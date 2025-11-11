Nagyon jó lesz az OTP-nek, ha jól számolták ki az elemzők, a bankadó csak zökkenő
Rosszul indult a nap az OTP részvényesei számára, a nagybank részvényei 2,5 százalékkal zuhantak a keddi nyitást követően, miután Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy a bankadó emelését javasolja a kormánynak. Még ezt megelőzően azonban olyan kedvező elemzések készültek a bank, illetve a részvény kilátásairól, hogy a keddi árfolyammozgás csak döccenőnek bizonyulhat – mindenesetre a szakemberek nyilván most újrakalkulálnak.
A legnagyobb magyar bank számára kedvező hírek: a JPMorgan és az Autonomous Research is emelésről döntött – az OTP-részvények célárára vonatkozóan.
A csúcson túl is ralizhat az OTP
A két pénzügyi szolgáltató egybehangzó véleménye szerint folytatódhat az OTP idén látott elképesztő ralija a csúcsdöntést követően is, és a bőséges hozampotenciál miatt továbbra is venni kell a részvényt.
Az Autonomous Research 36 332 forintról 39 504 forintra emelte 12 havi árfolyam-várakozását. Ez a jelenlegi legoptimistább és egyben a valaha volt legmagasabb OTP-célár. Az elemzőház szerint hiába van történelmi csúcson, még mindig ötödével érhet többet az első számú hazai blue chip részvény.
A JPMorgan ötszáz forinttal toldotta meg korábbi várakozását, és immár 36 500 forintra taksálja a legnagyobb magyar bank papírjainak értékét. Ez 11 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent.
A konszenzusos elemzői célár 33 506 forint, 2 százalékkal haladja meg a jelenlegi árfolyamszintet. Az OTP-t követő 17 befektetési szolgáltató közül 14 vételt, egy tartást, további kettő pedig eladást javasol.
A két legfrissebb céláremelés már figyelembe veszi a nagybank múlt pénteken közzétett, erős eredményszámokat hozó gyorsjelentését is. Az OTP július és szeptember között 330 milliárd forint nettó nyereséget termelt, 7 százalékkal többet, mint egy éve. Az első kilenc hónapban pedig 5 százalékkal 886 milliárd forintra emelkedett a hitelező profitja. A vezetőség az idei év egészére kitűzött céljait is megerősítette.
Hatvanmilliárd forinttal nőhet a magyar nagybank adóterhe
A meggyőző profittermelés – és az elemzők pozitív kilátásai – mellett úgy tűnik, van tere a kormányzat legújabb terveinek, amelynek alapján a 20 milliárd forintot meg nem haladó részre 7-ről 10 százalékra, a 20 milliárd forinti részre pedig 18-ról 30 százalékra emelkedhet a hazai pénzintézetek profitját terhelő bankadó.
A pénzügyi szektorra kirótt speciális közteher emelésének szándékát a vártnál gyengébb növekedéssel és a kormány gazdaságot támogató intézkedéseivel, köztük
- a 14. havi nyugdíj,
- az adócsökkentések
- és a lakástámogatási programok
finanszírozásával indokolta Nagy Márton miniszter.
Az Erste elemzőinek számítása szerint az OTP számára 55-60 milliárd forintos adóemelést jelenthet ez a lépés, ami a csoportszintű profit 5 százaléka, egy részvényre vetítve pedig 200 forint.
Az OTP részvényeinek van honnan ereszkedniük, az árfolyam hétfőn történelmi csúcson zárt, az év eleje óta pedig másfélszeresére nőtt a társaság tőzsdei értéke – a befektetők 48 százalékos árfolyamnyereséget érhettek el a papíron bő tíz hónap alatt. A mai nagy esést kiváltó, adóemelésről szóló hír így a profitrealizálást indíthatta el a bankpapír piacán.