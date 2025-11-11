Orosz-ukrán háború: Moszkva döntő csapásra készülhet, mindent bevetnek

Minden eddiginél pusztítóbb orosz légitámadás érte Ukrajna elektromos hálózatát, energiatermelő egységeit. Moszkvai források szerint általános, az egész országra kiterjedő kikapcsolásos rendszert kénytelenek az ukránok bevezetni. Kijevi források ezt nem erősítik meg, de elismerik a pusztítást. Az orosz–ukrán háború tárgyalásos lezárása egyelőre nem látszik. A nyugati vezetők egy része inkább önkritikát gyakorol, de kérdés, hogy ez elvezet-e a megoldáshoz.

Iszkander rakéták egy katonai parádén – Moszkva a jelek szerint az orosz–ukrán háború gyors katonai befejezésére készül / Fotó: AFP

Oroszország most taktikát váltott, amit ukrán források is megerősítenek. A légitámadásokban növelik a taktikai ballisztikai rakéták (alapvetően az Iszkander mintájú, hivatalosan 500 kilométeres hatótávolságú egylépcsős fegyverrendszerek) arányát, a Sahid–136-os „hagyományos”, lassú, zajos, belső égésű kis motorokkal meghajtott drónok és fegyvertelen kísérőik, alteregók, a Gerberák (ezek a Sahidokra hasonlítanak, és az ukrán légvédelem kifárasztására törekednek) rovására.

Orosz–ukrán háború: Moszkva döntő csapásra készül?

Eszerint Moszkvának elegendő tartalékai vannak a mintegy ötvenezer dollárba kerülő Sahidoknál egy nagyságrenddel drágább, nagyobb, pontosabb és pusztítóbb Iszkanderek tömegesebb bevetésére. Elképzelhető, hogy

Oroszország minél gyorsabban dűlőre akarja vinni az ukrán háborút,

katonailag legyőzni Kijevet,

politikailag jelenlegi formájában felszámolni Ukrajnát,

meggátolni NATO-tagságát,

gazdaságilag alárendelni, megakadályozva Kijev csatlakozását az EU-hoz.

Az Iszkanderek ballisztikus rakétaformája, a hatszoros hangsebességre képes 9K720 (NATO regisztrációs neve: SS–26 Stone) ellen az ukrán lég- és rakétavédelem nagyon nehezen tud védekezni. Míg a Sahidok 40-50 kilogrammos robbanófejet (egy 155 milliméteres gránát súlya, hatóereje) hordoznak, addig az Iszkanderek 480–800 kilogrammos, tehát egy jó nagyságrenddel nagyobb robbanófejjel repülnek. És felszerelhetők hagyományos (kémiai) robbanófejjel vagy nukleáris töltettel. Ukrajnát aggasztja, hogy az Iszkander-család cirkálórakéta-változatát, a 9K729-est Moszkva bevetheti (vagy már be is vetette) Kijev ellen.

Elemzők szerint a Sahidok pontossága vitatott, egyesek akár több száz méteres eltérést is jeleznek, ugyanakkor az Iszkanderek 5-7 méteres pontossággal találják el a célt.

A Sahidok lassúak. Különböző források 185-től 340 kilométer per óra csúcssebességűnek írják le őket. Idén nyár óta Oroszország sugárhajtású motorral felszerelt Sahidokat is bevet, amelyek nagy gondot okoznak az ukrán lég- és rakétavédelemnek. Sebességük megközelíti a hangsebességet azaz négyszer-ötször gyorsabbak a légcsavaros Sahidoknál. Jurij Ignat, az ukrán légierő szóvivője nem is árulja el az új Sahidok sebességét, csak annyit mond: gyorsabbak az óránkénti 500 kilométeres szintnél.