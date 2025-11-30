Deviza
EUR/HUF381.24 -0.08% USD/HUF328.73 -0.1% GBP/HUF435.35 -0.09% CHF/HUF409.5 -0.08% PLN/HUF89.97 -0.09% RON/HUF74.84 -0.1% CZK/HUF15.8 -0.09% EUR/HUF381.24 -0.08% USD/HUF328.73 -0.1% GBP/HUF435.35 -0.09% CHF/HUF409.5 -0.08% PLN/HUF89.97 -0.09% RON/HUF74.84 -0.1% CZK/HUF15.8 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
klímaváltozás
mezőgazdaság
öntözés

A vesztébe rohan a mezőgazdaság - nemcsak a csapadék, a kihívásra adott válaszok is elmaradnak

Idén is folytatódott az aszályos időjárás, amely ismét nem hagyta érintetlenül a hazai mezőgazdaságot. Miközben ezen ágazat üvegházhatásúgáz-kibocsátása csökkent, a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás terén elég kedvezőtlen képet láthatunk – áll a Green Policy Center senior klímapolitikai szakértőjének elemzésében.
Andor Attila
2025.11.30, 05:00

Koczóh Levente András elemzése szerint Magyarország éghajlata a globális átlagnál gyorsabban melegszik, és ezzel párhuzamosan nő az extrém időjárási jelenségek gyakorisága – írja a Másfélfok.

klímaváltozás
A klímaváltozás hatásait nyögi a mezőgazdaság /  Fotó: Dragos Asaftei

Beszédes adat: míg a 2021–2024 közötti négy évből háromban az ország területének legalább 70 százalékát sújtotta aszály, addig a korábbi húsz évben ez csak hétszer fordult elő. A felmelegedés a hazánkba belépő folyók vízhozama 15 százalékkal, a talajvíz mennyisége pedig több mint négy Balatonnal csökkent.

Bajban a mezőgazdaság

Ugyan az elmúlt években a felére esett vissza a műtrágyahasználat, a magyar mezőgazdaság szerkezete  egyelőre nem igazodik a változó éghajlathoz.

A kukorica mellett a napraforgó, búza, árpa hozama is kirívóan gyenge volt az elmúlt években, viszont ennek ellenére is egyre nagyobb mennyiségben termesztik őket. 

Jóformán harapófogóba került az ágazat: a kipárolgás megduplázódott az elmúlt 30 évben, a lehulló csapadék mennyisége visszaesett. Összességében a Dél- és Közép-Alföld különösen sérülékeny, de a talajvíz apadása országos jelenség: a Tisza vízgyűjtőjén 3,5 Balatonnyi, a Duna mentén pedig egy Balatonnyi víz tűnt el a talajból. Egyes helyeken a fák gyökerei már nem érik el a talajvizet.

Míg 

korábban a vízbőség okozott gondot, ma a vízhiány a fő probléma – miközben a vízgazdálkodás továbbra is elvezetésre, nem megtartásra épül. 

A vízvisszatartó infrastruktúra fejlesztése érdemben idén kezdődött meg, a „Vizet a tájba!” program hatása még korlátozott. Az öntözés sem jelent általános megoldást.  Sokkal fontosabb a csapadékvizek helyben tartása, a talaj vízmegtartó képességének növelése, valamint a tájhasználat átalakítása.

Jelentős fordulat kell

Koczóh Levente András szerint a fenntarthatóbb jövő kulcsa a rendszerszintű szemléletváltás. Ennek három fő pillére van: a vízgazdálkodás átalakítása, a növénytermesztés szerkezeti megújítása és a gazdasági ösztönzők átrendezése.

A vízgazdálkodásban elengedhetetlen a talajtakarásos és a forgatás nélküli művelés elterjesztése, mert ezek csökkentik a párolgást és javítják a talaj szerkezetét. Az ár- és belvizek helyben tartása a felszíni elvezetés helyett a legolcsóbb és legtermészetesebb vízvisszatartó megoldás.

A cirok a jövő záloga

 – a növénytermesztésben a szárazságtűrő fajtákra kell átállni, szóba jöhet a füge, kivi, helyenként akár a banán is. Önmagában ezek a fajtáj is rámutatnak az éghajlat megváltozásának mértékére. Létkérdés a fásított legelők kialakítása, az állatok védelme érdekében.

A gazdasági ösztönzők terén a Green Policy Center javasolja, hogy adópolitikai eszközökkel kellene előnyhöz juttatni a helyi, szezonális és klímabarát élelmiszereket, valamint kamattámogatott hitellel segíteni a kisgazdaságokat a megújuló energiára való átállásban.

A klímaváltozás hatásai Magyarországon már nem jövőbeli fenyegetésként, hanem mindennapi valóságként jelentkeznek. A vízhiány, az aszály, a terméskiesés együttes hatásának kezelésére a kibocsátáscsökkentés nem elég. 

Összességében elkerülhetetlen az igazodás az új valósághoz, a megváltozott éghajlathoz

 – következtet Koczóh Levente András.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu