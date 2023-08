A Budapest Contemporary Kortárs Képzőművészeti Vásárt azzal a céllal hozták létre, hogy idővel a nemzetközi piac meghatározó szereplőjévé váljon, és átfogó képet adjon a magyar progresszív kortárs alkotói közösségről. A rendezvény magas szakmai színvonaláról négytagú bizottság gondoskodik, amely elbírálta a galériák jelentkezését is. A szakmai bizottság tagjai: Rechnitzer Zsófia művészettörténész, Deák Erika, a Deák Erika Galéria tulajdonosa, Dián Krisztina, a VILTIN Galéria tulajdonosa, Molnár Annamária, a Magyar Kortárs Művészeti Galériák Országos Egyesületének elnöke, a Molnár Ani Galéria tulajdonosa.

Tausz Ádám főszervező.

Fotó: Bach Máté / Magyar Nemzet

Az eseményt az Art and Antique kiállítás szervezőgárdája jegyzi.

Magyarországon ilyen szigorú szakmai feltételek mellett művészeti vásárt nem szerveztek még

– mondta el Tausz Ádám főszervező.

A gyűjtők-látogatók kizárólag olyan galériákkal találkozhatnak, amelyek saját művészeket képviselnek, és rendszeresen tartanak kortárs időszaki kiállításokat. Ezek a galériák az elmúlt tíz évben közel száz nemzetközi vásáron vettek részt, bizonyítottak idehaza és külföldön is. A Budapest Contemporary a galériákra koncentrál, gyűjtők és aukciósházak ezen a rendezvényen nem szerepelnek

– tette hozzá.

Kiállítóként az érdeklődők a következő galériákkal találkozhatnak: ACB Galéria, Ancora Galéria, Deák Erika Galéria, East of Eden Galéria, Einspach Fine Art, Faur Zsófi Galéria, Három Hét Galéria, Heart and Cherry Galéria, Horizont, Inda Galéria, Kalman Maklary Fine Arts, Kisterem Galéria, Knoll Galéria, NACO Galéria, Missionart Galéria, Molnár Ani Galéria, Neon Galéria, Resident Art, Szikra Galéria, The Space Galéria, TOBE Gallery & TOBE Project, Várfok Galéria, VILTIN Galéria, Vintage Galéria, Zsdrál Art.

Határon belül a Magyar Kortárs Művészeti Galériák Országos Szövetsége nyújt szakmai segítséget, de a szervezők együttműködnek a bécsi Vienna Contemporary csapatával is.

A szervezők minden évben felajánlják egy hazai múzeum vagy közgyűjtemény számára az ingyenes megjelenési lehetőséget, első alkalommal a debreceni MODEM válogatását ismerheti meg a közönség, ezzel is bekapcsolva a kelet-magyarországi régiót a kortárs magyar művészeti vérkeringésbe. A standnál a MODEM-díj négy pályakezdő nyertesének – Bíró Dávid, Dobokay Máté, Koltay Dorottya Szonja és Schuller Judit Flóra – munkáit mutatják be.

A Budapest Contemporary Kortárs Képzőművészeti Vásár kiegészül egy jótékonysági online aukcióval is, amelynek tárgyait a kiállító galériák ajánlják fel. Az Axioart felületén lehet majd licitálni az árverésen, a befolyt összeget pedig az autizmussal élők támogatását célul kitűző Autistic Art Alapítvány számára ajánlják fel a szervezők.