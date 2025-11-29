Kiderült, kik, és mit vesznek leginkább az Otthon Start programmal

Saját célra, vidéken és használt házat venne az átlagos Otthon Start-felhasználó - derül ki a zenga.hu ingatlankereső portál használói körében készített felmérésből. Leginkább a 45-49 évesek, illetve a 30-34 évesek azok, akik a kedvezményes lakáshitel felvételét kihasználnák – áll a zenga.hu közleményében.

Leginkább családi házakat vásárolnak az Otthon Start Programmal / Fotó: Shutterstock

A program közel 3 hónapja elérhető, a zenga.hu pedig arra volt kíváncsi, hogy az ingatlankereső portál látogatói milyen arányban élnének és milyen célból az Otthon Start programmal.

A rövid kérdőívet kitöltők legtöbbje saját célra vásárolna ingatlant, minden tizedik a gyereke lakhatását oldaná meg vele, kifejezetten befektetési céllal pedig csak a válaszadók 6 százaléka vásárolna.

A 45-49 évesek magas arányát magyarázhatja, hogy körükben már megjelenhetnek a gyereküknek vásárlók is, akárcsak az 50-54 éves korosztályban, illetve a család miatt a nagyobb ingatlanba való költözés is, amennyiben az egyik családtag megfelel a feltételeknek

- magyarázza Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. Mint hozzátette, a program iránti kisebb érdeklődés a 30 év alattiak esetében az alacsonyabb jövedelemmel vagy önerőhiánnyal magyarázható, az 55 évnél idősebbek pedig már nagy arányban saját lakásban laknak.

Tarol a használt ingatlan

A válaszadók leginkább a családi házban látják a fantáziát, ugyanis 49 százalékuk használt házat vásárolna, ami a zenga.hu-n található több mint 150 ezer hirdetés közül is a leggyakoribb kategória. Az Otthon Start iránt érdeklődők 5 százaléka új házat építene magának, míg a programból 38 százalék használt lakást venne, 9 százalék pedig új lakást. “Ez az arány nem tér el érdemben attól, hogy évente az összes adásvételből mennyit tesznek ki az új építésű lakások, és mennyi új házra adnak ki használatbavételi engedélyt” - mondta a zenga.hu elemzési vezetője.

A zenga.hu ingatlankereső portálon egyébként

jelenleg 633 ezer forint a családi házak átlagos hirdetési négyzetméterára országszerte, ami bőven az 1,5 millió forintos maximált érték alatt van,

akárcsak Budapesten, ahol átlagosan 1,017 millió forintért hirdetik a családi házak négyzetméterét. A legtöbben kisvárosokban gondolkodnak, miközben a válaszadók ötöde falvakban szerezné meg az első lakástulajdonát.