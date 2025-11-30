Deviza
Elbukott a brazil matek – erdőirtással pörgették a gazdasági növekedést, most kiderült: ez öli meg a mezőgazdaságot

Egy friss kutatás szerint a mezőgazdasági terjeszkedés hosszú távon saját profitját rombolja. A Cerrado térségben végrehajtott erdőirtás egyre szárazabb mikroklímát hoz létre, ami már a szójatermesztés hatékonyságát veszélyezteti.
VG
2025.11.30, 08:10
Frissítve: 2025.11.30, 10:16

A brazil Cerrado térségben végrehajtott erdőirtás már nem a mezőgazdaságért, hanem a mezőgazdaság ellen dolgozik. Egy friss elemzés kimutatta: a kivágott növényzet miatt kiszáradó klíma érezhetően visszaveti a szójatermést – vagyis a gazdák hosszú távon saját bevételüket ássák alá.

erdőirtás brazília
A Cerrado térségben végrehajtott erdőirtás egyre szárazabb mikroklímát hoz létre, ami már a szójatermesztés hatékonyságát veszélyezteti / Fotó: AFP

A közhiedelemmel ellentétben Brazíliában az erdőirtást nem a fakitermelés hajtja – azaz nem a papír vagy az IKEA-bútorok használatával pusztítjuk az őserdőket –, hanem a mezőgazdaság, amely egyre nagyobb területeket követel például olyan haszonnövények esetében, mint a szója.

A dél-amerikai országban ez az egyenlet évszázadok óta működik: a földek terjeszkedésével növekszik a mezőgazdaság, ezt pedig az erdőktől kell elhódítani. Ez különösen a Cerrado térségben volt látható, amelynek 2 millió négyzetkilométere régóta a szójatermesztés egyik motorja, hála a zöldterületek folyamatos visszaszorításának.

Egy friss kutatás azonban most lerántotta a leplet arról, hogy a brazil gazdák matekja valójában nem működik: az erdőirtás már a szójatermesztésnek is árt.

A Zero Carbon Analytics hétfőn publikált tanulmánya szerint a őshonos növényzet kiirtása szárazabb időjárást okoz, ami közvetlenül csökkenti a terméshozamot. A hatás pedig jóval túlterjed a konkrét irtott területeken – a mikroklíma változásai egész régiókat érintenek.

A számok kíméletlenek: a Cerrado – Brazília második esőerdeje az Amazonas után – 2013 és 2023 között 34 millió tonnával több szóját termelhetett volna, ha 2008 óta nem vágták volna ki a növényzetet az új szántók számára. Ez 9,4 milliárd dolláros veszteség a térségnek – közel 8 százaléka annak a teljes szójamennyiségnek, ami a vizsgált évtizedben termett.

A kutatócsoport 840 önkormányzat termelési, export-, ár-, csapadék- és szárazsági adatait elemezte, és egyértelmű összefüggést talált: minél több területet irtanak ki a Cerradóban, annál szárazabbá válik a klíma – és annál rosszabb a termés. A folyamat pedig önmagát gerjeszti: a kieső hozam miatt a gazdák újabb területeket vágnak ki, ami tovább rontja a helyi környezet állapotát.

Torzult számok: nem az erdőirtás, hanem a technológia hajtotta a növekedést

Fontos: a brazil szójatermelés összességében valóban növekedett az elmúlt másfél évtizedben – ezt elsősorban a modern technológia, az új GMO-vetőmagok és a fejlettebb tápanyag-utánpótlás húzta. A terméshozam országos átlagban 38 százalékkal emelkedett 2008 óta. De a tanulmány világossá teszi: a technológiai ugrás még ennél is többet kihozhatott volna a brazil szójaszektorból, ha nem jelentkeznek a klímaveszteségek.

Joanne Bentley-McKune, a kutatás vezetője egyetlen mondatban foglalta össze a lényeget: „A termelés nőtt – a klímaveszteségek ellenére, nem pedig azoknak köszönhetően.”

A következtetés kemény: Brazília ma azért nem termel még több szóját, mert túl sok területet áldozott fel a rövid távú növekedésért. 

A világ legnagyobb szójatermelője és Kína fő beszállítója a mostani szezonban közel 178 millió tonnát takaríthat be – de a kutatók szerint ennél lényegesen többre lenne képes, ha a Cerrado nem pusztulna ilyen ütemben.

A mezőgazdaság tehát önmaga ellen dolgozik: amit az erdőirtás pillanatnyilag hoz, azt a klíma hosszú távon visszavesz – kamatostul.

Szürreális: a klímacsúcshoz autópályát vágnak az amazonasi esőerdőbe

Négysávos autópályát akarnak építeni a klímacsúcs miatt. Emiatt pedig a brazil kormány képes több ezer hektárnyi esőerdőt kivágni az Amazonas mentén.

 

 

