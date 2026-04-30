Befektetési órák és ékszerek a BÁV Art májusi aukcióján

A tavaszi aukció egyik kiemelkedő darabja Füst Milán egykori arany Ulysse Nardin zsebórája, a licit 750 ezer forinttól kezdődik. A svájci gyártó a 19. század végétől a tengeri kronométerek etalonjává vált, óráival haditengerészetek és hajózási társaságok egész sora navigált a világ vizein. A költő-esszéista-író Füst Milán Feleségem története című művének, melyből Enyedi Ildikó készített nagy sikerű filmet, egyik főszereplője egy holland hajóskapitány.

Befektetésnek is kiváló a Gérald Genta által tervezett Cartier Pasha / Fotó: Slezák István / BÁV Art aukciósház

A 20. századi órák közt kiemelkedő a Gérald Genta által tervezett Cartier Pasha 5 millió forintos kikiáltási árral és egy Audemars Piguet Royal Oak női luxuskaróra 7,5 millió forintos kezdőáron. Nyolc és fél millió forintról indulva, 18 karátos arany változatban tér vissza a tavaly decemberi aukció egyik sztárja, az Omega Speedmaster Moonwatch, amelyet az űrkutatás hajnalán a NASA hivatalos órájává is választottak, és amely minden gyűjtő számára a karórák egyik csúcsdarabja.

Az Omega Speedmastert 1957-ben mutatták be, de igazán híressé az tette, hogy a NASA hivatalos űrórának választotta. Az Apollo–11 holdra szállása során ez volt az első karóra a Holdon, Buzz Aldrin viselte. Az órákat extrém teszteknek vetették alá, extrém hőmérsékletet, vákuumot, rázkódást és gyorsulást is kibírt, ez kellett a NASA minősítéshez. A klasszikus kialakítású óra 42 milliméteres tokban van, nem automata, hanem kézi felhúzású, kronográf azaz stopper funkciója is van. Dizájnja a kezdetektől alig változott, ezért számít „időtlen klasszikusnak”. A mai Moonwatchok (pl. 3861-es szerkezettel) már Master Chronometer minősítésűek, azaz jobban ellenállnak a mágneses mezőnek, és 50 óráig járnak egy felhúzással.

Az acéltokos verziók ára újonnan 2-3 millió forint, használtan 2 millió körül már hozzá lehet jutni. A limitált kiadások, mint például a Snoopy vagy az Apollo jubileumok, kifejezetten gyűjtői darabok, és az áruk 5 millió forint felett van.

A nemesfém modellek – mint ami most a BÁV aukcióján is kalapács alá kerül – a csúcskategória. Egy 18 karátos arany Moonwatch ára akár 40–50 ezer dollárt (15–18 millió forint) is elérheti. A ritka limitált verziók még ennél is drágábbak lehetnek, sőt aukciókon akár jóval többet is adhatnak értük az aukciós pszichózis miatt.