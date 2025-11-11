Turisztikai vonzerő a libasült – fényesen ragyog a Márton-nap csillaga

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint november beköszöntével Európa számos országában felélednek a Márton-napi hagyományok. A Szent Mártonhoz kötődő ünnep a közösségről, a bőségről és az újbor megáldásáról szól, de az utóbbi években egyre inkább turisztikai látványossággá vált. Ilyenkor több tízezren keresik fel a fesztiválokat, ahol a libasült, a forralt bor és a lampionos felvonulások vonzzák a látogatókat. Másutt is rendeznek eseményeket ehhez a naphoz kötődően Európában, de Magyarországon is bőséges a kínálat ilyenkor, a Balatonnál és országszerte.

Márton-nap: ma már turisztikai vonzerő a libasült / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Európa egyik legnagyobb Márton-napi eseményét a lengyelországi Poznanban rendezik

november 11-én. A Szent Mártonról elnevezett főutca teljes hosszában zenével, fényekkel és vásári forgataggal telik meg. A nap csúcspontja a több tízezres felvonulás, amelyet egy lóháton érkező „Szent Márton” vezet, mögötte zenekarok, táncosok és családok ezrei haladnak.

Sok magyar ismeri az osztrák Martinloben fesztivált, ahol az újbor kap főszerepet. A burgenlandi Rust városában minden évben háromnapos borturisztikai fesztivált rendeznek: a borospincék megnyílnak, az újbor mellett libasültet, gesztenyét és helyi finomságokat kínálnak. Az élő zene, a fáklyásmenet és a templomi áldás is része a programnak. A rendezvény 20–25 ezer látogatót vonz, és mára a közép-európai borvidékek egyik legismertebb novemberi eseményévé nőtte ki magát.

Érdekesség, hogy Hollandiában a borok mellett a művészeteket is turisztikai vonzerővé teszik. Utrecht városa a Márton-napkor a modern, művészeti arcát mutatja be: a St. Martin’s Parade egy látványos, fény- és zeneteli utcai karnevál. Az esemény több mint 10 ezer látogatót vonz, és Hollandiában a kulturális turizmus egyik ikonikus rendezvényévé vált.

Idehaza a gasztro hódít

Magyarországon inkább a kisebb, családias, kulináris események kerülnek előtérbe, de együttvéve ezek is jelentős számú látogatót vonzanak a Balatonra. Több településen a múlt hétvégén már megtartották a Márton-napot, a rendezvények a libasült köré szerveződtek. Kiemelendő, hogy november 14–16. között

Tihanyban rendezik meg a Gardáliát,

ahol a halászat hagyományait, a helyi közösséget és az őszi Balaton hangulatát ünneplik gasztronómiai és kulturális programokkal, borokkal, vásárral és zenével. November 22-én Badacsonyban, a Hableányban tartják az évjáratmustrát, ahol a borászok és borkedvelők az újborokat, valamint korábbi tételeket kóstolhatnak mesterkurzus, pincelátogatás és koncert kíséretében.