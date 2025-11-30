Deviza
Nagy kihívások előtt állnak a sörgyártók – fejlesztésekkel és különlegességekkel menetel a világhírnév felé a magyar söripar

Nehéz év volt 2025 a sörgyártóknak, de így is szép eredmények születtek. Az advent inkább a forralt bor szezonja, de egyre több alkalomhoz illő sör és sörkoktél is elérhető a piacon.
Tóth Marcell
2025.11.30, 06:02

Sok iparágban kihívásokkal teli év volt 2025, és ebből nem maradt ki az alkoholtermékek piaca sem. Idén valamennyi italgyártó nagy nehézségekkel nézett szembe, így a nagy magyarországi sörgyárak is. Gyakorlatilag a koronavírus-járvány idején tapasztalthoz hasonló visszaeséssel szembesült az iparág.

Az advent inkább a forralt bor szezonja, de egyre több alkalomhoz illő sör és sörkoktél is elérhető / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

A Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója, Kántor Sándor ennek ellenére optimistán összegezte az idei esztendőt a szervezet évzáró adventi sörestjén, három pozitívumot is ki tudott emelni.

Az egyik legfontosabb, hogy folytatódott a prémium termékek immár évek óta tartó térnyerése. Magyarországon jelenleg már minden harmadik pohár sör prémium sörterméket tartalmaz. Ez egybevág a sörszövetség azon törekvésével, miszerint tudatos és megfontost sörfogyasztókat szeretnének maguk körül látni a gyártók.

Az üzenet egyértelmű: kevesebbet, de jobbat igyál!

– hangsúlyozta Kántor Sándor.

Tovább emelkedett az alkoholmentes termékek népszerűsége is: lassan eléri a 10 százalékot a teljes sörforgalomban az alkoholmentes típusok forgalma. A szakember szerint ez nem csupán amiatt történik így, mert a fogyasztók tudatosabbak, és mert a sörgyártók újabb és újabb ízekkel jelennek meg a piacon, hanem amiatt is, mert a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően újabb kategóriák is megjelennek és elérhetővé válnak. Idén piacra került többek között alkoholmentes malátaital koffeinnel, és hidratáló sör is.

Habár tavaly jelentek meg a hazai piacon, de idén azóta is jelen vannak, és növelni is tudták népszerűségüket a sörkoktélok, amelyek főleg a nyári időszakban, jégkockával válnak igazán kellemes itallá. Azonban készültek már az adventi időszakra jellemző, a karácsonyi, ünnepi ízvilágot a poharunkba varázsoló sörkoktélok is.

Gőzerővel fejlesztenek a sörgyártók, durván kilőtt az export

Kántor szerint szintén nagy pozitívum az iparágat jellemezte idén, hogy minden nagyobb gyártónál több milliárdos fejlesztések zajlanak.

„Tehát annak ellenére, hogy a piaci forgalom esik, a gyártók nem menekülnek be abba a zsákutcába, hogy minél olcsóbban minél gyengébb termékek jelenjenek meg, hanem a pont az ellenkezőjét választja a magyar söripar, minél magasabb minőségű terméket minél jobb technológiával kívánnak előállítani” – emelte ki a sörszövetség első embere.

Hozzátette, hogy külföldi útjai során megtapasztalta, hogy a magyar sörnek jó híre van a világban, termékeink világszínvonalúak. Mindezt a számok is alátámasztják, hiszen a magyar sörexport 2025-ben az export 150 százalékkal nőtt.

