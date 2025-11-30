Halálos orosz dróntámadás Kijevben - az ukránok fekete-tengeri olajterminálokat bombáztak

Legkevesebb egy ember meghalt és 11 másik, köztük egy gyerek megsérült egy orosz dróntámadásban Kijev közelében szombat éjjel – jelentették be a hatóságok.

Mindennaposak a dróntámadások / Fotó: Hans Lucas via AFP

Halálos dróntámadás

Mikola Kalasnyik, a kijevi régió katonai adminisztrációjának vezetője a Telegramon számolt be arról, hogy Vishorodban egy ember meghalt és 11 megsebesült. Hat sebesültet kórházba szállítottak.

A sérültek száma valószínűleg emelkedni fog

– figyelmeztetett Kalasnyik.

Veszélyben a globális olajkínálat egy százaléka

A támadást azt követően indították, hogy

Kijev bejelentette: tengeri drónokkal támadt egy fontos olajipari létesítményre egy fekete-tengeri orosz kikötőben,

Novorosszijszk közelében.

A világ olajkínálatának mintegy egy százalékát adó orosz Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) működése szombaton állt le az ukrán dróntámadás miatt a fekete-tengeri kikötői terminál egyik átfejtőpontján. A terminál három átfejtőpontjából az egyikben keletkezett komoly kár, egy másik jelenleg épp javítás alatt áll.

Kazahsztán vasárnap bírálta Ukrajnát a Kaszpi-Vezeték Konzorcium Fekete-tengeri terminálja elleni dróntámadás miatt. A külügyminisztérium közölte: