Tovább súlyosbodik a globális chiphiány, az autóipar mellett begyűrűzött a számítástechnikai eszközök piacára is. A kialakult helyzetnek számos oka van, köztük a koronavírus-járvány, amelynek hatására drasztikusan megnőtt a kereslet az elektronikai eszközök és alkatrészek iránt. A videokártyákat szinte lehetetlen beszerezni és ha mégis, az eredeti ár többszörösével kell számolnia a vevőknek. A jelenlegi tendenciák alapján készlethiány és áremelkedés várható idén karácsonykor.

A koronavírus-járvány berobbanását követően a tartós home office és az online oktatás drasztikusan megnövelte a keresletet a laptopok és a notebookok iránt.

A szakértők tapasztalatai alapján a roham már a vírushelyzet legelejétől tapintható volt. Tavaly márciusban az érdeklődés már a többszöröse volt a megszokottnak.

A probléma az, hogy erre az óriási keresletre nem voltak felkészülve a chipgyártók és ilyen gyorsan képtelenek reagálni a kialakult helyzetre.

A koronavírus újabb hulláma tovább súlyosbíthatja a chiphiány okozta készlethiányt. Elsőként a GPU és a konzol piacon jelent meg készlethiány, valamint a komolyabb videokártyákkal rendelkező laptopok esetében figyelhető meg ez a tendencia:

A videokártyákat szinte lehetetlen beszerezni, és ha mégis sikerrel járunk, a normál ár kétszeresét-háromszorosát is elkérik. Azonban olyan súlyos a hiány a szegmensben, részben a kriptobányászoknak is köszönhetően, hogy az extra magas árért is megvásárolják a kártyákat. A készlethiány miatt a notebook piacon is megfigyelhető a drágulás, és ezzel a trenddel úgy tűnik, továbbra is számolnunk kell