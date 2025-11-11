Deviza
EUR/HUF385.95 +0.62% USD/HUF333.56 +0.47% GBP/HUF438.4 +0.26% CHF/HUF415.97 +0.92% PLN/HUF91.25 +0.75% RON/HUF75.91 +0.61% CZK/HUF15.89 +0.61% EUR/HUF385.95 +0.62% USD/HUF333.56 +0.47% GBP/HUF438.4 +0.26% CHF/HUF415.97 +0.92% PLN/HUF91.25 +0.75% RON/HUF75.91 +0.61% CZK/HUF15.89 +0.61%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,814.87 -0.95% MTELEKOM1,774 -0.56% MOL3,010 +1.33% OTP31,800 -3.21% RICHTER9,875 +1.52% OPUS530 +0.75% ANY6,980 -1.15% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,660 +1.77% BUMIX10,426.07 -0.19% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,335.83 -0.11% BUX106,814.87 -0.95% MTELEKOM1,774 -0.56% MOL3,010 +1.33% OTP31,800 -3.21% RICHTER9,875 +1.52% OPUS530 +0.75% ANY6,980 -1.15% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,660 +1.77% BUMIX10,426.07 -0.19% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,335.83 -0.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Márton-nap
libasült
Balaton

Turisztikai vonzerő a libasült – fényesen ragyog a Márton-nap csillaga

Európában turisztikai vonzerő lett a libasült, és ebből a szempontból a Balaton is jól áll: az elmúlt héten sokan utaztak a tó partjára, csak hogy egyenek egy jót, és megkóstolják az újborokat.
Andor Attila
2025.11.11, 12:10
Frissítve: 2025.11.11, 12:18

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint november beköszöntével Európa számos országában felélednek a Márton-napi hagyományok. A Szent Mártonhoz kötődő ünnep a közösségről, a bőségről és az újbor megáldásáról szól, de az utóbbi években egyre inkább turisztikai látványossággá vált. Ilyenkor több tízezren keresik fel a fesztiválokat, ahol a libasült, a forralt bor és a lampionos felvonulások vonzzák a látogatókat. Másutt is rendeznek eseményeket ehhez a naphoz kötődően Európában, de Magyarországon is bőséges a kínálat ilyenkor, a Balatonnál és országszerte.

Márton-nap
Márton-nap: ma már turisztikai vonzerő a libasült / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Európa egyik legnagyobb Márton-napi eseményét a lengyelországi Poznanban rendezik

november 11-én. A Szent Mártonról elnevezett főutca teljes hosszában zenével, fényekkel és vásári forgataggal telik meg. A nap csúcspontja a több tízezres felvonulás, amelyet egy lóháton érkező „Szent Márton” vezet, mögötte zenekarok, táncosok és családok ezrei haladnak. 

Sok magyar ismeri az osztrák Martinloben fesztivált, ahol az újbor kap főszerepet. A burgenlandi Rust városában minden évben háromnapos borturisztikai fesztivált rendeznek: a borospincék megnyílnak, az újbor mellett libasültet, gesztenyét és helyi finomságokat kínálnak. Az élő zene, a fáklyásmenet és a templomi áldás is része a programnak. A rendezvény 20–25 ezer látogatót vonz, és mára a közép-európai borvidékek egyik legismertebb novemberi eseményévé nőtte ki magát.

Érdekesség, hogy Hollandiában a borok mellett a művészeteket is turisztikai vonzerővé teszik. Utrecht városa a Márton-napkor a modern, művészeti arcát mutatja be: a St. Martin’s Parade egy látványos, fény- és zeneteli utcai karnevál. Az esemény több mint 10 ezer látogatót vonz, és Hollandiában a kulturális turizmus egyik ikonikus rendezvényévé vált.

Idehaza a gasztro hódít

Magyarországon inkább a kisebb, családias, kulináris események kerülnek előtérbe, de együttvéve ezek is jelentős számú látogatót vonzanak a Balatonra. Több településen a múlt hétvégén már megtartották a Márton-napot, a rendezvények a libasült köré szerveződtek. Kiemelendő, hogy november 14–16. között

 Tihanyban rendezik meg a Gardáliát, 

ahol a halászat hagyományait, a helyi közösséget és az őszi Balaton hangulatát ünneplik gasztronómiai és kulturális programokkal, borokkal, vásárral és zenével. November 22-én Badacsonyban, a Hableányban tartják az évjáratmustrát, ahol a borászok és borkedvelők az újborokat, valamint korábbi tételeket kóstolhatnak mesterkurzus, pincelátogatás és koncert kíséretében.

Országszerte

Országszerte
1031 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu