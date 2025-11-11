Akit megtréfált az intercity, novembertől méltányosabb elbánásra számíthat a MÁV-nál

Jobban járhatnak az utasok, mint eddig. A kormány Facebook-oldalán megjelent bejegyzés szerint azon dolgozik a MÁV, hogy az utazás ne csak olcsóbb legyen, hanem fokról fokra jobb is.

MÁV: új vállalást fogalmaztak meg / Fotó: MÁV csoport / Facebook

Új elem, hogy novembertől visszautalja a MÁV a helyjegy árát, ha az a kocsi nem tud közlekedni, amelyikre a helyjegy szól.

Budapest–Belgrád vasútvonal: „túlhúzzák” a magyar fővároson a vonalat

Új távlatokat nyit a várhatóan 2026 tavaszára elkészülő Budapest–Belgrád vasútvonal. Azon túlmenően, hogy a gigaberuházás a szerb és magyar fővárost is összeköti majd, alig több mint két és fél órás menetidővel, a MÁV és az osztrák állami vasút megállapodásának köszönhetően egészen Bécsig lehet majd utazni kényelmes és tervezhető átszállási idővel – erősítette meg a Világgazdaságnak a MÁV. A nagyjából 800 milliárd forintból, kínai hitel bevonásával megvalósuló vasútfejlesztési projekt országokat átszelő logisztikai folyosó, amely gazdasági, geopolitikai és közlekedési szempontból is jelentős.

Bekötik Bécset is a Belgrád–Budapest vasútvonalba

– írta meg a szerb sajtó hétfőn. Ezzel nem csak a szerb és a magyar főváros között utazhatunk viszonylag rövid idő alatt a vasútfejlesztési projekt elkészültével, de az osztrák főváros is elérhető lesz akár átszállás nélkül. Mivel rengeteg szerb és vajdasági magyar is ingázik a három város között, tovább nő a villamosított, kétvágányú és nagy sebességű vonal jelentősége.

Jelenleg nagyjából nyolc óra alatt lehet eljutni Belgrádból Budapestre, az átadás után ez az idő 2 óra 40 percre rövidül.

A részletekkel kapcsolatban és a sajtóhírek megerősítése végett megkerestük a MÁV-ot. A vasúttársaság a Világgazdaságnak azt írta, hogy valóban lesz összeköttetés (lentről „felfelé” haladva) Belgrád, Budapest és Bécs között, ráadásul két járattal.

Rámutattak: a Budapest–Belgrád vasútvonal felújításával nem csak a két ország közötti vasúti összeköttetés javul. Mint részletezték, a fejlesztésnek köszönhetően az osztrák vasúttársasággal egyetértésben visszatér a korábban már közlekedett Avala EuroCity Bécs és Belgrád között, Budapest érintésével, valamint a korábban Belgrád és Budapest között közlekedő Ivo Andric EuroCity immár Bécsig fog közlekedni. A MÁV-nál azt is elárulták, hogy a járatok illeszkedni fognak a Budapest és Bécs közötti órás ütemű eurocityk közlekedésébe.