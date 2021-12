A járvány elleni védekezés érdekében a kínai hatóságok a Bloomberg beszámolója szerint változatlanul nem engedik, hogy a hajók külföldi legénységét lecseréljék, és új intézkedésként héthetes kötelező karantént írtak elő a hazatérő kínai tengerészek számára is: három hetet a hajón kell tölteniük belépés előtt, kettőt a kikötőben, és újabb kettőt a lakhelyüket jelentő tartományban, mielőtt találkozhatnak a családjukkal.

Még azoknak a hajóknak is két hetet várakozniuk kell, mielőtt kiköthetnek, amelyek máshol cserélték le a legénységet. A külföldi tengerészek egészségügyi vészhelyzetben sem léphetnek partra, az Anglo-Eastern Univan társaság egyik hajóját például Dél-Koreába kellett átirányítani, amikor az egyik tisztnek súlyos tályog keletkezett a fogában.

Fotó: ZHU XUDONG / AFP

A teherhajózási társaságok csak úgy tudnak eleget tenni az előírásoknak, ha más útvonalra terelik a hajókat, késleltetik a szállítást és a legénység leváltását, ami tovább súlyosbítja az ellátási válságot. Guy Platten, a kereskedelmihajó-tulajdonosokat és üzemeltetőket képviselő Nemzetközi Hajózási Kamara (International Chamber of Shipping – ICS) főtitkára szerint az intézkedés láncreakciót indít el. Minden korlátozás végiggyűrűzik ugyanis az egész globális ellátási láncon, és komoly fennakadásokat okoz, figyelmeztetett. Az ICS pedig az elmúlt napokban már optimistább volt a helyzetet illetően, a szervezet elnöke, Esben Poulsson a hét elején azt nyilatkozta a CNBC-nek, hogy az ellátási láncok túl vannak a legrosszabbon. A kiskereskedők ugyanis jelentősen növelték az előmegrendeléseket, ami enyhíthet az áruhiányon, mondta, és hozzátette azt is, hogy a következő két-három évben további kapacitással bővül a konténerszállítás. Igaz, Poulsson külön kiemelte még kezelendő problémaként a legénységcsere nehézségeit és azt, hogy lassan halad a tengerészek beoltása.

Fotó: RAUL ARIANO / AFP

A teherszállítók, a gyárak és a fogyasztók világszerte még mindig próbálnak alkalmazkodni a járványhoz, és az Egyesült Államokban már enyhülni látszanak az ellátási problémák, míg az Egyesült Királyságban romlik a helyzet. Ázsiában egyes kikötőkben már kisebb a fennakadás, mint pár hónapja, de Kalifornia partjainál még mindig 61 konténerszállító vár kirakodásra Los Angelesnél és Long Beachnél; ezen a két kikötőn halad át az Egyesült Államokba tengeren érkező áru negyven százaléka. Ám így is jelentős az előrelépés a két héttel ezelőttihez képest, amikor rekordot jelentő 111 hajó várt kikötésre. Mivel azonban Kína nem enged a zéró toleranciából, sőt, a februári téli olimpiai alatt akár további szigorítások is elképzelhetők, így a helyzet ismét rosszabbodhat. Ez utóbbira számít az Oxford Economics október végén készített felmérésében részt vevő 148 vállalatvezető majdnem nyolcvan százaléka is.