnak egy rendes havi nyugdíjat, plusz egy különleges kifizetést. A 13. és 14. havi nyugdíj általában megegyezik a havi nyugdíj bruttó összegével. A nyugati szomszédunknál tavaly az átlagnyugdíj 1700-1800 euró volt, ami 663 ezer forint 390-es euróárfolyam mellett.

Lengyelországban 2023 óta van hivatalosan 14. havi nyugdíj, amit 2021-ben vezettek be, kezdetben mint rendkívüli juttatást, majd 2023-ban törvényessé tették, tehát a rendszer részévé vált. A 14. nyugdíj bruttó összege megegyezik az országos minimumnyugdíj összegével. Idén egyébként 1878,91 zloty, ami a mostani árfolyamon számolva 170 898 forint. Azonban csak azok kapják meg teljes összegben, akiknek az alapnyugdíja nem haladja meg a havi 2900 zlotyt. Van egy alsó határ: nem csökkenhet 50 zloty alá. Míg a 13. havit áprilisban, addig a 14. havit szeptemberben fizetik ki az alapnyugdíjjal.

Átlagosan több mint fél millió forintot kaphat jövő februárban egy nyugdíjas

2025-ben Magyarországon az öregségi átlagnyugdíj havi összege körülbelül 242-244 ezer forint volt, ami a novemberi nyugdíjkorrekció után némileg még magasabb is lett. Jövőre ugyanakkor tovább emelkedhet a 3,6 százalékos inflációval megegyező emelésnek köszönhetően, így az átlagnyugdíj összege 252-255 ezerre módosulhat.

Mindezt azt jelenti, hogy februárban a 13. és a 14. havi nyugdíj egyheti összegével átlagosan 573 750 forintot kap kézhez egy nyugdíjas.

Időről időre persze felmerül, hogy miért ebben a formában fizet a nyugdíjasoknak a kormány, és miért nem ad havonta nagyobb emelést. Erről Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó úgy nyilatkozott, hogy így sokkal könnyebben tudnak nagyobb összegű kiadásokat tervezni a nyugdíjasok, ráadásul az állam és a költségvetés számára sem jelent nagyobb terhet az év eleji bevételeknek köszönhetően.
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

