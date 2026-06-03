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aukció
BÁV ART
BÁV
online

Online aukcióval zárja a szezont a BÁV

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A BÁV ART online aukcióján iparművészeti és design tárgyak, francia kristályritkaságok, magyar modern klasszikusok és art deco különlegességek is kalapács alá kerülnek június 3. és 12. között.
Jankó Judit
2026.06.03, 17:53

A nyár eleji árverési szezont online aukcióval folytatja a BÁV ART, ahol 20. századi magyar és nemzetközi művészeti alkotások, valamint iparművészeti tárgyak kerülnek ki a piacra. A kollekcióban modernista festmények, art deco kerámiák, szecessziós tárgyak és különleges ékszerek egyaránt helyet kaptak.

BÁV
BÁV ART-aukció: Baccarat Oceanie díszváza 50 ezer forintos kikiáltási áron / Fotó: Báv Art aukciósház

Az aukció egyik legerősebb fókuszát a francia üvegművészet ikonikus darabjai adják. A több mint 150 éves hagyományokra visszatekintő Lalique műhely egy karakteres, madármotívumos díszvázával képviselteti magát (kikiáltási ára 150 ezer forint) , míg a Baccarat egy letisztult, szoborszerű, egyetlen virág számára tervezett váza révén mutatja meg a formatervezés és a kristálykészítés időtlen eleganciáját. A két tárgy jól érzékelteti, hogyan találkozik a klasszikus mesterségbeli tudás a 20. századi design szemlélettel.

Francia üvegplasztika / Fotó: Báv Art aukciósház

Szadai Lajos nevét ma már csak a gyűjtők szűk, elit köre ismeri, miközben a magyar art deco kerámia egyik karakteres alkotójaként tartja számon a művészettörténet. A gyűjtők körében ritkán felbukkanó alkotó futurisztikus formákkal és repesztett máztechnikával készült munkái a két világháború közötti modern magyar iparművészet karakteres lenyomatai, ugyanakkor a korszak technikai és esztétikai kísérletezésének is fontos dokumentumai. Több tárgyat is árvereznek tőle 50-80 ezer forintos kikiáltási árakon.

Zsolnay art deco bonbonier az 1910-es évekből 240 ezer forintos kezdő áron / Fotó: Báv Art aukciósház

A képzőművészeti válogatás egyik kiemelt tétele Gyarmathy Tihamér Nyomok ismeretlen térben című zománcműve (kikiáltási ára 850 000 Ft). Az 1915-ben született, a hazai absztrakt festészet meghatározó alakjának számító művész alkotása különleges vizuális struktúrájával a kozmikus és organikus formák határtereit idézi meg, kiállítása még éppen látható a Műcsarnokban is.

A Herendi Porcelánmanufaktúrából egy különleges, sorszámozott, díszdobozos csészét árvereznek, amelyet az intézmény 150. évfordulójára adtak ki, és amely most a 200 éves fennállás ünnepi évében kerül újra a gyűjtők figyelmébe.

Humorral és művészi bátorsággal tűnik ki Bory Jenő Ámor-ábrázolása is, amely az antik mitológiai alakot szokatlan, 20. századi értelmezésben jeleníti meg: a puttó kezében ezúttal nem íj, hanem pisztoly látható, ironikus és gondolatébresztő átértelmezésben. Az 1922-es szobrocska kikiáltási ára 80 ezer forint.

Platina-briliáns gyűrű, kikiáltási ára 380 ezer forint / Fotó: Báv Art aukciósház

Az aukciós ékszerkínálat egyik látványos darabja egy briliáns citrinfüggő (cca. 1,40 ct) aranylánccal, amelynek meleg árnyalatú központi kövét pezsgőszínű briliánsok (összesen cca. 0,25 ct.) övezik, kezdő ára a láncnak és a hozzá tartozó gyűrűnek is 200-200 ezer forint. A letisztult, geometrikus forma egyszerre elegáns és modern, a citrin aranyló tónusa pedig különösen finom összhatást ad az ékszernek. A kiemelkedő tételek között szerepel egy platinafoglalatos gyémántgyűrű is, amelynek éke egy smaragd csiszolású, GIA-tanúsítvánnyal rendelkező gyémánt (0,50 ct). A geometrikus csiszolás és a platina visszafogott fénye időtlen, klasszikus karaktert kölcsönöz az ékszernek, miközben a kísérő briliánsok (cca. 0,18 ct.) lágyan erősítik a központi kő ragyogását. Van egy szép topáz ékszergarnitúra is a kínálatban 340 ezer forintos kezdő áron.

A kisebb, mégis különleges műtárgyak között szecessziós tintatartók, art deco piperetükrök, mid-century réz teáskészletek, valamint 18. század végi német és pesti biedermeier ezüsttárgyak is megtalálhatók. A kínálatot Fischer Ignác zománcdíszes minivázája és a montreali olimpiához kapcsolódó emlékérmesor is gazdagítja, amely négy 1976-os kanadai kiadású érmet tartalmaz, eredeti dobozában, igazolással, 60 ezer forintos kezdő áron.

Az aukció összképe jól mutatja, hogy a műtárgypiacon nem csupán a nagy nevek, hanem a karakteres, egyedi tárgyak és a mindennapi használatból kiemelt designalkotások is egyre nagyobb figyelmet kapnak.

A teljes anyag június 3. és 12. között online elérhető az aukcio.bav-art.hu felületen és itt lehet licitálni is a tárgyakra.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu