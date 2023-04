Újra felfedezhetik a magyar festőművészt

A Resident Art Galériában április 21-ig látható Stark Attila Plants From Here című kiállítása. A művészt a kétezres évek végén fedezte fel a most negyvenes éveiben járó műgyűjtő korosztály, ez a kiállítás most nemcsak ráirányítja ismét a figyelmet, hanem újra is árazza a munkákat.

58 perce | Szerző: Jankó Judit

