Online aukcióval zárja a szezont a BÁV
A nyár eleji árverési szezont online aukcióval folytatja a BÁV ART, ahol 20. századi magyar és nemzetközi művészeti alkotások, valamint iparművészeti tárgyak kerülnek ki a piacra. A kollekcióban modernista festmények, art deco kerámiák, szecessziós tárgyak és különleges ékszerek egyaránt helyet kaptak.
Az aukció egyik legerősebb fókuszát a francia üvegművészet ikonikus darabjai adják. A több mint 150 éves hagyományokra visszatekintő Lalique műhely egy karakteres, madármotívumos díszvázával képviselteti magát (kikiáltási ára 150 ezer forint) , míg a Baccarat egy letisztult, szoborszerű, egyetlen virág számára tervezett váza révén mutatja meg a formatervezés és a kristálykészítés időtlen eleganciáját. A két tárgy jól érzékelteti, hogyan találkozik a klasszikus mesterségbeli tudás a 20. századi design szemlélettel.
Szadai Lajos nevét ma már csak a gyűjtők szűk, elit köre ismeri, miközben a magyar art deco kerámia egyik karakteres alkotójaként tartja számon a művészettörténet. A gyűjtők körében ritkán felbukkanó alkotó futurisztikus formákkal és repesztett máztechnikával készült munkái a két világháború közötti modern magyar iparművészet karakteres lenyomatai, ugyanakkor a korszak technikai és esztétikai kísérletezésének is fontos dokumentumai. Több tárgyat is árvereznek tőle 50-80 ezer forintos kikiáltási árakon.
A képzőművészeti válogatás egyik kiemelt tétele Gyarmathy Tihamér Nyomok ismeretlen térben című zománcműve (kikiáltási ára 850 000 Ft). Az 1915-ben született, a hazai absztrakt festészet meghatározó alakjának számító művész alkotása különleges vizuális struktúrájával a kozmikus és organikus formák határtereit idézi meg, kiállítása még éppen látható a Műcsarnokban is.
A Herendi Porcelánmanufaktúrából egy különleges, sorszámozott, díszdobozos csészét árvereznek, amelyet az intézmény 150. évfordulójára adtak ki, és amely most a 200 éves fennállás ünnepi évében kerül újra a gyűjtők figyelmébe.
Humorral és művészi bátorsággal tűnik ki Bory Jenő Ámor-ábrázolása is, amely az antik mitológiai alakot szokatlan, 20. századi értelmezésben jeleníti meg: a puttó kezében ezúttal nem íj, hanem pisztoly látható, ironikus és gondolatébresztő átértelmezésben. Az 1922-es szobrocska kikiáltási ára 80 ezer forint.
Az aukciós ékszerkínálat egyik látványos darabja egy briliáns citrinfüggő (cca. 1,40 ct) aranylánccal, amelynek meleg árnyalatú központi kövét pezsgőszínű briliánsok (összesen cca. 0,25 ct.) övezik, kezdő ára a láncnak és a hozzá tartozó gyűrűnek is 200-200 ezer forint. A letisztult, geometrikus forma egyszerre elegáns és modern, a citrin aranyló tónusa pedig különösen finom összhatást ad az ékszernek. A kiemelkedő tételek között szerepel egy platinafoglalatos gyémántgyűrű is, amelynek éke egy smaragd csiszolású, GIA-tanúsítvánnyal rendelkező gyémánt (0,50 ct). A geometrikus csiszolás és a platina visszafogott fénye időtlen, klasszikus karaktert kölcsönöz az ékszernek, miközben a kísérő briliánsok (cca. 0,18 ct.) lágyan erősítik a központi kő ragyogását. Van egy szép topáz ékszergarnitúra is a kínálatban 340 ezer forintos kezdő áron.
A kisebb, mégis különleges műtárgyak között szecessziós tintatartók, art deco piperetükrök, mid-century réz teáskészletek, valamint 18. század végi német és pesti biedermeier ezüsttárgyak is megtalálhatók. A kínálatot Fischer Ignác zománcdíszes minivázája és a montreali olimpiához kapcsolódó emlékérmesor is gazdagítja, amely négy 1976-os kanadai kiadású érmet tartalmaz, eredeti dobozában, igazolással, 60 ezer forintos kezdő áron.
Az aukció összképe jól mutatja, hogy a műtárgypiacon nem csupán a nagy nevek, hanem a karakteres, egyedi tárgyak és a mindennapi használatból kiemelt designalkotások is egyre nagyobb figyelmet kapnak.
A teljes anyag június 3. és 12. között online elérhető az aukcio.bav-art.hu felületen és itt lehet licitálni is a tárgyakra.