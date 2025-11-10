A technológia üzenete a COP30 résztvevőinek

November 10. és 21. között Brazíliában rendezik meg a COP30-at, az ENSZ 30. éghajlatváltozási konferenciáját. Az Amazonas torkolatánál, Belémben gyűlnek össze a világ döntéshozói, hogy felgyorsítsák erőfeszítéseiket a Párizsi Megállapodásban és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményében kitűzött célok megvalósítása érdekében.

COP30 – a technológia üzenete a résztvevőknek / Fotó: AFP

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem fontos területe az energia-infrastruktúra átalakítása, amelynek érdekében a világ hatalmas forrásokat mozgósít. A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint a tiszta energiát – megújuló forrásokat, elektromoshálózat-fejlesztést, tárolásbővítést, alacsony kibocsátású üzemanyagokat, atomenergiát, energiahatékonyságot – célzó beruházások volumene a 2023. évi 1900 milliárd dollárról 2025-re 2200 milliárd dollárra emelkedett. A fosszilis tüzelőanyagokba történő beruházások ugyanebben az időszakban kissé csökkentek, 1200 milliárd dollárról 1100 milliárd dollárra. (2016 és 2019 között a két tétel még nagyjából ugyanakkora volt.)

Az energia-infrastruktúra átalakításának megítélése ugyanakkor az elmúlt években – párhuzamosan a geopolitikai, külkereskedelmi és más problémák felerősödésével – jelentős mértékben változott. Erről tanúskodik a Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025 című friss tanulmánya, amely immár második a sorban (az első két éve készült el), és amelynek megjelenését szándékosan időzítették a COP30 elé. A 19 ország 1400 (vállalati és politikai) döntéshozójának véleményét összesítő kiadványból ugyanis kiderül, hogy a hangsúlyok az elmúlt két évben eltolódtak. A biztonság immár az első számú prioritás: az energiaellátás rezilienciájának biztosítása – ami két éve még harmadik volt a sorban – megelőzte megújuló források, illetve az energiatárolási kapacitások bővítését is.

A globális kereskedelem szerepének csökkenésére utal, hogy a megkérdezettek 62 százaléka szerint a jövő energiarendszerei a helyi-regionális termelésre fognak épülni. Ezzel párhuzamosan erősödött a nemzeti politikába vetett bizalom: a válaszadóknak immár 63 százaléka vélekedik úgy, hogy országa hatékony dekarbonizációs stratégiával rendelkezik – 2023-ban ez az arány még csak 47 százalék volt.