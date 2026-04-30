Deviza
EUR/HUF364,7 -0,22% USD/HUF311,04 -0,56% GBP/HUF422,3 +0,08% CHF/HUF397,46 +0,48% PLN/HUF85,66 -0,17% RON/HUF70,2 -2,01% CZK/HUF14,95 -0,24% EUR/HUF364,7 -0,22% USD/HUF311,04 -0,56% GBP/HUF422,3 +0,08% CHF/HUF397,46 +0,48% PLN/HUF85,66 -0,17% RON/HUF70,2 -2,01% CZK/HUF14,95 -0,24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 787,99 +0,87% MTELEKOM2 456 -1,05% MOL4 136 +2,27% OTP41 600 -0,31% RICHTER13 070 +2,35% OPUS328 +11,75% ANY7 380 +0,27% AUTOWALLIS146,5 -1,35% WABERERS4 650 +1,09% BUMIX9 133,99 +0,13% CETOP4 334,43 -0,98% CETOP NTR2 718,76 -0,98% BUX133 787,99 +0,87% MTELEKOM2 456 -1,05% MOL4 136 +2,27% OTP41 600 -0,31% RICHTER13 070 +2,35% OPUS328 +11,75% ANY7 380 +0,27% AUTOWALLIS146,5 -1,35% WABERERS4 650 +1,09% BUMIX9 133,99 +0,13% CETOP4 334,43 -0,98% CETOP NTR2 718,76 -0,98%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
aukció
BÁV ART
műtárgy
befektetés
óra

Befektetési órák és ékszerek a BÁV Art májusi aukcióján

Május 19-én és 20-án tartja a BÁV Art a tavaszi aukcióját a MOM Kulturális Központban, az árverésre kerülő anyag május 9-től megtekinthető az aukciósház Szent István körúti üzletében. A műtárgyak egyre inkább alternatív befektetési eszközként jelennek meg Magyarországon is, az aukción több tízmillió forintos kikiáltási árú tételek és gyűjtői darabok is gazdát cserélhetnek.
Jankó Judit
2026.04.30, 15:09
Frissítve: 2026.04.30, 15:30

A tavaszi aukció egyik kiemelkedő darabja Füst Milán egykori arany Ulysse Nardin zsebórája, a licit 750 ezer forinttól kezdődik.  A svájci gyártó a 19. század végétől a tengeri kronométerek etalonjává vált, óráival haditengerészetek és hajózási társaságok egész sora navigált a világ vizein. A költő-esszéista-író Füst Milán Feleségem története című művének, melyből Enyedi Ildikó készített nagy sikerű filmet, egyik főszereplője egy holland hajóskapitány.

Befektetésnek is kiváló a Gérald Genta által tervezett Cartier Pasha / Fotó: Slezák István / BÁV Art aukciósház

A 20. századi órák közt kiemelkedő a Gérald Genta által tervezett Cartier Pasha 5 millió forintos kikiáltási árral és egy Audemars Piguet Royal Oak női luxuskaróra 7,5 millió forintos kezdőáron. Nyolc és fél millió forintról indulva, 18 karátos arany változatban tér vissza a tavaly decemberi aukció egyik sztárja, az Omega Speedmaster Moonwatch, amelyet az űrkutatás hajnalán a NASA hivatalos órájává is választottak, és amely minden gyűjtő számára a karórák egyik csúcsdarabja.

Az Omega Speedmastert 1957-ben mutatták be, de igazán híressé az tette, hogy a NASA hivatalos űrórának választotta. Az Apollo–11 holdra szállása során ez volt az első karóra a Holdon, Buzz Aldrin viselte. Az órákat extrém teszteknek vetették alá, extrém hőmérsékletet, vákuumot, rázkódást és gyorsulást is kibírt, ez kellett a NASA minősítéshez. A klasszikus kialakítású óra 42 milliméteres tokban van, nem automata, hanem kézi felhúzású, kronográf azaz stopper funkciója is van. Dizájnja a kezdetektől alig változott, ezért számít „időtlen klasszikusnak”. A mai Moonwatchok (pl. 3861-es szerkezettel) már Master Chronometer minősítésűek, azaz jobban ellenállnak a mágneses mezőnek, és 50 óráig járnak egy felhúzással.  

Az acéltokos verziók ára újonnan 2-3 millió forint, használtan 2 millió körül már hozzá lehet jutni. A limitált kiadások, mint például a Snoopy vagy az Apollo jubileumok, kifejezetten gyűjtői darabok, és az áruk 5 millió forint felett van. 

A nemesfém modellek – mint ami most a BÁV aukcióján is kalapács alá kerül – a csúcskategória. Egy 18 karátos arany Moonwatch ára akár 40–50 ezer dollárt (15–18 millió forint) is elérheti. A ritka limitált verziók még ennél is drágábbak lehetnek, sőt aukciókon akár jóval többet is adhatnak értük az aukciós pszichózis miatt.

12,5 karátos gyémántfülbevaló / Fotó: Istvan Slezak / Báv Art aukciósház

Az ékszerkínálatban is találunk befektetői darabokat. A BÁV ART 2025 decemberében rekordot állított fel egy 187,5 millió forintért elkelt gyémántfülbevalóval. A mostani tavaszi árverés egy 12,5 karátos gyémántfülbevalót találunk, amely 44 millió forintos kikiáltási árról indul, valamint egy több mint 16 karátnyi gyémántot tartalmazó platina karéket, amely 7 millió forintról várja a liciteket. 

Bécsi szecessziós állványos teafőző / Fotó: Báv Art aukciósház

A műtárgyak között egy különleges, barokk kori gyömbértartó érdemel figyelmet, amely nem csupán funkcionális tárgy, hanem reprezentációs eszköz is volt. Díszítésein római császárok portréi és gazdagon megformált növényi motívumok idézik meg a korszak pompáját. A századfordulós bécsi szecessziós állványos teafőző 900 ezer forintos kikiáltási árról indul. 

A távol-keleti tárgyak közt van egy Hokusai fametszet és egy 18-19. századi, kínai macska alakú lámpás, amely távol tartotta a rossz szellemeket. A fegyvergyűjtők egy a 19. század végi, Kaukázus vidékéről származó, ezüst hüvelyű, korallokkal díszített jatagánra licitálhatnak 650 ezer forinttól. 

A Zsolnay kerámiákon belül is kiemelkedik két, Mack Lajos tervezte szecessziós díszváza, amelyek a korszak formakultúráját és színvilágát tükrözik. Kovács Margit 1938-as vázája az életművön belül egy különleges darab.

 Ziffer Sándor: Pihenő modellek / Fotó: Báv Art aukciósház

A festmények között a legmagasabb kikiáltási áron, 28 millió forinton Ziffer Sándor 1913-as Pihenő modellek című Nagybányán készült festménye indul.  Rippl-Rónai Józseftől egy Zorka portré 9 millió forint, Batthyány Gyula Bálozó hölgyei pedig 13 millió forinton kezd. A kortárs anyagban Bak Imre 1997-es Remény című festménye 5 millió forintos induló árat kapott. 

Bak Imre: Remény / Fotó: Báv Art aukciósház

Az árverést megelőzően a teljes anyag megtekinthető a Szent István körúti BÁV ART Galériában. Az aukcióra való felkészülést az érdeklődőknek a BÁV Art és az Art is Business Magazin programsorozata is segíti. Május 14-én Sík Attila, műgyűjtő és üvegszakértő vezeti be a műgyűjtés és műtárgypiac iránt érdeklődőket az üvegművészet világába. Szó lesz a különböző formákról és stílusokról, a klasszikus és kortárs irányzatokról, valamint arról is, hogyan ismerhetők fel a hamisítványok. Kiemelt figyelmet kapnak azok a szempontok, amelyekre vásárláskor érdemes odafigyelni, továbbá az értéktartás és az esetleges értékvesztés kérdései is. A rendezvény azoknak szól, akik tudatosan szeretnék bővíteni gyűjteményüket vagy új területként fedeznék fel az üvegművészetet, mint értékhordozó befektetést.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
