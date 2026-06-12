Mit ér Párizs? – A Ferenczy Károly-kiállítás műkereskedelmi tétje a Petit Palais-ban
A kiállítás bemutatja Ferenczy fő műveit és alkotói pályájának valamennyi korszakát. A szeptember 6-ig látható Károly Ferenczy: Modernité hongroise című kiállításon mintegy 140 mű, köztük több mint 80 festmény és számos grafika tekinthető meg. A tárlat tematikus egységekkel tagolt, kronologikus rendben követi nyomon a festő pályafutását. A blokkok logikáját a művészi életút meghatározó földrajzi helyszínei, a műfajok és témacsoportok, valamint a stiláris összefüggések adják. Ennek megfelelően külön hangsúlyt kap Szentendre és a nagybányai művésztelep, a kapcsolódó magyar festők munkáinak bemutatásával együtt. A kiállítás emellett önálló szekcióban foglalkozik Ferenczy bibliai témájú műveivel is.
Amikor egy nemzeti művészeti kánon kiemelkedő alkotója a párizsi Petit Palais falaira kerül, a kérdés messze túlmutat az esztétikai elismerésen. A 2026-ban nyílt, Ferenczy Károly életművét bemutató retrospektív kiállítás nemcsak kulturális diplomáciai siker, hanem potenciális piaci pont a magyar klasszikus modern festészet nemzetközi megítélésében. A kérdés az, hogy képes-e a magyar művészet egy régóta ismert, de jórészt lokális értékkategóriából nemzetközileg is értelmezhető gyűjtői szegmenssé válni. A műtárgypiacon az intézményi validáció az egyik legerősebb értéknövelő tényező.
Egy jelentős nyugat-európai múzeumi bemutató, különösen egy olyan intézményben, mint a Petit Palais, a művészettörténeti státus újrakalibrálását jelentheti.
Az elmúlt két évtizedben számos példa igazolta, hogy egy nagy retrospektív nem pusztán a tudományos érdeklődést élénkíti, hanem közvetlen hatással lehet az aukciós árakra és a hazai piaci likviditásra is.
Ferenczy Károly esetében ez különösen releváns. A magyar művészet egyik legismertebb alkotójaként már régóta stabil pozíciót foglal el a hazai aukciós piacon, ám nemzetközi jelenléte szórványos maradt. Míg a közép-európai modernizmus több szereplője – például Tamara de Lempicka vagy Egon Schiele – sikeresen integrálódott a globális műkereskedelmi vérkeringésbe, a magyar századfordulós festészet továbbra is nagyrészt regionális piac maradt.
A párizsi tárlat ennek a státusznak a megváltoztatásában lehet egy lépés. A Petit Palais-ban a kurátori narratíva nem magyar különlegességként hanem az európai modernizmus egyik hiányzó láncszemeként pozicionálja az alkotót. Ez a különbség kulcsfontosságú. A műkereskedelemben ugyanis nem pusztán a minőség, hanem a történet eladhatósága is számít, azaz egy művész miként illeszthető be a nemzetközi művészettörténet ismert narratíváiba.
A piaci mechanizmus ismert. Először jön a múzeumi legitimitás, ezt követik a nemzetközi publikációk és szakmai diskurzusok, majd megjelenik a kereslet a nagy aukciósházaknál és a privát értékesítésekben. A magyar klasszikus modern szegmensben azonban kínálati korlát is van, a Ferenczy főműveinek jelentős része közgyűjteményekben található, ezért kevés első osztályú mű jelenik meg a piacon. Ez rövid távon nem feltétlenül látványos forgalomnövekedést, inkább árprémiumot eredményezhet a ritkán felbukkanó kiemelkedő darabok esetében.
A magyar aukciós házak számára szintén jelentős fejlemény lehet a párizsi bemutató.
Ha a kiállítás képes nemzetközi gyűjtői érdeklődést generálni, az nemcsak Ferenczy, hanem a nagybányai iskola más alkotóinak – például Iványi-Grünwald Béla, Réti István vagy Thorma János – piaci megítélésére is átszivároghat.
A műkereskedelmi tapasztalat szerint a figyelem ritkán áll meg egyetlen életműnél: ha egy művészeti közeg felfedezetté válik, az egész korszak profitálhat belőle. De a műkereskedelem logikája alapján egy ilyen intézményi pillanat gyakran évekkel később fejti ki valódi hatását. Lehet, hogy a Petit Palais kiállítása nem ma emeli meg a Ferenczy-művek árát, hanem a következő évtized aukcióin válik láthatóvá, mennyit ér valójában egy párizsi legitimáció.
A párizsi kiállításon Ferenczy magyar pályatársainak – a nagybányai művésztelep első generációjához tartozó Iványi Grünwald Béla, Réti István, Thorma János, Glatz Oszkár és Hollósy Simon – néhány kiemelkedő műve is látható. A kiállítást egy gazdagon illusztrált, francia nyelvű tudományos katalógus kíséri, amely átfogó képet ad az életműről, bemutatva Ferenczy alkotói korszakait, munkásságának helyszíneit és főbb témáit.
Ferenczy Károly festményei hazai aukciókon több alkalommal is 50 millió forint feletti árakat értek el. 2005 októberében a Mű-Terem ( ma Virág Judit) Galéria árverésén a Nyári est (1904) című kép 80 millió forintos leütési árat ért el. A Kilátás a műteremből című,1900-as védett képe esetén ugyancsak 80 millió forinton koppant a kalapács a Kieselbach aukción 2021 júniusában. A Lovak a vízben (Lóitatás; 1900–1903 körül) című kép 70 millió forintot ért a Virág Judit galériánál 2012 októberében. A Jókai-domb (1906) című kép 60 millió forintért kelt el a Kieselbach galéria árverésén 2019 májusában, az Anyaság (Anya gyermekével III.; 1912) pedig 55 millió ért, ugyancsak a Kieselbach galériánál, 2024 októberében. A tékozló fiú (1908) 50 millió forintos leütési áron kelt el 2008 decemberében Virág Judit aukción.