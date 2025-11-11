Deviza
Az Apple 13. éve a világ legértékesebb márkája – bár az ég kezd beborulni a cupertinói cég felett

A listavezető Apple márkaértéke 470,9 milliárd dollár volt, 3,7 százalékkal kisebb a tavalyinál az Interbrand nevű amerikai tanácsadó cég 100-as Best Global Brands vállalati rangsorában.
Andor Attila
2025.11.11, 11:20
Frissítve: 2025.11.11, 11:59

Az Interbrand nevű amerikai tanácsadó cég 100-as Best Global Brands vállalati rangsorában az Apple került az első helyre 470,9 milliárd dolláros márkaértékkel, amely 3,7 százalékkal kisebb a tavalyinál. A második helyen a Microsoft áll, márkaértéke 10,2 százalékkal, 388,5 milliárd dollárra nőtt. A harmadik helyezett Amazon márkaértéke 7,3 százalékkal, 319,9 milliárd dollárra emelkedett.

Apple
Az Apple a világ legértékesebb vállalata / Fotó: Anadolu via AFP

A negyedik helyen sem volt változás tavalyhoz képest, a Google értéke 8,9 százalékkal, 317,1 milliárd dollárra emelkedett. Idén is ötödik a listán a Samsung 90,5 milliárd dollárral, 10 százalékos márkaérték-csökkenéssel. A hatodik helyezett a Toyota 2 százalékkal, 74,2 milliárd dollárra növekedett a márkaértéke, a hetedik a Coca-Cola, amelynek a márkaértéke tavalyhoz képest 1,9 százalékkal, 60,1 milliárd dollárra csökkent. 

A listán a tavalyi 15. helyről a nyolcadikra rukkolt előre az Instagram, értéke 27 százalékkal, 57,3 milliárd dollárra emelkedett.

Megtartotta kilencedik helyét a McDonald’s, márkaértéke egy év alatt 0,1 százalékkal, 53 milliárd dollárra emelkedett. A tavalyi nyolcadik helyről a tizedikre csúszott vissza a Mercedes-Benz, amelynek a márkaértéke 15 százakkal, 50,1 milliárd dollárra zuhant.

Az idei százas listát a tavaly még a 88. helyen álló DHL zárja, amelynek a márkaértéke 5,7 százalékkal, 6,9 milliárd dollárra mérséklődött.

Az Nvidia csipgyártó a Best Global Brands történetének legnagyobb márkaérték-növekedését érte el 115,9 százalékkal, 43,2 milliárd dollárra emelkedett, ezzel a 15. helyre került.

Az idei 100-as rangsorba 12 új cég került be, soha még ennyi a jelentés közel két és fél évtizedes történetében. Az új belépők között szerepel a Booking.com (32.), az Uniqlo (47.), a Monster (70.), a John Deere (88.), a BYD (90.) és a Shopify (99.). A top 100 márka összértéke 3600 milliárd dollár, 4,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A rangsor első közzétételekor, 2001-ben a top 100 márka összértéke 988 milliárd dollár volt.

 

Elhalasztja a vérfrissítést az Apple 

Az Apple váratlanul lefújta a 2026 őszére tervezett új iPhone Air premierjét, és egyelőre elhalasztja a vékony és könnyű készülék folytatását. A döntés mögött a gyenge értékesítési adatok és a vártnál kisebb piaci érdeklődés állhat. Az iPhone Air idén debütált, és egy vékonyabb, könnyebb alternatívaként szolgált. 

A modell az Apple korábbi ígéretei szerint új irányt jelölt volna ki: a tervezők a formatervezést és a hordozhatóságot helyezték előtérbe, még akkor is, ha ez kompromisszumokkal jár az akkumulátor üzemidejében és a kamera képességeiben. A vállalat stratégái az Airt azoknak a felhasználóknak szánták, akik a dizájnt és a súlyt előbbre helyezik a teljesítménynél – az eladási számok azonban eddig nem igazolták a koncepciót. 

Piaci elemzők szerint a kereslet jóval alacsonyabb lett, mint az Apple várta,

főleg az olyan piacokon, ahol a nagyobb akkumulátorkapacitás és a fejlettebb kamerarendszer számít döntő szempontnak a vásárlóknál.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

