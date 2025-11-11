Amit most megtudtak a Felvidéken, szívesen kihagyták volna: ez még jobban fog fájni, mint sejtették

A jövő évi újabb, 2,7 milliárd euróra méretezett szlovák konszolidációs csomag átlagosan 2,1 százalékot farag le a lakosság bevételéből – állapította meg a szlovák költségvetési tanács. A régiónkban nem Szlovákia az egyetlen, ahol fájdalmas megszorítások zajlanak, ugyanezt élhetik meg még évekig a romániai háztartások. Ausztriában és Szerbiában is megszorítások vannak, Ukrajnában háború dúl. Rájár a rúd a szomszédainkra.

A szlovák konszolidációs csomag ára a lassuló GDP-növekedés lesz / Fotó: Shutterstock

A hétfőn közzétett elemzésben megállapították, hogy a konszolidációs csomag

egy egyedülálló felnőttnek 2026-ban 247 eurót csíp le a jövedelméből,

egy két felnőttből és egy gyerekből álló család esetében a bevételkiesés 742 euró lesz,

egy kétgyerekes családnál a kiesés átlagosan 848 euróra becsülhető (ez 2,5 százalékos mérséklődésnek felel meg).

Leginkább az egyéni vállalkozókat és

a fiatalabb, 1980 után született korosztályt terheli meg az újabb takarékossági csomag.

Legkevésbé viszont a nyugdíjasokat, akiknek ugyan három évre befagyasztják a 13. nyugdíj nagyságát (667,30 eurós szinten), azonban

nem terheli őket például az egészségügyi járulékok 1 százalékpontos emelése, ami a munkavállalók rendelkezésére álló jövedelmét 0,7 százalékponttal mérsékli.

Ezzel együtt egy egyedülálló nyugdíjasnak éves szinten átlagosan 65 eurós bevételkiesést okoz a takarékossági intézkedés.

A szlovák konszolidációs csomag ára a GDP lassulása

A konszolidációs csomag ugyan jövőre 1,6 milliárd euróval (a GDP 1,1 százalékával) csökkenti az államháztartási hiányt, másrészt mintegy 0,4 százalékponttal kisebb lesz a gazdasági növekedés üteme a csomag nélküli várakozáshoz képest. Ráadásul az államadósság mértékét sem fékezi érdemben, hiszen például az idei konszolidációs csomag, amely magasabb áfakulccsal, magasabb társasági adóval és Magyarország példája nyomán tranzakciós adóval járt, sem állította meg az államadósság növekedését.

A költségvetési tanács szerint a szlovák államadósság tavaly a GDP-hez képest