Az acb Galéria New Yorkban és Bécsben vásározik szeptember elején

A galéria őszi szezonja két nemzetközi kortárs művészeti vásáron való szerepléssel indul. New Yorkban a The Armory Show-n először mutatkozik be Nemes Márton egyéni standjával, kifejezetten erre az alkalomra készült művekkel. Ezzel párhuzamosan a bécsi viennacontemporaryn Ember Sári alkotásait mutatja be a galéria. Ember Sári első, az acb Galéria terében megrendezett önálló kiállítása pedig szeptember 14-én nyílik meg Budapesten.

2 órája | Szerző: Jankó Judit

