Az axioart oldalán lehet licitálni december 3-ig a Bánki Ákos Bánk Útja Alapítvány Jótékonysági aukciójának kortárs anyagára. “A művészet erejével” címet viselő aukció mottója: “Gazdagodj egy képpel, hogy gazdagodhassunk egy reménnyel” , egy négy éves, extrém ritka genetikai betegséggel élő kisfiú fejlesztésére megy a teljes bevétel. Az aukció eredményét a segítő külföldi és hazai terápiák költségeinek fedezésére fordítják.

A színvonalas anyagot ötven képzőművész – magyarok és külföldiek – felajánlott képeiből állították össze, s olyan nevek szerepelnek benne, mint Bak Imre, Nádler István, Hencze Tamás, Gunther Uecker, Hans Hartung, Vera Molnar, Major Kamill, Maurer Dóra, Fajó János, Konok Tamás, Fehér László, Bullás József. De a fiatalok, kortársak névsora is hasonlóan impozáns: Bozó Szabolcs, Csató József, Stark Attila, Kucsora Márta, Juhász Dóra, Fajgerné Dudás Andrea, Gáspár György, Kóródi Zsuzsa, Robitz Anikó.

Bánki Ákos Bánk Útja Alapítvány Jótékonysági aukció / Fotó: artkartell.hu

Ez a jótékonysági anyag különleges műveket foglal magába, ha valaki műtárgyat keres karácsonyra, érdemes ebből az anyagból válogatnia, értéket visz haza és jó ügyet is szolgál. Az aukció a Műgyűjtők Házával együttműködésben valósul meg, ott lehet a műveket élőben megtekinteni, az axioarton pedig online licitálni.

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara negyedik alkalommal rendezi meg képzőművészeti aukcióját, élőben a pécsi Kodály Központban, de online az axioarton is lehet licitálni. A műveket az egyetem hallgatói készítették, a bevétel az egyetem Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványába kerül és a hallgatókat szolgálja. A Kar filozófiája szerint a művészet társadalmi és kulturális értéke mellett fontos a kapcsolódás a gyakorlati élethez, a hazai és nemzetközi szakmai, illetve piaci trendekhez. Ennek megfelelően az aukció egyszerre kulturális esemény és piactér: a művészet és a fenntartható, modernkori mecenatúra találkozása. Ennek a találkozásnak kiemelt eredménye a művészet társadalmi hasznosulásának erősítése, a művészeti tudás átjárhatóságának biztosítása és a tehetséggondozás új formáinak kialakítása.A szakmai kurátorok által gondosan válogatott alkotások nemcsak esztétikai, hanem kulturális és gazdasági értéket is képviselnek, az egyetem és a szakma ökoszisztémájában, valamint a nagyközönség számára is elérhető terekben. Az idei tárlat több mint ötven műtárgyat – festményeket, grafikákat, szobrokat, design- és textiltárgyakat, ékszereket – vonultat fel, a kísérleti felvetésektől a konceptuális megközelítésekig terjedő kínálattal.