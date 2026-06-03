Online aukcióval zárja a szezont a BÁV

A nyár eleji árverési szezont online aukcióval folytatja a BÁV ART, ahol 20. századi magyar és nemzetközi művészeti alkotások, valamint iparművészeti tárgyak kerülnek ki a piacra. A kollekcióban modernista festmények, art deco kerámiák, szecessziós tárgyak és különleges ékszerek egyaránt helyet kaptak.

BÁV ART-aukció: Baccarat Oceanie díszváza 50 ezer forintos kikiáltási áron / Fotó: Báv Art aukciósház

Az aukció egyik legerősebb fókuszát a francia üvegművészet ikonikus darabjai adják. A több mint 150 éves hagyományokra visszatekintő Lalique műhely egy karakteres, madármotívumos díszvázával képviselteti magát (kikiáltási ára 150 ezer forint) , míg a Baccarat egy letisztult, szoborszerű, egyetlen virág számára tervezett váza révén mutatja meg a formatervezés és a kristálykészítés időtlen eleganciáját. A két tárgy jól érzékelteti, hogyan találkozik a klasszikus mesterségbeli tudás a 20. századi design szemlélettel.

Francia üvegplasztika / Fotó: Báv Art aukciósház

Szadai Lajos nevét ma már csak a gyűjtők szűk, elit köre ismeri, miközben a magyar art deco kerámia egyik karakteres alkotójaként tartja számon a művészettörténet. A gyűjtők körében ritkán felbukkanó alkotó futurisztikus formákkal és repesztett máztechnikával készült munkái a két világháború közötti modern magyar iparművészet karakteres lenyomatai, ugyanakkor a korszak technikai és esztétikai kísérletezésének is fontos dokumentumai. Több tárgyat is árvereznek tőle 50-80 ezer forintos kikiáltási árakon.

Zsolnay art deco bonbonier az 1910-es évekből 240 ezer forintos kezdő áron / Fotó: Báv Art aukciósház

A képzőművészeti válogatás egyik kiemelt tétele Gyarmathy Tihamér Nyomok ismeretlen térben című zománcműve (kikiáltási ára 850 000 Ft). Az 1915-ben született, a hazai absztrakt festészet meghatározó alakjának számító művész alkotása különleges vizuális struktúrájával a kozmikus és organikus formák határtereit idézi meg, kiállítása még éppen látható a Műcsarnokban is.

A Herendi Porcelánmanufaktúrából egy különleges, sorszámozott, díszdobozos csészét árvereznek, amelyet az intézmény 150. évfordulójára adtak ki, és amely most a 200 éves fennállás ünnepi évében kerül újra a gyűjtők figyelmébe.

Humorral és művészi bátorsággal tűnik ki Bory Jenő Ámor-ábrázolása is, amely az antik mitológiai alakot szokatlan, 20. századi értelmezésben jeleníti meg: a puttó kezében ezúttal nem íj, hanem pisztoly látható, ironikus és gondolatébresztő átértelmezésben. Az 1922-es szobrocska kikiáltási ára 80 ezer forint.