Európa a szakadék szélén: eredményes lett Brüsszel munkája, közeleg a gazdasági válság – visszafordítható-e az összeomlás?

Brüsszel talán végre felismeri, hogy a saját túlszabályozottsága fojtogatja a gazdaságát: az Európai Parlament és az Európai Bizottság az elmúlt hetekben meglepően enyhébb klíma- és technológiai szabályokat fogadott el – mintha újra megjelent volna a józan gazdasági gondolkodás. Ez persze még messze nem reformforradalom, de már kezdenek megjelenni az első repedések a régi dogmákon.

Európa gazdasági teljesítménye évek óta csúszik lefelé, most azonban mintha Brüsszelben is felismerték volna, hogy a kontinens csak lazább szabályozással és több beruházással kerülhet ki a zsákutcából / Fotó: Alexandros Michailidis / Shutterstock (illusztráció)

Az Európai Unió élén a közelmúltban mintha valódi önreflexió kezdődött volna el:

a parlament november közepén elfogadta a klímapolitikai csomag enyhített verzióját, hogy jelentősen csökkentsék azon vállalatok körét, amelyekre szigorú új jelentéstételi szabályok vonatkoznának;

egy héttel később pedig a bizottság már a digitális szabályozások enyhítéséről beszélt – vagyis arról, hogy Európának inkább segítenie kellene az új technológiák, köztük a mesterséges intelligencia fejlődését, nem elfojtani őket.

A váltás egyik motorja pedig pont Ursula von der Leyen lett, aki feltűnően vállalkozásbarát irányt kezdett el képviselni az utóbbi időben.

A cél: lazítani a technológiai szabályokon, és javítani az amerikai és európai csúcstechnológiai cégek működési feltételeit a kontinensen.

Ez még nem jelenti azt, hogy holnapra Szajna-parti vagy Rajna-menti Szilícium-völgyek nőnek ki a földből – de legalább elindult valami.

A 2. világháború után évtizedekig tartó felzárkózás mára megfordult: míg 1990-ben az európai egy főre jutó teljesítmény még az amerikai szint 80 százalékát érte el, ma már csak 70 százalék körül mozog.

A modell azonban egyre kevésbé fenntartható, miközben a kontinens a második nagy költségvetési válsága felé sodródik – ezúttal nem Görögország, hanem Franciaország és az Egyesült Királyság miatt. Németország pedig a zöldpolitika miatt gyengülő ipara okán kerülhet bajba.

Nem a gazdasági válság az ijesztő, hanem a politikai káosz

A helyzet annyira komoly, hogy Von der Leyen tavaly Mario Draghit, az egykori olasz miniszterelnököt és jegybankárt kérte fel átfogó reformjavaslatok készítésére. A Draghi-jelentés pedig kíméletlen volt: Európa csak akkor tud talpra állni, ha kevesebb a szabály, nagyobb a mozgástér, és sokkal több tőkét terel saját vállalkozásaiba. Most először úgy tűnik, mintha Brüsszel tényleg megfogadná a tanácsokat.