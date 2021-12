Az Ifo Intézet felmérése szerint a német kiskereskedelemben az ellátási zavarok még 2022 nyarán is fennmaradnak. Az ágazat vállalatai átlagosan további tíz hónapos hiányra számítanak. „A karácsonyi időszakban és még sokáig utána is korlátozott lesz a kínálat” – mondta Klaus Wohlrabe, az Ifo felmérésekért felelős vezetője. A kerékpár-kiskereskedők a legpesszimistábbak, ők 18 hónapos ellátási problémákkal számolnak, míg a bútor-kiskereskedők 12,5 hónapra rendezkedtek be. A játékkereskedők 11 hónapos ellátási problémákat várnak, míg a barkácsáruházak 10,3 hónapot jósolnak.

Összességében azonban a készletfeltöltési gondokkal küzdő vállalatok száma némileg csökkent, 74 százalékról 60-ra. A kerékpár-kiskereskedők körében ez a szám 100 százalékról 89,6-re, míg a barkácsáruházak körében 98,9-ről 83,5-re javult. „Ezek még mindig rendkívül magas számok” – teszi hozzá Wohlrabe. „Rengeteg szállítmány érkezik jelentős késéssel Németországba” – mondja.

A problémák a karácsonyi szezonban az árakban is megmutatkoznak majd. Számos cég jelentett be áremelést.